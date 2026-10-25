Bye-Bye Musim Kemarau! Tips Menghadapi Musim Hujan dengan Lebih Siap

Ilustrasi musim hujan/Magnific
JawaPos.com-Menjelang musim hujan, sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda turunnya hujan setelah melewati periode kemarau yang cukup panjang.
Perubahan musim ini perlu diantisipasi dengan berbagai persiapan agar masyarakat tidak kewalahan saat hujan mulai turun.
Mulai dari menyiapkan perlengkapan dasar sampai melihat kondisi sekitar dan juga kesehatan tubuh.
Dengan persiapan yang tepat, aktivitas sehari-hari di tengah cuaca yang tidak menentu dapat tetap berjalan dengan nyaman.
Melansir informasi dari laman kemkes.go dan bpbd pada (24/10), berikut panduan menghadapi musim hujan agar anda lebih siap.
Sedia payung
Musim hujan perlu dihadapi dengan persiapan yang matang. Biasakan membawa payung atau jas hujan setiap kali bepergian agar tubuh anda terlindungi dari air hujan. Meski hujan belum tentu turun deras, namun membawa jas hujan dan payung bisa menjadi langkah antisipasi hujan turun sewaktu-waktu.
Anda juga bisa memantau perkiraan cuaca melalui internet atau aplikasi sebelum bepergian. Dengan demikian, perjalanan anda bisa direncanakan dengan lebih nyaman dan aman.
Jaga kebersihan
Menjelang puncak musim hujan, anda perlu memperhatikan saluran drainase, area resapan air, sampai selokan di lingkungan. Bersihkan tempat tempat-tersebut dari sampah, dedaunan, serta kotoran yang berpotensi menyumbat aliran air dan memicu banjir. Jangan lupa memperhatikan tempat penampungan air. Bersihkan wadah penampungan secara berkala dan pastikan fasilitas penampungan air hujan seperti embung bisa terawat dengan baik, supaya dapat dimanfaatkan secara optimal.
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Jawa Pos
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