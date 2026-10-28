5 Tips Sederhana Memancarkan Inner Beauty

Ilustrasi seseorang memiliki inner beauty. (Magnific)
JawaPos.com - Inner beauty merupakan kecantikan yang terpancar dari dalam diri seseorang melalui kepribadian, karakter, dan sikap terhadap orang lain. Meski tidak terlihat secara langsung, inner beauty bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya.
Inner beauty dapat dikembangkan melalui kebiasaan sehari-hari. Hal ini bisa dimulai dengan menerima kekurangan diri, menjaga sikap terhadap orang lain, hingga terus memperbaiki kualitas diri.
Melansir dari Alodokter dan Halodoc, Rabu (28/10), ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun kualitas diri sekaligus memancarkan kecantikan dari dalam. Berikut lima tips yang bisa diterapkan.
1. Mengelola Stres dengan Baik
Mengelola stres dengan baik menjadi salah satu cara untuk menjaga inner beauty. Kondisi emosional yang tidak stabil dapat memengaruhi cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, pikiran yang lebih tenang dapat membantu seseorang merespons berbagai situasi dengan lebih positif.
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengelola stres, seperti berolahraga di luar ruangan, mendengarkan musik, mencukupi waktu istirahat, berbagi cerita dengan orang tepercaya, atau melakukan meditasi. Dengan mengelola stres secara tepat, kamu dapat menjaga keseimbangan emosi yang turut mendukung pancaran inner beauty dalam kehidupan sehari-hari.
2. Belajar Menerima dan Menghargai Diri Sendiri
Menghargai diri sendiri menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan inner beauty. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda sehingga penting untuk mengenali potensi diri tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain.
Cobalah menerima kekurangan sebagai bagian dari proses belajar dan menjadikannya motivasi untuk berkembang. Dengan mengenali nilai diri sendiri, seseorang dapat membangun kepercayaan diri sekaligus lebih nyaman menjalani kehidupan sehari-hari.
3. Tumbuhkan Empati dan Kebaikan Hati
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022