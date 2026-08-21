8 Hal yang Paling Sering Dituntut Pasangan Gen Z dalam Hubungan, Benarkah?

JawaPos.com - Apa saja yang sering diharapkan Gen Z dari pasangan dalam hubungan? Simak 8 hal yang dianggap penting, mulai dari komunikasi hingga batas pribadi.

Generasi Z atau Gen Z sering memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalani hubungan romantis.

Bagi sebagian anak muda saat ini, hubungan bukan sekadar tentang status atau intensitas bertemu, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, kesehatan emosional, batas pribadi, hingga kesesuaian nilai hidup.

Perubahan cara berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan turut memengaruhi ekspektasi dalam hubungan.

Hal-hal yang dahulu mungkin dianggap sepele, kini dapat menjadi bagian penting dari standar pasangan dalam menjalani relasi.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah delapan poin yang sering diharapkan Gen Z dari pasangan dalam hubungan

Meski demikian, tidak berarti semua Gen Z memiliki tuntutan yang sama. Setiap individu tentu mempunyai kebutuhan, pengalaman, dan batas hubungan yang berbeda.

1. Komunikasi yang Terbuka

Komunikasi menjadi salah satu hal yang banyak dianggap penting dalam hubungan modern.

Bagi sebagian pasangan Gen Z, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk membicarakan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, hingga masalah secara terbuka.

Mereka cenderung tidak ingin pasangan hanya menebak apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, komunikasi langsung dianggap dapat mengurangi kesalahpahaman.

Namun, komunikasi terbuka bukan berarti harus selalu berbicara setiap saat. Setiap pasangan tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menjalani aktivitas pribadi.

Yang lebih penting adalah adanya rasa aman untuk menyampaikan sesuatu tanpa takut langsung dihakimi atau diremehkan.

2. Menghargai Batas Pribadi