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Rabbany Wanadriani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.15 WIB

Jangan Disepelekan! 8 Letak Tahi Lalat Ini Konon Punya Arti Berbeda

ilustrasi tahi lalat di wajah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tahi lalat di wajah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tahi lalat merupakan salah satu tanda pada kulit yang cukup umum ditemukan pada tubuh. Bentuk, warna, dan letaknya pun dapat berbeda-beda pada setiap orang.

Selain dilihat dari sisi kesehatan dan kondisi kulit, tahi lalat sejak lama juga menjadi bagian dari berbagai kepercayaan dan tradisi. Dalam kepercayaan tertentu, posisi tahi lalat dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, hubungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Meski begitu, penafsiran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak memiliki dasar ilmiah untuk menentukan kepribadian atau masa depan seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makna tahi lalat berdasarkan letaknya yang dipercaya dalam tradisi tertentu.

1. Tahi lalat di sekitar mata

Tahi lalat di area mata memiliki tafsir berbeda berdasarkan sisi letaknya. Dalam kepercayaan tertentu, tahi lalat di mata kanan dianggap sebagai pertanda keberuntungan dan rasa percaya diri yang tinggi.

Pemiliknya dipercaya lebih mudah mendapatkan penghasilan serta memiliki peruntungan yang cukup baik. Sementara itu, tahi lalat di mata kiri kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat, percaya diri, dan cenderung memiliki keinginan besar untuk mencapai sesuatu.

2. Tahi lalat di hidung

Letak tahi lalat di hidung juga memiliki sejumlah tafsir. Tahi lalat di bagian ujung hidung dipercaya berkaitan dengan kehidupan percintaan dan rumah tangga yang harmonis.

Sementara itu, tahi lalat di sisi kanan hidung dalam kepercayaan tertentu justru dianggap kurang menguntungkan. Pemiliknya disebut berpotensi menghadapi berbagai tantangan dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan.

3. Tahi lalat di pipi

Tahi lalat di pipi kiri dipercaya menggambarkan seseorang yang dekat dengan keluarga. Mereka disebut memiliki rasa hormat tinggi kepada orang tua serta cenderung memiliki hati yang lembut.

Berbeda dengan itu, tahi lalat di pipi kanan kerap ditafsirkan sebagai tanda seseorang yang masih mencari arah dalam kehidupannya. Berbagai persoalan, mulai dari karier hingga hubungan, disebut dapat membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan solusi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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