Koleksi Tas 'Bunny Knot', Gaya Perempuan Modern dalam Sentuhan Artisan

Bunny Knot Collection. (TB)
JawaPos.com – Rumah mode ternama asal New York, Tory Burch, kembali mencuri perhatian para pencinta fashion lewat peluncuran koleksi terbarunya, Bunny Knot Collection. Mengusung pesan pemberdayaan dan koneksi antar perempuan, koleksi musim gugur ini memadukan keanggunan struktur dengan sentuhan kerajinan tangan (artisanal) yang kaya makna.
Koleksi Bunny Knot hadir melanjutkan kampanye TORY STORIES yang pertama kali diperkenalkan pada musim Spring/Summer 2026 bersama Brand Ambassador Yuqi Song.
Namun kali ini, narasi berkembang lebih luas. Kamera tidak lagi hanya menyorot sosok individu, melainkan merayakan lima karakter feminitas modern dari berbagai latar belakang profesi.
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Inspirasi dari Kursi Klasik Bersejarah
Bukan sekadar aksesoris, setiap lekuk dan ikatan simpul (knot) dalam koleksi Bunny Knot menyimpan sejarah unik. Desain aksen simpul ini terinspirasi dari detail simpul artisan pada kursi Chesterfield terestorasi milik ikon gaya Rachel "Bunny" Lambert Mellon, yang berada di kediaman pribadi Tory Burch di Antigua.
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Aksen simpul yang tampak sederhana namun berkelas ini melambangkan kekuatan, keharmonisan, serta keterikatan (connection) antar sesama perempuan dalam menjalani dinamika kehidupan sehari-hari.
Material Mewah dan Lini Busana Serbaguna
Koleksi Bunny Knot dibuat dari bahan lambskin yang sangat lembut (buttery). Seri ini mencakup berbagai bentuk tas mulai dari pochette, shoulder bag berkapasitas praktis, hingga crescent bag dengan siluet bulan sabit yang modern.
Tidak hanya tas, seri ready-to-wear juga dilengkapi kancing simpul halus pada koleksi kemeja dan rajutan (knits) untuk memberikan kesan hangat dan feminin di musim gugur. Penampilan semakin sempurna dengan ballet flats beraksen quilting simpul yang dirancang nyaman untuk beraktivitas seharian.
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