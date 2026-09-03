6 Pola yang Mengindikasikan Hubungan Terhadap Pasangan Bakal Menuju Perpisahan

seseorang yang memiliki hubungan yang berada di ujung tanduk / foto: Magnific/Kmpzzz

JawaPos.com - Tidak semua hubungan berakhir karena hilangnya cinta.

Kadang, dua orang masih saling menyayangi, masih peduli, masih merasa takut kehilangan satu sama lain, tetapi hubungan mereka perlahan menjadi tempat yang melelahkan. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan berubah menjadi pertengkaran. Kedekatan berubah menjadi jarak. Hal-hal kecil yang dahulu mudah dimaafkan mulai terasa sangat mengganggu.



Yang lebih berbahaya, perubahan seperti ini sering terjadi secara perlahan.



Tidak ada satu hari tertentu ketika seseorang tiba-tiba berkata, “Mulai sekarang hubungan kita sudah tidak sehat.” Biasanya, hubungan mengalami perubahan melalui pola-pola kecil yang terus berulang. Jika pola tersebut dibiarkan, keduanya bisa semakin jauh secara emosional sampai akhirnya perpisahan terasa seperti satu-satunya jalan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (3/9), dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya dilihat dari seberapa besar rasa cinta seseorang kepada pasangannya, tetapi juga dari bagaimana mereka menghadapi konflik, berkomunikasi, memberikan rasa aman, dan merespons kebutuhan emosional satu sama lain.



Karena itu, jika kamu melihat beberapa pola berikut muncul terus-menerus dalam hubunganmu, jangan langsung menyimpulkan bahwa hubunganmu pasti akan berakhir.



Namun, anggaplah itu sebagai sinyal untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi.



1. Kalian Lebih Sering Bertengkar untuk Menang daripada untuk Memahami



Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika konflik tidak lagi bertujuan mencari solusi.



Kamu tidak lagi berpikir:



“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini?”



Tetapi mulai berpikir:



“Bagaimana caranya supaya dia mengakui bahwa aku benar?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Ketika seseorang merasa harus selalu menang dalam konflik, pasangan perlahan berubah dari “orang yang ingin diajak bekerja sama” menjadi “lawan yang harus dikalahkan”.



Akibatnya, setiap percakapan menjadi kompetisi.



Ketika pasangan menyampaikan keluhan, kamu langsung membela diri. Ketika kamu menyampaikan masalah, pasangan membalas dengan mengungkit kesalahanmu. Ketika salah satu meminta pengertian, yang lain justru sibuk membuktikan bahwa dirinya lebih terluka.



Akhirnya, masalah pertama bahkan belum selesai, tetapi sudah muncul lima masalah baru.



Misalnya:



“Aku kecewa kamu tidak mengabariku.”



Bukannya membahas kekecewaan itu, pasangan menjawab:



“Kamu juga sering begitu.”



Kemudian kamu membalas:



“Aku begitu karena kamu duluan melakukannya.”



Dan percakapan terus berputar.



Tidak ada yang benar-benar merasa didengar.



Dalam jangka panjang, pola seperti ini bisa menciptakan kelelahan emosional. Seseorang mulai merasa bahwa berbicara dengan pasangannya tidak akan menghasilkan pemahaman, sehingga memilih diam.



Dan ketika komunikasi berubah menjadi diam karena takut konflik, jarak emosional biasanya mulai tumbuh.



Yang perlu diperhatikan



Konflik dalam hubungan sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk.



Dua orang yang dekat tentu akan memiliki kebutuhan, harapan, dan perspektif yang berbeda. Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut dikelola.



Jika setiap konflik selalu berakhir dengan saling menyalahkan, mempermalukan, mengancam pergi, atau mengungkit kesalahan masa lalu, masalahnya mungkin bukan lagi tentang topik yang sedang dibicarakan.



Masalahnya adalah pola interaksinya.



2. Salah Satu atau Kalian Berdua Mulai Tidak Peduli untuk Memperbaiki Hubungan



Ini mungkin terdengar aneh.



Bukankah marah berarti masih peduli?



Sering kali iya.



Justru yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seseorang sudah tidak memiliki energi untuk marah.



Dulu ketika terjadi masalah, kamu ingin membicarakannya.



Sekarang?



“Terserah.”



Dulu kamu ingin menjelaskan perasaanmu.



Sekarang?



“Percuma.”



Dulu kamu merasa perlu menyelesaikan konflik sebelum tidur.



Sekarang?



“Kalau mau pergi, ya pergi.”



Perubahan dari marah menjadi apatis bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sudah mengalami kelelahan emosional yang cukup panjang.



Bukan berarti orang tersebut pasti sudah tidak mencintai pasangannya.



