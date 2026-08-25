7 Alasan Mengapa Game Online Menjadi Playground Baru bagi Anak-Anak Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang gemar bermain game online. (Magnific)

JawaPos.com - Dulu, ketika membicarakan tempat bermain anak, kita mungkin membayangkan halaman rumah, lapangan, taman, atau ruang bermain bersama teman-teman. Anak berlari, berteriak, berimajinasi, membuat aturan permainan sendiri, lalu pulang ketika hari mulai gelap.



Kini, gambaran tersebut mulai berubah.



Bagi banyak anak, ruang bermain tidak lagi hanya berupa tempat fisik. Dunia digital—terutama game online—telah menjadi salah satu tempat mereka bertemu teman, berkompetisi, bekerja sama, bereksperimen, menunjukkan kemampuan, bahkan membangun identitas.



Karena itu, game online bisa dipahami sebagai semacam “playground baru” bagi anak-anak. Istilah ini tidak selalu berarti bahwa game online adalah sesuatu yang buruk atau harus dijauhi. Sebaliknya, dari sudut pandang psikologi, game merupakan lingkungan yang memiliki banyak karakteristik yang memang menarik bagi perkembangan anak: ada tantangan, aturan, hadiah, interaksi sosial, kesempatan mencoba, dan rasa pencapaian.



Namun, seperti playground di dunia nyata, kualitas pengalaman di dalamnya sangat bergantung pada bagaimana anak menggunakannya dan bagaimana lingkungan tersebut dirancang.



Berikut tujuh alasan mengapa game online semakin berfungsi sebagai playground baru bagi anak-anak.



1. Game Online Memberikan Ruang untuk Bermain dan Bereksplorasi



Pada dasarnya, bermain merupakan bagian penting dari kehidupan anak. Melalui bermain, anak tidak hanya mencari kesenangan, tetapi juga belajar memahami lingkungan, mencoba peran, memecahkan masalah, dan mengetahui batas kemampuannya.



Game online menyediakan lingkungan yang sangat kaya untuk aktivitas tersebut.



Di dalam game, anak dapat menjelajahi dunia virtual, mencoba karakter berbeda, mencari benda tertentu, menyelesaikan misi, membangun sesuatu, atau sekadar berkeliling tanpa tujuan yang terlalu formal.



Hal yang menarik adalah adanya rasa kebebasan yang terstruktur. Game memberikan aturan, tetapi di dalam aturan tersebut anak sering kali memiliki ruang untuk memilih apa yang ingin dilakukan.



Misalnya, dalam sebuah game anak dapat memilih apakah ingin menjadi pemain yang agresif, membantu anggota tim, mengumpulkan sumber daya, membangun sesuatu, atau mengejar pencapaian tertentu.



Dari perspektif psikologi perkembangan, pengalaman seperti ini berkaitan dengan kebutuhan anak untuk memiliki kesempatan bereksplorasi dan mengambil keputusan sendiri.



Di dunia nyata, pilihan anak kadang terbatas oleh ruang, waktu, keamanan, dan aturan orang dewasa. Di dunia virtual, ruang eksplorasinya bisa jauh lebih luas.



Inilah salah satu alasan mengapa game online terasa seperti playground.



Anak tidak hanya “menonton” sebuah dunia. Mereka dapat masuk ke dalamnya dan melakukan sesuatu.



2. Game Menawarkan Tantangan yang Membuat Anak Merasakan Kompetensi



Salah satu daya tarik terbesar game adalah adanya tantangan.



Anak biasanya tidak hanya bermain untuk melihat sesuatu yang menarik. Mereka ingin menjadi lebih baik.



Mereka ingin melewati level yang sebelumnya gagal, mengalahkan lawan yang lebih kuat, mendapatkan item tertentu, menyelesaikan misi, atau mencapai peringkat yang lebih tinggi.



Secara psikologis, pengalaman tersebut berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa kompeten: merasa bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu dan mengalami perkembangan.



Game sangat efektif menciptakan perasaan tersebut karena memberikan umpan balik yang cepat.



Anak gagal → mencoba lagi → menemukan strategi baru → berhasil → mendapatkan penghargaan.



Siklus sederhana tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang sangat kuat.



Bayangkan seorang anak yang gagal menyelesaikan sebuah tantangan sebanyak lima kali. Pada percobaan keenam, ia berhasil. Secara psikologis, pengalaman itu berbeda dengan sekadar diberi tahu bahwa ia pintar.



