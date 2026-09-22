Tren Warna Hairtools, Tak Hanya Fungsional tapi juga Fun Sesuai Karakter Pengguna

JawaPos.com – Harus diakui, saat ini produk hairtools tidak hanya menonjolkan fungsi dengan teknologi terbaru tapi juga desain dan pemilihan warna.

Diungkapkan Gabriella Chong selaku Owner & CEO BELLAYU, produk Hairtools tidak hanya harus fungsional tapi juga sesuatu yang personal. Biasanya ini ditunjukkan dengan pemilihan warna yang fun, sesuai dengan karakter pengguna.

Hal ini pula yang mendorongnya untuk mengeksplor warna-warna baru dalam produk terbaru BELLAYU. Salah satunya warna soft pink dalam pelurus rambut Petite Lovely Rosy Milk.

Diakui Gabriella, pemilihan warna ini sebenarnya bukan hanya karena rasa sukanya terhadap soft pink. Tapi, semburat warna pink ini sering kali dilihat dalam event internasional, mulai dari busana hingga aksesorinya.

”Jujur aku pribadi memang dari dulu suka dengan warna pink, especially soft pink. Menurutku, warna ini feminin tapi tetap clean dan modern, sehingga tidak terasa terlalu girly,” ujar Gabriella dalam peluncuran Bellayu Petite Lovely Rosy Milk di Jakarta baru-baru ini.

Fitur Canggih

Tak hanya ingin mengandalkan ’wajah’ produk hairtoolsnya, Petite Lovely Rosy Milk juga dilengkapi beragam fitur canggih di kelas premiumnya. Sebut saja mulai dari Advanced MCH Technology, kemudian Camelia Oil Infused, Tourmaline Nano Ceramic yang selalu hadir di seluruh produk Bellayu, serta Keratin Infused Plates.

Dengan bentuknya yang slim, Petite Lovely Rosy Milk memiliki daya listrik yanga hanya 65 watt saja serta voltase 220 -240 V. Dengan berat hanya 265 gram berdimensi 2,6 cm X 5,6 cm X 26 cm, pelurusn rambut ini memang diperuntukkan untuk digunakan dan dibawa dalam berbagai kebutuhan.

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