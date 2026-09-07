Tactical Apparel Makin Masuk Gaya Urban, Bukan Lagi Sekadar Pakaian Lapangan

JawaPos.com - Tactical apparel kini tak lagi identik dengan pakaian untuk aktivitas militer, outdoor, atau pekerjaan berat. Di tengah mobilitas masyarakat urban yang semakin tinggi, pakaian dengan banyak fungsi, nyaman dipakai, tahan lama, dan tetap memiliki tampilan modern mulai dilirik sebagai bagian dari gaya sehari-hari.

Perubahan cara pandang tersebut membuat gaya tactical perlahan menemukan tempat baru di kehidupan masyarakat perkotaan. Bukan hanya melalui pakaian, tetapi juga lewat padanan aksesori dan berbagai perlengkapan fungsional yang mendukung aktivitas tanpa mengorbankan penampilan.

Fenomena inilah yang turut dibahas dalam podcast Choky Sitohang bersama Raditya Dika. Keduanya melihat tactical lifestyle bukan semata-mata sebagai persoalan busana, melainkan bagian dari cara masyarakat modern beradaptasi dengan aktivitas yang semakin beragam.

Dari Pakaian Fungsional Menjadi Gaya Hidup

Pada awalnya, tactical apparel dirancang dengan tujuan yang sangat praktis. Kantong tambahan, material yang kuat, ruang penyimpanan, serta desain yang memungkinkan pemakainya bergerak lebih leluasa menjadi karakter utama pakaian jenis ini.

Namun, kebutuhan tersebut sebenarnya tidak hanya ditemukan di medan outdoor atau pekerjaan lapangan. Masyarakat urban juga menghadapi aktivitas yang menuntut mobilitas tinggi, mulai dari bekerja, bepergian, menghadiri pertemuan, hingga menjalani berbagai aktivitas dalam satu hari.

Karena itu, unsur fungsional dalam tactical apparel mulai beririsan dengan kebutuhan fashion sehari-hari.

“Melalui Tactical Transformation Lifestyle, kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap apparel tactical. Tactical bukan lagi hanya identik dengan aktivitas fisik yang berat, tetapi menjadi pilihan apparel yang mendukung mobilitas dan gaya hidup modern,” ujar perwakilan Cartenz Tactical.

Perubahan tersebut juga terlihat dari cara tactical apparel dipadukan. Celana tactical, jaket dengan banyak kompartemen, vest, tas, hingga aksesori bergaya utilitarian dapat menjadi elemen pelengkap busana urban selama dipilih dan dipadukan secara proporsional.