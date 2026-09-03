Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 3 September 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Kamis, 3 September 2026, berkaitan erat dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat.
Beban pekerjaan yang meningkat dapat membuat Capricorn merasa lebih lelah dibandingkan biasanya.
Rutinitas yang semakin padat terkadang membuat Capricorn lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.
Karena itu, jangan mengabaikan kebutuhan tubuh hanya karena ingin menyelesaikan seluruh pekerjaan secepat mungkin.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 3 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Menjalankan rutinitas secara konsisten dapat membantu Capricorn menjaga kondisi fisik dan mental tetap stabil.
Namun, konsistensi bukan berarti harus memaksakan diri melakukan aktivitas tanpa memberikan waktu untuk beristirahat.
Capricorn sebaiknya tetap menyediakan waktu untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan tubuh.
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Jawa Pos
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