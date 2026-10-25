Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Bye-Bye Musim Kemarau! Tips Menghadapi Musim Hujan dengan Lebih Siap

Ilustrasi musim hujan/Magnific - Image

Ilustrasi musim hujan/Magnific

JawaPos.com-Menjelang musim hujan, sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda turunnya hujan setelah melewati periode kemarau yang cukup panjang.

Perubahan musim ini perlu diantisipasi dengan berbagai persiapan agar masyarakat tidak kewalahan saat hujan mulai turun.

Mulai dari menyiapkan perlengkapan dasar sampai melihat kondisi sekitar dan juga kesehatan tubuh.

Dengan persiapan yang tepat, aktivitas sehari-hari di tengah cuaca yang tidak menentu dapat tetap berjalan dengan nyaman.

Melansir informasi dari laman kemkes.go dan bpbd pada (24/10), berikut panduan menghadapi musim hujan agar anda lebih siap.

Musim hujan perlu dihadapi dengan persiapan yang matang. Biasakan membawa payung atau jas hujan setiap kali bepergian agar tubuh anda terlindungi dari air hujan. Meski hujan belum tentu turun deras, namun membawa jas hujan dan payung bisa menjadi langkah antisipasi hujan turun sewaktu-waktu.

Anda juga bisa memantau perkiraan cuaca melalui internet atau aplikasi sebelum bepergian. Dengan demikian, perjalanan anda bisa direncanakan dengan lebih nyaman dan aman.

Menjelang puncak musim hujan, anda perlu memperhatikan saluran drainase, area resapan air,  sampai selokan di lingkungan. Bersihkan tempat tempat-tersebut dari sampah, dedaunan, serta kotoran yang berpotensi menyumbat aliran air dan memicu banjir. Jangan lupa memperhatikan tempat penampungan air. Bersihkan wadah penampungan secara berkala dan pastikan fasilitas penampungan air hujan seperti embung bisa terawat dengan baik, supaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Kelola Stres - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Kelola Stres

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Pernapasan dan Ketenangan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Jaga Pernapasan dan Ketenangan Pikiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore