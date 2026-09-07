Cara Sederhana Mengusir Nyamuk Saat musim Kemarau, Ternyata Ini Alasan Jumlahnya Tetap Banyak

Ilustrasi nyamuk/Magnific
JawaPos.com - Belakangan ramai keluhan bahwa nyamuk justru lebih banyak muncul saat musim kemarau.
Menurut informasi dari dinkes.kalteng.go.id ternyata musim kemarau tidak menghalangi nyamuk untuk terus berkembang biak. Justur suhu panas selama musim kemarau dapat mempercepat siklus hidup nyamuk.
Cuaca panas dan lembab membuat nyamuk lebih cepat tumbuh sampai menjadi nyamuk dewasa. Akibat meningkatnya populasi nyamuk dewasa di musim kemarau ini sangat terasa, terutama pada malam hari.
Saat cuaca panas dan lingkungan kotor, nyamuk akan lebih mudah menemukan tempat untuk tinggal sekaligus mencari mangsa.
Tidak hanya menyebabkan gatal-gatal, gigitan nyamuk juga berisiko menularkan penyakit demam berdarah (DBD).
Meskipun air hujan tidak turun selama musim kemarau, nyamuk tetap dapat berkembang biak dengan mencari lokasi lain seperti di dalam bak mandi, ban bekas, vas bunga, botol bekas, talang air, sampai ember.
Jika belakangan anda sedang merasakan gigitan nyamuk semakin masif di lingkungan rumah anda, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengusir dan membasmi nyamuk.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari syngentappm dan karangtengah.bantulkab pada (07/09) berikut adalah cara ampuh yang dapat dilakukan untuk membasmi nyamuk saat musim kemarau.
Jaga kebersihan
Nyamuk gemar bersembunyi dan berkembang biak pada lingkungan yang kotor dan lembab. Oleh karena itu,untuk menghindari perkembangbiakannya, anda perlu menjaga kebersihan. Mulai dari rutin mengecek tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk seperti kamar mandi, dapur, wastafel, lemari, tampungan air, genangan air, sampai selokan yang tersumbat.
Area-area yang mudah kotor di rumah juga perlu dibersihkan seperti taman, kolong meja, dan tirai. Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan mulai menata barang, menyapu, mengepel, sampai memotong rumput dan merapikan dedaunan yang lebat supaya tidak menjadi sarang nyamuk.
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Jawa Pos
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