Anak mengalami sendiri proses:



“Saya tidak bisa → saya mencoba → saya belajar → akhirnya saya bisa.”



Perasaan kompetensi semacam ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa anak terus kembali ke game.



Namun, di sinilah orang tua perlu memperhatikan keseimbangannya. Jika sebagian besar rasa berhasil anak hanya diperoleh dari dunia game, sementara ia merasa tidak kompeten di sekolah, keluarga, atau lingkungan sosial, game dapat menjadi tempat pelarian yang semakin dominan.



Jadi, masalahnya bukan sekadar “anak bermain game”, tetapi apakah game menjadi salah satu ruang perkembangan atau justru satu-satunya tempat anak merasa dirinya berhasil.



3. Game Online Mengubah Bermain Menjadi Aktivitas Sosial



Anggapan bahwa bermain game berarti anak duduk sendirian di depan layar sudah semakin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.



Banyak game online justru dirancang sebagai pengalaman sosial.



Anak dapat bermain bersama teman, membentuk kelompok, berkomunikasi melalui suara atau teks, menyusun strategi, membantu anggota tim, dan berkompetisi dengan kelompok lain.



Dengan kata lain, playground digital juga memiliki “teman bermain.”



Secara psikologis, hubungan dengan teman sebaya merupakan bagian penting dari perkembangan anak. Anak belajar tentang kerja sama, negosiasi, konflik, status sosial, empati, dan komunikasi melalui interaksi dengan orang lain.



Game online menyediakan versi digital dari proses tersebut.



Misalnya, ketika bermain dalam sebuah tim, seorang anak mungkin belajar bahwa tidak semua anggota tim memiliki kemampuan yang sama. Ada yang pandai menyerang, ada yang lebih baik dalam bertahan, dan ada yang mampu menyusun strategi.



Mereka harus belajar membagi peran.



Ketika terjadi konflik, mereka harus menentukan apakah akan bertengkar, berkomunikasi, atau mencari solusi.



Artinya, game online bukan hanya ruang untuk “bermain melawan komputer.” Dalam banyak kasus, game menjadi ruang sosial tempat anak membangun pengalaman bersama orang lain.



Tetapi aspek sosial ini juga memiliki sisi lain.



Interaksi digital tidak selalu sehat. Anak dapat menghadapi ejekan, penghinaan, tekanan kelompok, perilaku agresif, atau cyberbullying.



Karena itu, memahami game sebagai playground juga berarti memahami bahwa playground digital membutuhkan aturan sosial dan pengawasan, sama seperti taman bermain fisik.



4. Game Memberikan Kesempatan bagi Anak untuk Membangun Identitas



Masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode ketika seseorang mulai bertanya:



“Saya ini siapa?”



Di dunia nyata, anak memiliki berbagai identitas: sebagai anak di keluarga, siswa di sekolah, teman, anggota kelompok, atau bagian dari komunitas tertentu.



Di dunia game, anak mendapatkan ruang tambahan untuk bereksperimen dengan identitas.



Mereka dapat memilih avatar, nama pengguna, karakter, gaya bermain, kelompok, atau peran tertentu.



Seorang anak yang pemalu di sekolah, misalnya, mungkin menjadi sangat aktif ketika bermain bersama teman-temannya secara online.



Anak yang merasa tidak memiliki banyak kesempatan menjadi pemimpin di kehidupan sehari-hari mungkin dapat menjadi pemimpin dalam sebuah tim game.



Pengalaman tersebut tidak otomatis berarti identitas virtual lebih “nyata” daripada identitas di dunia fisik. Tetapi bagi anak, pengalaman yang terjadi di dunia virtual tetap dapat memiliki makna psikologis yang nyata.



Game memberikan ruang untuk mencoba:



menjadi pemimpin;

menjadi pemecah masalah;

menjadi anggota tim;

menjadi kreator;

menjadi kompetitor;

atau sekadar menjadi seseorang dengan karakter yang berbeda.



Dengan demikian, game dapat menjadi semacam laboratorium sosial untuk mencoba berbagai kemungkinan diri.



Yang penting adalah memastikan bahwa anak tidak merasa harus memiliki performa tertentu di dunia virtual agar dirinya dianggap berharga.



