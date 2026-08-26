7 Alasan Mengapa Sebagian Perempuan Lebih Memilih Berkencan dengan Pria yang Jauh Lebih Tua

seseorang yang lebih memilih pasangan yang lebih tua / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Perbedaan usia dalam hubungan romantis sering menjadi topik yang menarik perhatian. Tidak sedikit perempuan yang merasa lebih tertarik kepada pria yang usianya jauh lebih tua daripada dirinya. Dalam beberapa hubungan, perbedaannya mungkin hanya beberapa tahun, tetapi ada pula pasangan yang memiliki jarak usia belasan hingga puluhan tahun.

Pilihan tersebut tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan kalimat sederhana seperti “perempuan mencari sosok ayah” atau “pria tua lebih mapan”. Dari sudut pandang psikologi, ketertarikan terhadap pasangan yang jauh lebih tua dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kebutuhan akan rasa aman, kematangan emosional, pengalaman hidup, gaya komunikasi, hingga persepsi mengenai komitmen.



Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua perempuan memiliki alasan yang sama. Ketertarikan terhadap pria yang lebih tua bukanlah tanda adanya masalah psikologis, dan tidak berarti seseorang memiliki pola hubungan tertentu. Setiap individu mempunyai pengalaman, kebutuhan, nilai, serta preferensi yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (26/8), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian perempuan memilih berkencan dengan pria yang jauh lebih tua.



1. Dianggap Lebih Matang Secara Emosional



Salah satu alasan yang paling sering muncul adalah persepsi mengenai kematangan emosional.



Sebagian perempuan merasa bahwa pria yang lebih tua cenderung lebih mampu mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan tenang, dan menghadapi konflik tanpa reaksi yang berlebihan. Setelah melalui berbagai pengalaman kehidupan, seseorang mungkin telah belajar bagaimana menghadapi kegagalan, tekanan pekerjaan, perbedaan pendapat, dan persoalan dalam hubungan.



Dalam psikologi hubungan, kemampuan mengatur emosi merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. Seseorang yang mampu mengenali emosinya dan mengomunikasikan kebutuhan secara konstruktif biasanya lebih mudah membangun hubungan yang stabil.



Karena itu, perempuan tertentu mungkin tidak sebenarnya mencari “usia yang lebih tua”, melainkan kematangan yang mereka asosiasikan dengan usia tersebut.



Tentu saja, usia tidak otomatis membuat seseorang matang. Ada pria yang lebih muda tetapi sangat dewasa secara emosional, dan ada pula pria yang lebih tua tetapi masih kesulitan mengelola emosi. Jadi, yang dicari sebenarnya bisa jadi bukan angka pada usia, melainkan karakter yang dianggap menyertainya.



2. Merasa Lebih Aman dan Stabil



Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan penting dalam hubungan romantis.



Sebagian perempuan mungkin merasa lebih nyaman bersama pria yang lebih tua karena menganggapnya lebih stabil dalam kehidupan. Stabilitas tersebut bisa berupa pekerjaan, kondisi finansial, kemampuan mengambil keputusan, atau sekadar rasa tenang ketika menghadapi masalah.



Dari perspektif psikologi, rasa aman dalam hubungan tidak hanya berkaitan dengan uang. Keamanan emosional juga memiliki peranan besar.



Misalnya, seorang perempuan mungkin merasa nyaman ketika pasangannya:



konsisten dalam memperlakukan dirinya;

mampu memberikan kepastian mengenai hubungan;

tidak mudah menghilang ketika menghadapi masalah;

dapat diajak berdiskusi;

mampu membuat keputusan dengan tenang; dan

menunjukkan komitmen yang jelas.



Bagi sebagian orang, karakter seperti ini lebih mudah ditemukan pada pasangan yang lebih berpengalaman.



Namun, sekali lagi, hal tersebut merupakan persepsi individual, bukan aturan biologis bahwa pria yang lebih tua pasti lebih stabil.



3. Pengalaman Hidup yang Lebih Banyak Dianggap Menarik



Perbedaan pengalaman juga dapat menjadi sumber ketertarikan.



Pria yang lebih tua mungkin telah menjalani berbagai fase kehidupan yang belum dialami oleh pasangannya. Ia mungkin memiliki pengalaman dalam karier, perjalanan, hubungan sosial, pendidikan, atau menghadapi berbagai tantangan hidup.



Pengalaman tersebut dapat membuat percakapan terasa lebih menarik bagi sebagian perempuan.



Seseorang yang mempunyai pengalaman luas mungkin memiliki sudut pandang berbeda terhadap kehidupan. Ia dapat menceritakan bagaimana menghadapi kegagalan, membangun karier, mengatasi kehilangan, atau mengambil keputusan penting.



