Mengetahui Arti dari 10 Kata Tidak Umum Ini? Anda Mungkin Lebih Pintar daripada Kebanyakan Orang Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang lebih pintar dari kebanyakan orang dewasa./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Bahasa adalah salah satu indikator paling kuat dari kemampuan kognitif seseorang. Dalam dunia psikologi, ukuran kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berhitung atau memecahkan masalah logika, tetapi juga oleh luasnya kosakata yang dimiliki seseorang.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dengan perbendaharaan kata yang kaya cenderung memiliki kemampuan berpikir abstrak yang lebih baik, daya ingat yang lebih kuat, serta keterampilan komunikasi yang lebih efektif.
Tentu saja, mengetahui kata-kata yang jarang digunakan tidak otomatis membuat seseorang menjadi jenius. Namun, penguasaan kosakata yang luas sering kali menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kebiasaan membaca, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan belajar yang baik.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat 10 kata tidak umum yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang dewasa. Jika Anda sudah mengenal sebagian besar atau bahkan semuanya, kemungkinan kemampuan verbal Anda berada di atas rata-rata.
1. Paradigma
Kata "paradigma" sering digunakan dalam dunia akademik, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami maknanya secara tepat.
Arti: Kerangka berpikir atau cara pandang yang menjadi dasar seseorang dalam memahami suatu fenomena.
Contoh penggunaan:
"Perkembangan teknologi telah mengubah paradigma masyarakat tentang cara bekerja."
Seseorang yang memahami konsep paradigma biasanya lebih mudah melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang.
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