5. Sistem Reward Membuat Game Terasa Sangat Memuaskan



Ada alasan psikologis yang sangat kuat mengapa game sulit ditinggalkan: sistem penghargaan.



Game biasanya memberikan respons terhadap tindakan pemain.



Berhasil menyelesaikan misi → mendapatkan hadiah.



Naik level → mendapatkan kemampuan baru.



Menang → memperoleh poin atau peringkat.



Mengumpulkan sesuatu → membuka konten baru.



Sistem seperti ini membuat aktivitas bermain memiliki tujuan yang jelas dan memberikan umpan balik secara terus-menerus.



Otak manusia memang sangat responsif terhadap pengalaman antisipasi, pencapaian, dan penghargaan. Game memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menciptakan pengalaman yang terasa memuaskan.



Yang membuatnya semakin kuat adalah adanya ketidakpastian.



Anak tidak selalu tahu apakah percobaan berikutnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ada kemungkinan mendapatkan item langka, mencapai skor tinggi, atau memenangkan pertandingan.



Perpaduan antara tantangan, antisipasi, dan reward dapat membuat game terasa sangat menarik.



Karena itu, ketika orang tua mengatakan, “Kenapa kamu tidak bisa berhenti bermain?”, jawabannya tidak selalu sesederhana “karena anak tidak punya disiplin.”



Game memang dirancang untuk mempertahankan perhatian pemain.



Namun, bukan berarti anak tidak memiliki kendali sama sekali. Justru karena game memiliki mekanisme yang sangat menarik, anak perlu dibantu mengembangkan kemampuan self-regulation—kemampuan mengatur perhatian, emosi, keinginan, dan perilakunya sendiri.



Kemampuan ini tidak muncul secara otomatis.



Ia perlu dilatih.



6. Game Menjadi Tempat Anak Mengalami Kegagalan dengan Risiko yang Relatif Rendah



Salah satu hal menarik dalam game adalah anak dapat gagal berkali-kali tanpa konsekuensi sebesar kegagalan di dunia nyata.



Kalah dalam pertandingan?



Bisa mencoba lagi.



Gagal menyelesaikan level?



Bisa mengulang.



Strategi tidak berhasil?



Bisa menggantinya.



Dalam kondisi tertentu, pengalaman tersebut dapat menjadi bentuk latihan menghadapi kegagalan.



Anak belajar bahwa kegagalan tidak selalu berarti akhir.



Ada kesempatan untuk mencoba lagi.



Secara psikologis, pola seperti ini dapat membantu membangun ketekunan dan kemampuan memecahkan masalah.



Namun, efek positif tersebut bergantung pada bagaimana anak memandang kegagalan.



Jika anak terbiasa menyerah ketika kalah, menyalahkan orang lain, atau menjadi sangat marah setiap kali mengalami kegagalan dalam game, maka game justru menjadi tempat latihan regulasi emosi yang belum berhasil.



Karena itu, orang tua dapat menggunakan pengalaman bermain sebagai bahan percakapan.



Bukan hanya bertanya:



“Menang atau kalah?”



Tetapi:



“Tadi kamu gagal di bagian mana?”



“Apa yang kamu ubah sampai akhirnya berhasil?”



“Bagaimana perasaanmu ketika kalah?”



Pertanyaan semacam itu mengubah aktivitas game dari sekadar hiburan menjadi kesempatan untuk belajar tentang emosi, strategi, dan ketekunan.



7. Dunia Game Memiliki Budaya dan Komunitasnya Sendiri



Alasan terakhir yang sering dilupakan adalah bahwa game online bukan hanya sebuah produk hiburan.



Game dapat berkembang menjadi budaya kecil.



Ada bahasa khusus, meme, istilah, strategi, komunitas, tokoh populer, turnamen, konten kreator, hingga aturan tidak tertulis mengenai bagaimana seseorang dianggap sebagai “pemain yang baik”.



Bagi anak, memahami dunia tersebut dapat menjadi cara untuk merasa menjadi bagian dari kelompok.



Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memiliki sense of belonging—perasaan bahwa dirinya diterima dan menjadi bagian dari sesuatu.



Anak mungkin berkata:



“Teman-teman saya semua main game itu.”



Kalimat tersebut tidak selalu berarti anak sekadar ingin mengikuti tren.



Bisa jadi, game memang menjadi salah satu bahasa sosial yang digunakan kelompoknya.