Bisa jadi dia sudah terlalu sering merasa tidak didengar sehingga akhirnya berhenti mencoba.



Ini adalah perbedaan penting.



Hubungan biasanya membutuhkan usaha dari dua pihak. Ketika salah satu pihak terus berusaha sementara pihak lainnya sudah tidak ingin memperbaiki apa pun, hubungan menjadi tidak seimbang.



Seseorang bisa bertahan secara fisik di dalam hubungan, tetapi secara emosional sebenarnya sudah mulai keluar.



Dia masih datang.



Masih membalas pesan.



Masih menjalani rutinitas.



Tetapi tidak lagi benar-benar berinvestasi dalam hubungan tersebut.



Pertanyaan sederhana untuk direnungkan



Coba tanyakan kepada dirimu:



“Kalau hubungan ini bermasalah, apakah aku masih ingin memperbaikinya?”



Bukan “apakah aku takut kehilangan dia?”



Bukan pula “apakah aku masih sayang?”



Tetapi:



“Apakah aku masih bersedia berusaha?”



Jawaban atas pertanyaan itu bisa memberi gambaran yang cukup penting mengenai kondisi hubunganmu saat ini.



3. Kalian Mulai Menyimpan Kebencian dan Menghitung Kesalahan



Ada perbedaan antara mengingat pengalaman buruk dan menyimpan dendam.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan bisa mengingat bahwa sebuah masalah pernah terjadi, tetapi setelah diselesaikan, masalah tersebut tidak terus digunakan sebagai senjata.



Sebaliknya, hubungan mulai menjadi rapuh ketika setiap kesalahan disimpan seperti catatan hutang.



“Kamu pernah melakukan ini.”



“Dua tahun lalu kamu juga begitu.”



“Aku masih ingat waktu kamu mengatakan itu.”



“Jangan sok baik. Aku tahu kamu seperti apa.”



Pada titik tertentu, pasangan tidak lagi melihat dirinya sebagai dua orang yang sedang menghadapi masalah.



Mereka melihat satu sama lain sebagai kumpulan kesalahan.



Inilah yang membuat hubungan terasa semakin berat.



Ketika seseorang mulai memiliki banyak luka yang belum terselesaikan, interaksi kecil sekalipun dapat memicu kembali seluruh pengalaman negatif sebelumnya.



Pasangan terlambat membalas pesan selama satu jam.



Masalah sebenarnya mungkin hanya satu jam.



Tetapi bagi orang yang sudah menyimpan banyak kekecewaan, keterlambatan itu bisa terasa seperti bukti tambahan:



“Lihat? Dia memang tidak pernah menganggapku penting.”



Dengan demikian, konflik saat ini bercampur dengan semua konflik masa lalu.



Akibatnya, tidak ada masalah yang benar-benar selesai.



Hanya ditumpuk.



Dan semakin banyak yang ditumpuk, semakin sulit hubungan tersebut terasa aman.



4. Kalian Mulai Saling Merendahkan, Menyindir, atau Menghina



Ada bentuk komunikasi yang jauh lebih merusak daripada sekadar perbedaan pendapat.



Yaitu ketika rasa tidak suka terhadap perilaku pasangan berubah menjadi serangan terhadap harga diri pasangan.



Misalnya:



“Kamu memang bodoh.”



“Pantas saja tidak ada yang tahan sama kamu.”



“Kamu selalu gagal.”



“Dasar egois.”



“Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan jadi apa-apa.”



Kalimat-kalimat seperti ini bukan lagi sekadar kritik terhadap sebuah perilaku.



Pesannya menjadi:



“Ada yang salah dengan dirimu sebagai manusia.”



Ini sangat berbeda dengan mengatakan:



“Aku kecewa karena kamu tidak menepati janji.”



Kalimat pertama menyerang identitas.



Kalimat kedua membicarakan perilaku.



Perbedaan tersebut sangat penting.



Hubungan membutuhkan rasa aman psikologis. Seseorang harus dapat mengatakan, “Aku tidak suka perlakuanmu,” tanpa merasa bahwa seluruh harga dirinya sedang dihancurkan.



Ketika penghinaan dan ejekan menjadi kebiasaan, pasangan bisa mulai kehilangan rasa hormat.



Dan ketika rasa hormat menghilang, cinta saja sering kali tidak cukup untuk membuat hubungan tetap sehat.



Perhatikan juga bentuk yang lebih halus



Tidak semua penghinaan terdengar kasar.



Kadang muncul sebagai:



“Ya ampun, gitu aja nggak ngerti?”



“Serius kamu mikir begitu?”



“Lucu banget sih kamu.”



“Sudahlah, aku malas menjelaskan kepada orang seperti kamu.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar ringan jika terjadi sekali.



