Antrean BBM Mengular Bikin Kesal, 5 Tips Menghindari Antre Lama di SPBU

JawaPos.com-Antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap terjadi di SPBU. Terutama saat memasuki jam-jam sibuk.

Kondisi ini sering memicu keluhan karena waktu tunggu yang panjang serta proses pengisian yang kurang efisien.

Tidak jarang, konsumen juga terus mencari SPBU lain karena stok BBM yang dibutuhkan telah habis.

Di tengah kondisi tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar pengisian BBM lebih praktis dan efisien.

Bukan hanya mengandalkan antrian dan ketidakpastian, konsumen dapat merencanakan waktu pengisian, memeriksa kondisi SPBU tujuan, serta memperhatikan ketersediaan bahan bakar agar tidak perlu membuang bahan bakar sia-sia untuk terus berpindah SPBU.

Melansir informasi dari laman deltalube dan auto2000 pada (24/10), berikut cara menghindari antrian BBM mengular di SPBU.

Periksa antrean SPBU tujuan Sebelum mengisi bahan bakar, periksa terlebih dahulu kondisi area SPBU yang akan dituju. Anda dapat memanfaatkan google maps untuk memantau situasi lalu lintas, melalui fitur lalu lintas atau informasi jam sibuk. Area yang ditandai merah menunjukkan kepadatan lalu lintas.

Dengan memeriksa lokasi terlebih dahulu, anda bisa mempertimbangkan SPBU alternatif jika lokasi terlalu padat. Dengan demikian, anda tidak perlu berpindah-pindah SPBU yang justru membuang waktu dan menambah konsumsi bahan bakar.

Sesuaikan dengan stok Pengisian BBM juga perlu diperhatikan sebelum memulai perjalanan. Terutma jika anda sedang menempuh jarak jauh. Sebaiknya, isi BBM terlebih dahulu jika persediaannya kurang mencukupi untuk mencapai SPBU berikutnya. Jangan menunggu sampai jarum indikator mendekati kosong. Selain mengurangi risiko kehabisan bensin di tengah jalan, cara ini juga menghindari anda untuk terjebak antrian panjang di SPBU.

Perhatikan waktu