Mereka membicarakan pertandingan di sekolah, bertukar strategi, membandingkan pencapaian, atau bermain bersama setelah jam belajar.



Dengan demikian, game dapat memiliki fungsi yang mirip dengan lapangan sepak bola atau taman bermain pada generasi sebelumnya.



Yang berubah adalah medianya.



Dulu anak berkata:



“Nanti sore kita main di lapangan.”



Sekarang bisa menjadi:



“Nanti malam kita mabar.”



Kebutuhan psikologis di balik kedua kalimat tersebut bisa saja serupa: ingin bermain, bertemu teman, bekerja sama, bersenang-senang, dan menjadi bagian dari kelompok.



Jadi, Apakah Game Online Buruk bagi Anak?



Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.



Dari sudut pandang psikologi, game online memiliki karakteristik yang memang sesuai dengan berbagai kebutuhan perkembangan manusia: eksplorasi, kompetensi, otonomi, interaksi sosial, pencapaian, identitas, dan rasa memiliki.



Karena itu, melarang game secara total bukan satu-satunya cara untuk melindungi anak.



Yang lebih penting adalah memahami fungsi game dalam kehidupan anak.



Apakah game menjadi salah satu bentuk rekreasi?



Apakah anak masih menikmati aktivitas fisik?



Apakah ia tetap memiliki hubungan sosial di dunia nyata?



Apakah tidur dan sekolah tetap terjaga?



Apakah ia dapat berhenti bermain ketika waktunya selesai?



Apakah ia mampu menerima kekalahan?



Apakah game menjadi tempat bersenang-senang, atau sudah menjadi satu-satunya sumber rasa percaya diri?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar menghitung berapa jam anak berada di depan layar.



Playground Digital Tetap Membutuhkan “Orang Dewasa”



Jika game online memang merupakan playground baru, maka orang tua tidak harus selalu menjadi polisi yang berdiri di pintu dan mengatakan:



“Jangan main terlalu lama!”



Orang tua juga dapat menjadi pendamping.



Sama seperti ketika menemani anak bermain di taman, orang tua dapat membantu anak memahami aturan, mengenali bahaya, menyelesaikan konflik, dan belajar mengelola emosi.



Orang tua dapat sesekali bertanya:



“Kamu biasanya main dengan siapa?”



“Apa yang paling kamu suka dari game itu?”



“Apa yang membuat kamu kesal ketika bermain?”



“Kalau ada orang yang mengejek kamu, biasanya kamu bagaimana?”



“Apa yang membuat kamu merasa bangga setelah bermain?”



Percakapan seperti ini membuat orang tua memahami dunia anak, bukan hanya mengontrolnya.



Dan ketika anak merasa orang tuanya memahami dunia tersebut, kemungkinan untuk membicarakan pengalaman negatif—termasuk konflik, tekanan teman sebaya, atau perilaku tidak menyenangkan dari pemain lain—juga dapat menjadi lebih besar.



Penutup: Playground-nya Berubah, Kebutuhan Anak Tidak



Game online menjadi playground baru bukan semata-mata karena teknologi membuat anak semakin suka layar.



Lebih dalam dari itu, game memenuhi banyak kebutuhan psikologis yang sejak dulu memang dimiliki manusia.



Anak ingin bermain.



Anak ingin mencoba.



Anak ingin menang.



Anak ingin menjadi lebih baik.



Anak ingin memiliki teman.



Anak ingin merasa mampu.



Anak ingin memiliki tempat untuk menjadi dirinya sendiri.



Dulu, semua itu terutama terjadi di halaman rumah, sekolah, lapangan, dan lingkungan sekitar. Sekarang sebagian pengalaman tersebut juga berlangsung di dunia digital.



Karena itu, tantangan orang tua bukan hanya menentukan berapa lama anak boleh bermain, tetapi membantu anak memahami bagaimana cara bermain yang sehat.



Game online bukan otomatis musuh perkembangan anak. Tetapi game juga bukan ruang yang bebas risiko.



Ia adalah playground baru—dengan manfaat, aturan, dinamika sosial, dan bahaya yang berbeda dari playground tradisional.





Dan seperti playground mana pun, yang paling penting bukan hanya berapa lama anak berada di sana, tetapi apa yang mereka pelajari, siapa yang mereka temui, dan seperti apa mereka berkembang setelah meninggalkan tempat bermain tersebut.***