Tetapi jika menjadi pola, dampaknya dapat menumpuk.



Seseorang perlahan mulai merasa kecil ketika berada di dekat pasangannya.



Dan hubungan yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi tempat seseorang merasa harus terus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai.



5. Kalian Berhenti Membicarakan Masa Depan



Ada fase dalam hubungan ketika percakapan tentang masa depan mulai menghilang.



Dulu kalian sering membicarakan:



“Kalau nanti tinggal bersama bagaimana?”



“Suatu hari kita mau pergi ke mana?”



“Kalau punya rumah, kamu ingin seperti apa?”



“Beberapa tahun lagi kita mau jadi apa?”



Sekarang percakapan hanya berputar pada kebutuhan sehari-hari.



“Makan apa?”



“Besok kerja?”



“Sudah sampai?”



Tidak ada lagi pembicaraan tentang “kita”.



Tentu, tidak semua pasangan harus selalu berbicara tentang pernikahan, rumah, anak, atau rencana besar.



Tetapi dalam hubungan yang serius, biasanya terdapat semacam orientasi terhadap masa depan bersama.



Ketika seseorang mulai membayangkan masa depannya tanpa pasangan, itu patut diperhatikan.



Misalnya seseorang mulai berpikir:



“Aku ingin pindah kota, tetapi tidak tahu apakah dia akan ikut.”



“Aku ingin membangun kehidupan seperti ini, tetapi sepertinya dia tidak cocok dengan rencana itu.”



“Aku membayangkan hidupku lima tahun ke depan, tetapi dia tidak ada di dalam bayangan tersebut.”



Hal itu belum tentu berarti hubungan harus berakhir.



Namun, ini bisa menjadi kesempatan untuk bertanya:



“Apakah kita masih menginginkan masa depan yang sama?”



Karena terkadang sebuah hubungan tidak berakhir karena kurang cinta.



Hubungan berakhir karena dua orang mulai berjalan menuju arah yang berbeda.



6. Kalian Merasa Lebih Tenang Ketika Jauh daripada Ketika Bersama



Ini adalah pola yang sering sulit diakui.



Bayangkan kamu sedang sendirian.



Kamu merasa tenang.



Tidak perlu menjelaskan apa pun.



Tidak perlu menunggu pesan.



Tidak perlu takut memicu pertengkaran.



Tidak perlu memikirkan suasana hati pasangan.



Kemudian pasangan menghubungi kamu.



Dan bukannya merasa senang, kamu justru merasa:



“Ah, nanti mulai lagi.”



Jika perasaan seperti ini semakin sering muncul, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri sebagai orang yang sudah tidak mencintai pasangan.



Coba lihat lebih dalam.



Apa yang membuat keberadaan pasangan terasa melelahkan?



Apakah karena hubungan memang sedang melalui fase sulit?



Apakah ada konflik yang belum selesai?



Apakah kamu merasa tidak dihargai?



Apakah komunikasi kalian penuh tekanan?



Atau apakah kamu memang sudah tidak ingin berada dalam hubungan tersebut?



Perasaan lega ketika berjauhan bisa menjadi informasi penting.



Namun, konteks tetap sangat penting.



Semua orang membutuhkan ruang pribadi. Merasa nyaman sendirian bukan berarti hubunganmu bermasalah.



Yang perlu diperhatikan adalah ketika jarak secara konsisten terasa jauh lebih aman, damai, dan menyenangkan daripada kedekatan dengan pasangan.



Pada titik itu, mungkin ada sesuatu dalam dinamika hubungan yang perlu diperiksa.



Mengapa Enam Pola Ini Bisa Menjadi Tanda Bahaya?



Tidak ada satu pola yang secara otomatis berarti sebuah hubungan akan berakhir.



Hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada itu.



Namun, pola-pola tersebut memiliki satu kesamaan:



hubungan mulai kehilangan rasa aman, rasa hormat, komunikasi, dan kemauan untuk memperbaiki keadaan.



Dan ketika empat hal tersebut terus menurun, kualitas hubungan biasanya ikut terdampak.



Yang paling penting bukan apakah kamu pernah mengalami keenam pola tersebut.



Hampir semua pasangan mungkin pernah mengalami sebagian di antaranya.



Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:



Seberapa sering pola itu terjadi?



Seberapa lama berlangsung?



Apakah kalian mampu memperbaikinya setelah konflik?



Dan yang paling penting:



Apakah kedua orang masih mau memperbaikinya?



Karena hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa masalah.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana masalah masih bisa dibicarakan tanpa menghancurkan harga diri satu sama lain.



Jangan Langsung Menganggap Hubunganmu Sudah Berakhir



Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca artikel tentang “tanda hubungan akan berakhir”.



Seseorang menemukan dirinya dalam beberapa poin, lalu berpikir:



“Berarti hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan.”



Belum tentu.



Pola hubungan dapat berubah.



Pasangan yang sebelumnya sering bertengkar dapat belajar berkomunikasi dengan lebih baik.



Orang yang sebelumnya defensif dapat belajar mendengarkan.



Pasangan yang saling menjauh dapat kembali membangun kedekatan.



Tetapi perubahan tersebut membutuhkan sesuatu yang sangat penting:



kemauan dari kedua pihak.



Tidak cukup jika hanya satu orang yang ingin berubah sementara yang lain terus mengulangi pola yang sama.



Dan perubahan juga bukan sekadar janji.



“Aku akan berubah.”



“Aku tidak akan melakukannya lagi.”



“Aku janji lebih perhatian.”



Janji memang bisa menjadi awal.



Tetapi yang menentukan adalah perilaku yang konsisten setelahnya.



Coba Ajukan 7 Pertanyaan Ini kepada Dirimu



Jika kamu merasa hubunganmu sedang berada di persimpangan, jangan hanya bertanya:



“Apakah aku masih mencintainya?”



Coba tanyakan juga:



Apakah aku merasa aman secara emosional ketika bersama pasangan?

Apakah pendapat dan perasaanku didengar?

Apakah kami bisa menyelesaikan konflik tanpa saling merendahkan?

Apakah aku masih menghormati pasangan sebagai manusia?

Apakah pasangan masih menghormati aku?

Apakah kami masih memiliki keinginan untuk membangun masa depan bersama?

Apakah kami berdua benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini?



Jawaban-jawaban tersebut mungkin tidak langsung memberikan solusi.



Tetapi setidaknya dapat membantu kamu melihat hubungan dengan lebih jujur.



Karena terkadang kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan sampai lupa bertanya apakah hubungan tersebut masih baik untuk kedua orang yang menjalaninya.



Perpisahan Tidak Selalu Berarti Hubungan Itu Gagal



Ada anggapan bahwa jika sebuah hubungan berakhir, berarti semua yang terjadi sebelumnya sia-sia.



Tidak selalu.



Sebuah hubungan dapat memiliki banyak kenangan indah sekaligus berakhir.



Dua orang bisa pernah saling mencintai dengan tulus, tetapi kemudian berkembang ke arah yang berbeda.



Mereka bisa pernah menjadi pasangan yang sangat cocok pada satu fase kehidupan, lalu menemukan bahwa kebutuhan mereka berubah.



Karena itu, tujuan dari mengenali pola-pola hubungan bukanlah mencari alasan untuk segera pergi.



Tujuannya adalah mendapatkan kesadaran.



Jika masih ada cinta, rasa hormat, dan kemauan dari kedua pihak, mungkin pola tersebut bisa diperbaiki.



Jika ternyata hubungan dipenuhi penghinaan, ketakutan, manipulasi, atau kekerasan, maka keselamatan dan kesejahteraan diri harus menjadi prioritas.



Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan segala cara.



Pada Akhirnya, Perhatikan Polanya, Bukan Satu Kejadian



Satu pertengkaran bukan berarti hubunganmu akan berakhir.



Satu hari tanpa komunikasi bukan berarti pasanganmu sudah tidak mencintaimu.



Satu kesalahan bukan berarti hubunganmu toxic.



Yang lebih penting adalah pola yang berulang.



Apakah kalian terus melakukan hal yang sama?



Apakah masalah yang sama selalu kembali?



Apakah permintaan maaf tidak pernah diikuti perubahan?



Apakah rasa hormat semakin hilang?



Apakah kalian semakin takut berbicara?



Apakah kedekatan terasa semakin melelahkan?



Jika jawabannya semakin sering “iya”, mungkin sudah waktunya berhenti melihat hubungan hanya dari seberapa besar cinta yang masih ada.



Lihat juga bagaimana hubungan tersebut membuat kalian merasa.



Karena cinta bukan hanya tentang ingin memiliki seseorang.



Cinta juga berkaitan dengan bagaimana dua orang memperlakukan satu sama lain ketika sedang kecewa, marah, takut, atau terluka.



Dan terkadang, pertanyaan paling penting bukan:



“Apakah dia masih mencintaiku?”



Melainkan:



“Apakah hubungan ini masih menjadi tempat di mana kami berdua bisa tumbuh, merasa dihargai, dan menjadi diri sendiri?”



Jika jawabannya masih “iya”, mungkin masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan.



Tetapi jika jawabannya semakin sering “tidak”, jangan abaikan sinyal tersebut.



Bukan karena perpisahan sudah pasti terjadi.



Melainkan karena setiap hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia hadir, mendengarkan, menghormati, dan memperbaiki apa yang rusak.