Dalam hubungan romantis, pengalaman semacam itu bisa memberikan kesan bahwa pasangan memiliki kedalaman karakter dan wawasan.



Perempuan yang menghargai percakapan mendalam mungkin merasa lebih cocok dengan pria yang mempunyai banyak pengalaman hidup.



Tetapi ada hal penting yang perlu dibedakan: pengalaman tidak sama dengan kebijaksanaan. Banyak pengalaman tidak otomatis membuat seseorang menjadi pasangan yang baik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang menggunakan pengalaman tersebut untuk memperlakukan orang lain.



4. Preferensi terhadap Hubungan yang Lebih Serius



Sebagian perempuan mungkin tertarik kepada pria yang lebih tua karena mereka menganggap pria tersebut lebih siap menjalani hubungan serius.



Pada tahap kehidupan tertentu, seseorang mungkin sudah tidak terlalu tertarik pada hubungan yang penuh ketidakpastian. Ia mungkin lebih menginginkan pasangan yang memiliki tujuan jelas mengenai hubungan, keluarga, kehidupan bersama, atau masa depan.



Pria yang lebih tua terkadang dipersepsikan telah melewati fase pencarian identitas dan eksperimen dalam kehidupan romantis. Akibatnya, sebagian perempuan dapat melihatnya sebagai sosok yang lebih siap berkomitmen.



Namun, psikologi tidak membenarkan anggapan bahwa semua pria muda menginginkan hubungan sementara atau semua pria tua menginginkan hubungan serius.



Kesiapan berkomitmen sangat dipengaruhi oleh kepribadian, nilai, pengalaman hubungan, dan tujuan hidup, bukan semata-mata usia.



Karena itu, seseorang yang tertarik kepada pria lebih tua mungkin sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lebih spesifik: kepastian dan kesamaan tujuan.



5. Merasa Lebih Cocok dengan Pola Komunikasinya



Perbedaan usia juga dapat memengaruhi gaya komunikasi.



Sebagian perempuan mungkin merasa lebih cocok dengan pria yang berkomunikasi secara langsung, tenang, dan tidak terlalu mengandalkan permainan sosial dalam hubungan.



Misalnya, seseorang mungkin lebih menyukai pasangan yang mengatakan secara jelas:



“Saya serius dengan hubungan ini.”



daripada pasangan yang memberikan sinyal ambigu dan membuatnya terus menebak-nebak.



Pengalaman hidup dapat membuat sebagian orang menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin lebih nyaman membicarakan masalah daripada menghindarinya.



Bagi perempuan yang menghargai komunikasi langsung, karakter seperti ini bisa terasa sangat menarik.



Namun, penting untuk tidak menyamakan usia dengan kemampuan komunikasi. Pria yang lebih tua juga dapat memiliki gaya komunikasi yang buruk, sama seperti pria muda dapat menjadi komunikator yang sangat baik.



Dengan kata lain, kecocokan komunikasi lebih penting daripada perbedaan usia itu sendiri.



6. Memiliki Persepsi bahwa Pria Lebih Tua Lebih Percaya Diri



Kepercayaan diri juga dapat menjadi faktor ketertarikan.



Sebagian pria yang lebih tua mungkin terlihat lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka mungkin sudah mengetahui apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka inginkan, serta bagaimana menghadapi situasi sosial.



Kepercayaan diri seperti ini dapat memberikan kesan menarik.



Dalam hubungan romantis, seseorang yang percaya diri biasanya tidak terlalu bergantung pada validasi dari pasangannya. Ia mungkin mampu menyampaikan pendapat, menetapkan batasan, dan menjalani kehidupan di luar hubungan.



Bagi sebagian perempuan, karakter tersebut dapat memberikan kesan tenang, dewasa, dan menarik.



Tetapi ada perbedaan besar antara percaya diri dan dominasi.



Pria yang benar-benar percaya diri tidak perlu mengontrol pasangannya untuk merasa berharga. Sebaliknya, perilaku posesif, manipulatif, merendahkan, atau mengendalikan bukanlah tanda kedewasaan.



Karena itu, jika seseorang tertarik kepada pria yang lebih tua, yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah pria tersebut terlihat percaya diri, tetapi bagaimana ia menggunakan kepercayaan dirinya dalam hubungan.



7. Merasa Nilai dan Tujuan Hidupnya Lebih Selaras



Alasan terakhir yang cukup penting adalah kesamaan nilai.



Hubungan yang sehat biasanya tidak hanya dibangun berdasarkan ketertarikan fisik. Kesamaan dalam hal nilai, gaya hidup, tujuan masa depan, cara memperlakukan orang lain, dan pandangan mengenai komitmen dapat memainkan peranan besar.



Ada perempuan yang menemukan bahwa pria yang lebih tua justru memiliki tujuan hidup yang lebih sesuai dengan dirinya.



Misalnya, keduanya mungkin sama-sama:



menginginkan hubungan jangka panjang;

menghargai stabilitas;

menyukai gaya hidup yang tenang;

memiliki pandangan serupa mengenai keluarga;

menikmati percakapan yang mendalam;

tidak terlalu tertarik pada kehidupan sosial yang penuh drama; atau

memiliki prioritas hidup yang sama.



Dalam situasi seperti ini, perbedaan usia menjadi faktor sekunder.



Yang sebenarnya membuat hubungan tersebut menarik adalah rasa cocok secara psikologis.



Dengan kata lain, seseorang mungkin tidak berpikir, “Saya ingin pria yang lebih tua.”



Sebaliknya, ia mungkin berpikir, “Saya ingin seseorang yang memiliki cara berpikir seperti ini,” dan kebetulan karakter tersebut ia temukan pada pria yang lebih tua.



Apakah Perempuan yang Menyukai Pria Lebih Tua Memiliki Masalah Psikologis?



Tidak.



Ketertarikan terhadap pasangan yang lebih tua tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya gangguan psikologis atau masalah emosional.



Preferensi pasangan dapat terbentuk dari berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, kepribadian, lingkungan sosial, pengalaman hubungan sebelumnya, dan nilai pribadi.



Begitu pula dengan perempuan yang memilih pria sebaya atau lebih muda. Tidak ada satu kelompok usia pasangan yang secara otomatis lebih sehat daripada kelompok lainnya.



Yang lebih penting adalah kualitas hubungan tersebut.



Hubungan dengan perbedaan usia yang besar dapat menjadi hubungan yang sehat apabila kedua orang memiliki kebebasan memilih, saling menghormati, mampu berkomunikasi, dan memiliki posisi yang relatif setara dalam mengambil keputusan.



Sebaliknya, hubungan dengan perbedaan usia kecil pun dapat menjadi tidak sehat apabila terdapat manipulasi, kontrol, kekerasan emosional, atau ketidaksetaraan yang serius.



Perbedaan Usia Bukan Masalah Utama, Ketimpangan Relasi yang Perlu Diperhatikan



Salah satu hal yang sering dilupakan ketika membahas hubungan dengan perbedaan usia adalah bahwa usia dan kekuasaan bukan hal yang sama, tetapi perbedaan usia yang besar kadang dapat menciptakan ketimpangan tertentu.



Misalnya, pasangan yang lebih tua mungkin mempunyai pengalaman profesional, finansial, dan sosial yang jauh lebih besar. Jika digunakan secara sehat, hal tersebut dapat menjadi bagian dari hubungan yang saling mendukung.



Namun, jika digunakan untuk mengontrol pasangan, keadaan tersebut bisa menjadi masalah.



Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan usia, uang, pengalaman, atau status untuk mengatakan:



“Kamu masih muda, jadi kamu tidak tahu apa-apa.”



Kalimat seperti itu bukanlah tanda kedewasaan.



Hubungan yang sehat seharusnya memungkinkan kedua pihak untuk menyampaikan pendapat, membuat keputusan, mengatakan tidak, dan mempertahankan batas pribadi.



Kesimpulan



Sebagian perempuan memilih berkencan dengan pria yang jauh lebih tua bukan karena satu alasan tunggal.



Dari perspektif psikologi, ketertarikan tersebut dapat berkaitan dengan persepsi mengenai kematangan emosional, rasa aman, stabilitas, pengalaman hidup, kesiapan berkomitmen, gaya komunikasi, kepercayaan diri, serta kesamaan nilai dan tujuan hidup.



Namun, semua faktor tersebut tidak otomatis dimiliki seseorang hanya karena usianya lebih tua.



Pria yang lebih tua tidak selalu lebih dewasa, lebih stabil, atau lebih siap berkomitmen. Begitu pula pria yang lebih muda tidak otomatis kurang matang.



Pada akhirnya, yang membuat sebuah hubungan bertahan bukanlah angka pada usia, melainkan bagaimana dua orang memperlakukan satu sama lain.



Hubungan yang sehat ditandai oleh rasa hormat, komunikasi terbuka, kepercayaan, batas pribadi yang dihargai, kebebasan dalam mengambil keputusan, dan tujuan hidup yang dapat dinegosiasikan bersama.



Jadi, ketika seorang perempuan memilih pria yang jauh lebih tua, pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar “Mengapa dia menyukai pria tua?”, tetapi “Karakter dan kualitas hubungan apa yang sebenarnya ia temukan dalam diri pria tersebut?”



