8 Tanda Pasangan Tak Siap Berkomitmen yang Perlu Anda Kenali Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pasangan yang takut akan komitmen. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, rasa cinta saja terkadang tidak cukup untuk membuat seseorang benar-benar siap membangun hubungan yang sehat dan bertahan lama. Ada orang yang bisa menunjukkan perhatian, memberikan kasih sayang, bahkan terlihat sangat bahagia ketika bersama pasangannya, tetapi ketika hubungan mulai memasuki tahap yang lebih serius, mereka justru berubah.



Mereka mulai menjaga jarak, menghindari pembicaraan mengenai masa depan, sulit memberikan kepastian, atau tiba-tiba merasa tertekan ketika hubungan semakin dekat.



Kondisi seperti ini sering kali membuat pasangan bertanya-tanya: “Apakah dia memang tidak mencintaiku, atau sebenarnya dia memiliki masalah dengan komitmen?”



Dalam psikologi hubungan, kesulitan berkomitmen dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti pengalaman hubungan masa lalu, ketakutan terhadap penolakan, pola keterikatan (attachment), pengalaman keluarga, kebutuhan akan kebebasan yang sangat tinggi, atau kekhawatiran kehilangan kendali atas kehidupan pribadi.



Namun, penting untuk dipahami bahwa satu perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang memiliki masalah komitmen. Yang lebih penting adalah pola perilaku yang berulang dan bagaimana seseorang merespons ketika hubungan mulai membutuhkan kepastian, tanggung jawab, dan kedekatan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (21/8), terdapat delapan tanda yang patut diperhatikan.



1. Dia Nyaman Bersama Anda, tetapi Menghindari Pembicaraan tentang Masa Depan



Salah satu tanda yang cukup sering terlihat adalah pasangan sangat menikmati hubungan pada saat ini, tetapi selalu menghindari pembicaraan mengenai masa depan.



Ketika Anda mengajaknya membicarakan rencana beberapa bulan atau tahun ke depan, jawabannya mungkin selalu samar.



“Jalani saja dulu.”



“Nanti kita lihat.”



“Kenapa harus dibicarakan sekarang?”



Sekilas, jawaban seperti itu mungkin terlihat biasa. Memang benar, tidak semua orang suka membuat rencana jauh ke depan. Ada orang yang lebih spontan dan lebih nyaman menjalani hubungan tanpa terlalu banyak perencanaan.



Namun, masalah muncul ketika setiap pembicaraan mengenai masa depan selalu dihindari, bahkan ketika hubungan sudah berjalan cukup lama dan pembicaraan tersebut sebenarnya wajar.



Misalnya, ketika Anda membicarakan tempat tinggal, pernikahan, rencana keuangan, atau arah hubungan, dia selalu mengubah topik.



Dalam psikologi, perilaku menghindar dapat menjadi cara seseorang mengurangi rasa tidak nyaman terhadap situasi yang dianggap mengancam kebebasan atau keamanan emosionalnya.



Bukan berarti dia pasti tidak mencintai Anda.



Bisa jadi, justru kedekatan emosional dan tuntutan komitmen membuatnya merasa cemas.



Perhatikan bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi juga apakah dia mampu berdiskusi secara dewasa ketika Anda membutuhkan kejelasan.



Pasangan yang belum siap mungkin berkata, “Aku belum tahu dan aku masih perlu waktu untuk memikirkannya.”



Sementara orang yang terus-menerus menghindari komitmen mungkin tidak memberikan ruang bagi percakapan tersebut sama sekali.



2. Dia Sangat Dekat Ketika Hubungan Masih Ringan, tetapi Menjauh Saat Hubungan Mulai Serius



Ada orang yang terlihat sangat romantis pada awal hubungan.



Mereka sering menghubungi Anda, ingin bertemu, memberikan perhatian, dan membuat Anda merasa sangat istimewa.



Tetapi ketika hubungan mulai semakin serius, perilakunya berubah.



Komunikasi berkurang.



Pertemuan mulai jarang.



Dia menjadi lebih dingin.



Bahkan terkadang dia mengatakan membutuhkan ruang tanpa penjelasan yang jelas.



Pola seperti ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang merasa nyaman dengan kedekatan emosional selama kedekatan tersebut belum disertai tuntutan komitmen yang besar.



Semakin hubungan menjadi serius, semakin besar pula kebutuhan untuk terbuka, konsisten, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan pasangan dalam pengambilan keputusan.



Bagi seseorang yang memiliki ketakutan terhadap komitmen, perubahan tersebut bisa terasa berat.



Dia mungkin secara tidak sadar merasa bahwa hubungan yang semakin dekat berarti kebebasannya semakin berkurang.



Akibatnya, dia menciptakan jarak.



Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pola tersebut terus berulang.



Jika setiap kali hubungan mendekat dia menjauh, kemudian kembali ketika Anda mulai melepaskan diri, lalu menjauh lagi ketika hubungan kembali serius, Anda sedang melihat sebuah pola yang jauh lebih penting daripada satu kejadian individual.



3. Dia Sulit Memberikan Kepastian tentang Perasaannya



Dalam hubungan sehat, seseorang tidak harus mengatakan “aku mencintaimu” setiap hari.



Namun, secara umum, pasangan seharusnya mampu menunjukkan posisi emosionalnya dengan cukup jelas.



Orang yang mengalami kesulitan berkomitmen terkadang memberikan sinyal yang membingungkan.



Hari ini dia sangat perhatian.



Besok dia terasa dingin.



Ketika Anda bertanya mengenai perasaannya, dia mengatakan bahwa dia peduli, tetapi tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang dia inginkan dari hubungan tersebut.



Anda akhirnya berada dalam posisi menebak-nebak.



“Sebenarnya kita ini apa?”



“Dia serius atau tidak?”



“Apakah dia melihat hubungan ini memiliki masa depan?”



Ketidakjelasan yang berlangsung terus-menerus dapat menguras energi emosional pasangan.



Namun, sekali lagi, penting membedakan antara seseorang yang masih membutuhkan waktu untuk memahami perasaannya dengan seseorang yang menggunakan ketidakjelasan untuk mempertahankan hubungan tanpa tanggung jawab.



Seseorang yang belum yakin tetapi sehat secara emosional biasanya tetap mau berdiskusi.



Dia dapat mengatakan, “Aku memang belum yakin, tetapi aku ingin membicarakannya denganmu.”



Sebaliknya, jika setiap upaya mendapatkan kejelasan justru dibalas dengan kemarahan, penghindaran, manipulasi, atau tuduhan bahwa Anda “terlalu menuntut”, situasinya perlu diperhatikan lebih serius.



4. Dia Sangat Menekankan Kebebasan Pribadi



Menjaga kebebasan pribadi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk.



Hubungan yang sehat justru membutuhkan ruang bagi masing-masing individu untuk memiliki teman, hobi, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi.



Masalah muncul ketika setiap bentuk kedekatan dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan.



Misalnya, ketika Anda meminta komunikasi yang lebih konsisten, dia langsung merasa dikontrol.



Ketika Anda mengajak membuat rencana bersama, dia menganggap Anda sedang membatasi hidupnya.



Ketika Anda ingin mengetahui arah hubungan, dia merasa Anda terlalu menuntut.



Orang yang memiliki ketakutan terhadap komitmen mungkin memandang komitmen sebagai kehilangan kebebasan, bukan sebagai bentuk kerja sama.



Karena itu, dia dapat sangat defensif ketika hubungan mulai membutuhkan kompromi.



Dalam hubungan dewasa, komitmen bukan berarti kehilangan identitas.



Komitmen berarti dua orang tetap menjadi individu yang mandiri, tetapi bersedia mempertimbangkan kebutuhan satu sama lain.



Jika seseorang tidak mampu membedakan antara kedekatan yang sehat dan kontrol, konflik dalam hubungan akan mudah terjadi.



5. Dia Sering Membandingkan Hubungan Sekarang dengan Hubungan Masa Lalu



Masa lalu memang bisa memengaruhi cara seseorang menjalani hubungan baru.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi lebih waspada.



Seseorang yang pernah mengalami hubungan yang sangat buruk mungkin membutuhkan waktu untuk kembali percaya.



Itu manusiawi.



Namun, ada perbedaan antara belajar dari pengalaman masa lalu dan terus hidup di dalam bayang-bayang hubungan sebelumnya.



Jika pasangan sering mengatakan:



“Dulu aku pernah mengalami hal seperti ini.”



“Semua hubungan akhirnya berakhir.”



“Aku tidak mau kejadian sebelumnya terulang.”



“Aku takut kalau terlalu serius nanti aku terluka lagi.”



maka mungkin terdapat luka emosional yang belum sepenuhnya terselesaikan.



Pengalaman buruk dapat membuat seseorang mengembangkan mekanisme perlindungan diri.



Salah satunya adalah menjaga jarak emosional.



Dia mungkin berpikir bahwa semakin sedikit dirinya terikat, semakin kecil kemungkinan dirinya terluka.



Ironisnya, strategi tersebut justru dapat membuat hubungan baru menjadi sulit berkembang.



Karena itu, pasangan yang pernah terluka tidak selalu membutuhkan tekanan agar segera berkomitmen. Terkadang yang lebih dibutuhkan adalah rasa aman, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan untuk menghadapi pengalaman masa lalu secara sehat.



6. Dia Menemukan Banyak Alasan Mengapa Hubungan Tidak Bisa Dibawa ke Tahap Berikutnya



“Sekarang bukan waktu yang tepat.”



“Aku sedang fokus pada pekerjaan.”



“Aku belum siap secara finansial.”



“Aku ingin menikmati hidup dulu.”



“Hubungan kita sebenarnya baik, tetapi…”



Alasan-alasan tersebut bisa saja benar.



Memang ada situasi kehidupan tertentu yang membuat seseorang belum siap menikah atau mengambil komitmen lebih besar.



Masalahnya adalah ketika selalu ada alasan baru setiap kali alasan sebelumnya sudah tidak relevan.



Misalnya, awalnya dia mengatakan belum siap karena pekerjaan.



Setelah pekerjaannya stabil, alasannya berubah menjadi masalah keuangan.



Setelah kondisi finansial membaik, muncul alasan lain.



Pada akhirnya, hubungan tetap berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun.



Ini bisa menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukan selalu keadaan eksternal, tetapi mungkin terdapat hambatan internal terhadap komitmen.



Seseorang mungkin menginginkan hubungan, tetapi takut dengan konsekuensi dari hubungan tersebut.



Dia ingin memiliki pasangan, tetapi tidak ingin menghadapi tanggung jawab emosional yang menyertainya.



Dia ingin dicintai, tetapi takut terlalu bergantung.



Dia ingin dekat, tetapi takut kehilangan kebebasan.



Kontradiksi seperti ini dapat membuat hubungan terasa seperti berjalan maju dan mundur secara bersamaan.



7. Dia Sulit Menghadapi Konflik dan Cenderung Menghilang



Setiap hubungan pasti memiliki konflik.



Tidak ada pasangan yang selalu sependapat.



Perbedaan pendapat sebenarnya bukan indikator bahwa sebuah hubungan buruk. Yang lebih menentukan adalah bagaimana pasangan menghadapi konflik tersebut.



Salah satu tanda yang patut diperhatikan adalah ketika pasangan selalu menghindari konflik dengan cara menghilang.



Ketika ada masalah, dia tidak mau membicarakannya.



Pesan tidak dibalas.



Telepon tidak diangkat.



Dia meminta waktu sendiri, tetapi tidak pernah menjelaskan kapan siap kembali berdiskusi.



Setelah beberapa waktu, dia muncul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa.



Jika pola tersebut terus terjadi, masalah hubungan tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Dalam hubungan jangka panjang, konflik membutuhkan kemampuan untuk tetap hadir meskipun situasinya tidak nyaman.



Seseorang yang memiliki masalah dengan komitmen mungkin merasa bahwa konflik adalah ancaman terhadap hubungan, sehingga respons pertamanya adalah melarikan diri.



Padahal, kedewasaan emosional bukan berarti tidak pernah merasa takut atau tertekan.



Kedewasaan emosional berarti tetap mampu menghadapi percakapan sulit tanpa meninggalkan pasangan begitu saja.



Tentu saja, meminta waktu untuk menenangkan diri bukanlah sesuatu yang salah.



Yang membedakan adalah adanya komunikasi.



Contohnya:



“Aku sedang terlalu emosional. Aku butuh waktu beberapa jam untuk tenang. Setelah itu kita bicarakan lagi.”



Itu jauh lebih sehat daripada menghilang tanpa penjelasan.



8. Dia Ingin Manfaat Hubungan, tetapi Ragu dengan Tanggung Jawabnya



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting.



Seseorang dapat menikmati semua hal menyenangkan dalam sebuah hubungan: perhatian, kasih sayang, teman untuk berbagi, dukungan emosional, keintiman, dan rasa memiliki.



Namun ketika hubungan membutuhkan tanggung jawab, dia mundur.



Dia ingin Anda selalu ada untuknya, tetapi tidak selalu hadir ketika Anda membutuhkannya.



Dia ingin mendapatkan perhatian, tetapi sulit memberikan kepastian.



Dia ingin diperlakukan sebagai pasangan, tetapi enggan membuat keputusan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memilih hubungan tersebut.



Di sinilah muncul ketidakseimbangan.



Komitmen bukan sekadar label.



Komitmen terlihat dari perilaku sehari-hari: konsistensi, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, kesediaan berkompromi, serta kemauan untuk memperbaiki hubungan ketika terjadi masalah.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Apakah dia mencintaiku?”



Pertanyaan yang juga penting adalah:



“Apakah dia mampu menjalankan tanggung jawab yang datang bersama hubungan ini?”



Seseorang bisa memiliki perasaan yang kuat tetapi belum memiliki kesiapan emosional untuk membangun hubungan yang stabil.



Mengapa Seseorang Bisa Takut Berkomitmen?



Masalah komitmen tidak selalu muncul karena seseorang tidak memiliki perasaan.



Ada berbagai faktor psikologis yang mungkin berperan.



Salah satunya adalah pengalaman masa lalu.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, perceraian orang tua, hubungan yang penuh konflik, atau kehilangan emosional dapat mengembangkan keyakinan tertentu tentang hubungan.



Misalnya:



“Kalau terlalu dekat, aku akan terluka.”



“Pada akhirnya semua orang akan meninggalkanmu.”



“Kalau bergantung kepada orang lain, aku akan kehilangan kendali.”



Keyakinan seperti itu dapat memengaruhi perilaku seseorang bahkan ketika dia sebenarnya menginginkan hubungan yang dekat.



Faktor lain adalah pola keterikatan.



Dalam psikologi hubungan, gaya keterikatan dapat membantu menjelaskan bagaimana seseorang merespons kedekatan, kepercayaan, ketergantungan, dan konflik.



Namun, gaya keterikatan bukan diagnosis dan tidak seharusnya digunakan untuk memberi label secara sembarangan.



Seseorang juga dapat berubah seiring pengalaman, lingkungan, hubungan yang aman, dan perkembangan emosionalnya.



Apakah Dia Tidak Mencintai Anda?



Tidak selalu.



Ini bagian yang sering disalahpahami.



Masalah komitmen dan tidak mencintai seseorang adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang mungkin memiliki perasaan kepada Anda, tetapi tetap merasa takut ketika hubungan mulai serius.



Dia mungkin ingin bersama Anda, tetapi belum mampu memberikan bentuk hubungan yang Anda butuhkan.



Inilah mengapa pertanyaan yang lebih penting bukan hanya:



“Apakah dia mencintaiku?”



melainkan:



“Apakah cara dia mencintaiku sesuai dengan hubungan yang sehat dan kebutuhan emosional yang aku miliki?”



Cinta tanpa konsistensi dapat terasa membingungkan.



Perasaan tanpa tindakan dapat membuat pasangan terus menunggu.



Dan hubungan tanpa kejelasan dapat membuat seseorang kehilangan banyak energi emosional.



Jangan Terburu-buru Memberi Label



Jika Anda melihat beberapa tanda di atas pada pasangan, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia memiliki “masalah komitmen” atau gangguan psikologis tertentu.



Perilaku seseorang selalu perlu dilihat dalam konteks.



Mungkin dia sedang menghadapi tekanan hidup.



Mungkin dia belum pernah belajar bagaimana berkomunikasi secara sehat.



Mungkin dia memang belum siap menikah.



Mungkin pengalaman masa lalunya membuatnya membutuhkan waktu lebih lama.



Atau mungkin memang terdapat ketidakcocokan antara kebutuhan Anda dan kapasitas emosionalnya.



Semua kemungkinan tersebut perlu dibedakan.



Yang paling penting adalah pola yang berlangsung secara konsisten dan kesediaan pasangan untuk membicarakan serta memperbaikinya.



Apa yang Bisa Anda Lakukan?



Jika Anda merasa pasangan menunjukkan banyak tanda di atas, jangan langsung mengejarnya dengan tuntutan.



Mulailah dengan percakapan yang jelas dan tenang.



Jelaskan apa yang Anda rasakan tanpa memberikan label.



Daripada mengatakan:



“Kamu memang takut berkomitmen.”



lebih baik mengatakan:



“Aku merasa tidak mendapatkan kepastian tentang arah hubungan kita. Aku ingin memahami bagaimana kamu melihat hubungan ini ke depannya.”



Perhatikan responsnya.



Apakah dia bersedia berdiskusi?



Apakah dia mencoba memahami kebutuhan Anda?



Apakah dia mengakui masalah yang ada?



Apakah dia bersedia mencari solusi?



Atau justru dia terus menghindar dan membuat Anda merasa bersalah karena menginginkan kejelasan?



Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali jauh lebih bermakna daripada sekadar kata-kata romantis.



Komitmen Terlihat dari Konsistensi



Pada akhirnya, komitmen bukan hanya tentang mengatakan “aku sayang kamu”.



Komitmen terlihat ketika seseorang tetap hadir ketika hubungan tidak lagi selalu menyenangkan.



Dia bersedia berbicara ketika terjadi konflik.



Dia bersedia mendengarkan ketika Anda terluka.



Dia mampu memberikan batasan tanpa menghilang.



Dia mampu mempertahankan kebebasan pribadi tanpa mengabaikan hubungan.



Dan yang paling penting, dia bersedia membuat keputusan yang mempertimbangkan masa depan bersama.



Jika pasangan Anda belum mampu melakukan semua itu, bukan berarti dia adalah orang jahat.



Namun, Anda juga tidak harus terus-menerus menunggu seseorang berubah hanya karena Anda mencintainya.



Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia hadir.



Bukan satu orang yang terus mengejar kepastian, sementara orang lainnya terus menghindari tanggung jawab.



Penutup



Delapan tanda di atas bukanlah alat untuk mendiagnosis pasangan. Namun, tanda-tanda tersebut dapat menjadi bahan refleksi ketika Anda merasa hubungan berjalan tanpa arah yang jelas.



Pasangan yang memiliki masalah komitmen mungkin bukan tidak memiliki perasaan. Bisa jadi dia memiliki ketakutan, pengalaman masa lalu, atau pola emosional tertentu yang membuat kedekatan terasa menakutkan.



Tetapi memahami alasan seseorang bukan berarti Anda harus mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Anda berhak mendapatkan hubungan yang memiliki kejelasan, rasa aman, komunikasi, dan konsistensi.



Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan hanya tentang seberapa kuat seseorang mencintai Anda, tetapi juga tentang seberapa siap dia hadir, bertanggung jawab, dan membangun hubungan bersama Anda.



Jika seseorang terus mengatakan bahwa dia peduli tetapi perilakunya berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak siap menjalani hubungan yang Anda inginkan, mungkin pertanyaan yang perlu Anda ajukan bukan lagi “Bagaimana membuat dia berkomitmen?”



Melainkan:



“Apakah hubungan ini, dalam bentuknya yang sekarang, cukup sehat dan cukup baik untuk saya?”



