5 Tempat Tersembunyi di Rumah yang Bisa Menjadi Sarang Nyamuk

JawaPos.com - Genangan air dalam jumlah kecil di wadah, tatakan pot tanaman, mangkuk hewan peliharaan, atau lainnya bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Banyak orang membersihkan rumah tetapi cenderung hanya fokus pada area yang terlihat sehingga mengabaikan tempat-tempat tertentu.

Melansir mosquitosquad, berikut lima tempat tersembunyi di rumah yang ternyata sering menjadi sarang nyamuk untuk bertelur.

1. Nampan di bawah peralatan

Baki di bawah lemari es, AC portabel, alat pengering udara, dan dispenser dapat menampung air yang tersembunyi.

Kosongkan dan bersihkan baki yang dapat dilepas setidaknya sekali seminggu dan periksa kebocoran atau saluran pembuangan yang tersumbat.

Ini karena kebocoran dan penyumbatan akan menampung air seiring waktu dan menjadi tempat berkembang biaknya kuman.