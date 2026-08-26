9 Perilaku yang Membuat Pemimpin Kompeten Terlihat Tidak Profesional

JawaPos.com - Kenali sembilan perilaku yang dapat membuat pemimpin kompeten terlihat tidak profesional di tempat kerja.
Perilaku-perilaku ini, biasanya dapat dilihat mulai dari sulit menerima kritik hingga tidak konsisten mengambil keputusan.
Ya, menjadi seorang pemimpin yang kompeten bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan masalah atau mencapai target.
Cara seseorang berkomunikasi, mengambil keputusan, memperlakukan anggota tim, dan menghadapi tekanan juga sangat menentukan bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.
Seorang pemimpin bisa memiliki pengetahuan luas dan pengalaman panjang, tetapi beberapa kebiasaan yang tidak disadari dapat membuatnya terlihat kurang profesional.
Bahkan, perilaku kecil yang dilakukan berulang kali dapat memengaruhi kepercayaan tim dan menciptakan kesan bahwa pemimpin tersebut sulit diajak bekerja sama.
Seperti dirangkum dari laman YourTango, sembilan perilaku berikut sebenarnya tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang merupakan pemimpin yang buruk.
Namun, jika dilakukan terus-menerus, perilaku tersebut dapat mengurangi kredibilitas dan efektivitas kepemimpinan.
Pemimpin tidak selalu harus memiliki jawaban yang benar. Justru, kemampuan mengakui kesalahan dapat menjadi salah satu tanda kematangan dalam memimpin.
Masalah muncul ketika seorang pemimpin selalu berusaha mencari alasan atau menyalahkan orang lain setiap kali terjadi kesalahan.
Sikap defensif dapat membuat anggota tim merasa bahwa pemimpin lebih mementingkan citra pribadi daripada menyelesaikan persoalan.
Sebaliknya, mengakui kesalahan tidak otomatis membuat seorang pemimpin terlihat lemah.
Ketika disertai tanggung jawab dan tindakan perbaikan, pengakuan tersebut justru dapat meningkatkan kepercayaan tim.
Pemimpin yang mengatakan, “Keputusan saya ternyata kurang tepat, mari kita lihat bagaimana memperbaikinya,” menunjukkan bahwa dirinya mampu belajar dari situasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti