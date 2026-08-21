Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00.32 WIB

8 Hal yang Paling Sering Dituntut Pasangan Gen Z dalam Hubungan, Benarkah?

Ilustrasi pasangan gen z (Magnific) - Image

Ilustrasi pasangan gen z (Magnific)

 

JawaPos.com - Apa saja yang sering diharapkan Gen Z dari pasangan dalam hubungan? Simak 8 hal yang dianggap penting, mulai dari komunikasi hingga batas pribadi.

Generasi Z atau Gen Z sering memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalani hubungan romantis. 

Bagi sebagian anak muda saat ini, hubungan bukan sekadar tentang status atau intensitas bertemu, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, kesehatan emosional, batas pribadi, hingga kesesuaian nilai hidup.

Perubahan cara berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan turut memengaruhi ekspektasi dalam hubungan

Hal-hal yang dahulu mungkin dianggap sepele, kini dapat menjadi bagian penting dari standar pasangan dalam menjalani relasi.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah delapan poin yang sering diharapkan Gen Z dari pasangan dalam hubungan

Meski demikian, tidak berarti semua Gen Z memiliki tuntutan yang sama. Setiap individu tentu mempunyai kebutuhan, pengalaman, dan batas hubungan yang berbeda.

1. Komunikasi yang Terbuka

Komunikasi menjadi salah satu hal yang banyak dianggap penting dalam hubungan modern. 

Bagi sebagian pasangan Gen Z, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk membicarakan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, hingga masalah secara terbuka.

Mereka cenderung tidak ingin pasangan hanya menebak apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, komunikasi langsung dianggap dapat mengurangi kesalahpahaman.

Namun, komunikasi terbuka bukan berarti harus selalu berbicara setiap saat. Setiap pasangan tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menjalani aktivitas pribadi.

Yang lebih penting adalah adanya rasa aman untuk menyampaikan sesuatu tanpa takut langsung dihakimi atau diremehkan.

2. Menghargai Batas Pribadi

Personal boundaries semakin sering dibicarakan dalam hubungan Gen Z. Batas pribadi dapat mencakup waktu sendiri, ruang privasi, pertemanan, pekerjaan, hingga cara seseorang ingin diperlakukan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Frasa Santai Ini Sering Diucapkan Orang-Orang yang Lebih Suka Menghabiskan Waktu dengan Pasangan - Image
Lifestyle

6 Frasa Santai Ini Sering Diucapkan Orang-Orang yang Lebih Suka Menghabiskan Waktu dengan Pasangan

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00.27 WIB

Pasangan yang Belum Dewasa Secara Mental dan Emosional Biasanya Melakukan 5 Hal Ini - Image
Lifestyle

Pasangan yang Belum Dewasa Secara Mental dan Emosional Biasanya Melakukan 5 Hal Ini

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.06 WIB

7 Cara Mendukung Pasangan yang Mengalami Depresi Tanpa Melukai Harga Dirinya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Cara Mendukung Pasangan yang Mengalami Depresi Tanpa Melukai Harga Dirinya Menurut Psikologi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore