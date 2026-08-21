8 Alasan Mengapa Hubungan Bisa Terasa Sangat Baik Sekaligus Sangat Buruk Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam sebuah hubungan yang terasa begitu indah, tetapi pada saat yang sama juga mampu membuat Anda sangat lelah secara emosional?

Ada hari-hari ketika hubungan tersebut terasa seperti tempat paling nyaman untuk pulang. Anda merasa dicintai, dipahami, dihargai, dan memiliki seseorang yang selalu berada di sisi Anda. Namun, di waktu lain, hubungan yang sama bisa membuat Anda merasa cemas, kecewa, tidak aman, bahkan mempertanyakan harga diri sendiri.



Kondisi seperti ini sebenarnya tidak selalu berarti bahwa seseorang "salah memilih pasangan". Dalam psikologi, hubungan manusia memang sangat kompleks. Dua orang dapat memiliki perasaan cinta yang kuat sekaligus mengalami konflik, ketidakamanan, perbedaan kebutuhan, atau pola komunikasi yang tidak sehat.



Bahkan, salah satu hal yang membuat hubungan yang naik-turun terasa begitu membingungkan adalah kenyataan bahwa pengalaman positif dan negatif dapat muncul dari orang yang sama.



Hari ini dia membuat Anda merasa menjadi orang paling berharga di dunia. Besok, mungkin dia membuat Anda merasa tidak cukup baik.



Lalu, mengapa sebuah hubungan bisa terasa sangat baik sekaligus sangat buruk?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (21/8), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.



1. Karena Cinta dan Konflik Bisa Hadir Secara Bersamaan



Banyak orang menganggap hubungan yang sehat seharusnya selalu terasa menyenangkan. Padahal, kenyataannya tidak demikian.



Seseorang bisa benar-benar mencintai pasangannya dan tetap merasa marah kepadanya. Seseorang bisa merasa sangat dekat dengan pasangannya sekaligus kecewa terhadap perilakunya.



Cinta tidak secara otomatis menghilangkan konflik.



Dalam hubungan romantis, dua individu membawa pengalaman hidup, kebiasaan, nilai, kebutuhan emosional, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan gesekan.



Misalnya, satu orang membutuhkan banyak waktu bersama untuk merasa dicintai, sedangkan pasangannya membutuhkan ruang pribadi. Ketika kebutuhan tersebut tidak dipahami, pihak pertama mungkin merasa diabaikan, sementara pihak kedua merasa dikekang.



Keduanya mungkin sebenarnya saling mencintai.



Masalahnya bukan selalu tidak adanya cinta, tetapi bagaimana kebutuhan masing-masing dikelola.



Itulah sebabnya hubungan bisa terasa sangat baik ketika kedua pasangan sedang terhubung secara emosional, tetapi terasa sangat buruk ketika konflik yang sama kembali muncul.



Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa adanya konflik bukan otomatis berarti hubungan tersebut buruk.



Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut diselesaikan.



Pertengkaran yang diikuti dialog, permintaan maaf, perubahan perilaku, dan usaha memahami satu sama lain tentu berbeda dengan konflik yang selalu berakhir dengan penghinaan, ancaman, manipulasi, atau kekerasan emosional.



Jadi, jangan hanya bertanya, "Apakah kami sering bertengkar?"



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Apa yang terjadi setelah kami bertengkar?"



2. Karena Ada Perbedaan antara Kebutuhan Emosional dan Cara Memenuhinya



Salah satu sumber masalah dalam hubungan adalah setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencari rasa aman dan kasih sayang.



Ada orang yang merasa dicintai ketika sering mendapatkan perhatian dan komunikasi. Ada yang merasa dicintai melalui tindakan nyata. Ada yang membutuhkan kedekatan fisik. Ada pula yang membutuhkan dukungan verbal atau penghargaan.



Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang bisa mulai merasa tidak dicintai meskipun pasangannya sebenarnya memiliki perasaan yang kuat.



Contohnya, seseorang mungkin berpikir:



"Dia tidak sering menghubungiku. Berarti dia tidak peduli."



Sementara pasangannya mungkin berpikir:



"Aku memang tidak banyak mengirim pesan, tetapi aku selalu berusaha membantu ketika dia membutuhkan."



Keduanya mungkin memiliki cinta yang sama-sama nyata, tetapi mengekspresikannya dengan cara berbeda.



Inilah yang terkadang membuat hubungan terasa membingungkan.



Pada satu sisi, pasangan menunjukkan perhatian melalui tindakan. Pada sisi lain, Anda tetap merasa kosong karena kebutuhan emosional tertentu belum terpenuhi.



Jika situasi seperti ini berlangsung lama, seseorang dapat mengalami ketidakpuasan meskipun secara objektif hubungan tersebut memiliki banyak hal positif.



Karena itu, dalam hubungan yang sehat, penting untuk tidak hanya bertanya:



"Apakah pasangan mencintaiku?"



Tetapi juga:



"Apakah cara dia menunjukkan cinta dapat memenuhi kebutuhan emosional yang penting bagiku?"



Dan sebaliknya:



"Apakah aku memahami bagaimana pasangan merasa dicintai?"



Hubungan bukan hanya tentang memiliki perasaan cinta. Hubungan juga membutuhkan kemampuan menerjemahkan cinta tersebut ke dalam perilaku yang dapat dirasakan oleh pasangan.



3. Karena Pengalaman Masa Lalu Dapat Memengaruhi Hubungan Saat Ini



Salah satu alasan hubungan terasa sangat emosional adalah karena manusia tidak datang ke sebuah hubungan dengan "pikiran kosong".



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan perilaku pasangannya.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam perilaku pasangan.



Pesan yang terlambat dibalas mungkin dianggap sebagai tanda sesuatu yang disembunyikan.



Seseorang yang pernah mengalami penolakan mungkin sangat membutuhkan kepastian.



Seseorang yang terbiasa mendapatkan kasih sayang yang tidak konsisten mungkin merasa sangat takut ketika pasangan tiba-tiba menjadi lebih pendiam.



Dalam psikologi, pengalaman relasional sebelumnya dapat memengaruhi pola keterikatan dan cara seseorang mencari keamanan dalam hubungan.



Akibatnya, situasi yang sebenarnya sederhana dapat terasa sangat besar secara emosional.



Misalnya, pasangan berkata:



"Aku sedang ingin sendiri malam ini."



Bagi seseorang yang merasa aman dalam hubungan, kalimat tersebut mungkin berarti:



"Pasanganku sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri."



Namun bagi orang yang memiliki ketakutan kuat terhadap penolakan, kalimat yang sama dapat diterjemahkan menjadi:



"Dia sudah tidak mencintaiku."



Perbedaannya bukan hanya terletak pada kalimat yang diucapkan pasangan, tetapi juga pada makna yang diberikan oleh pikiran kita.



Inilah sebabnya mengapa terkadang reaksi emosional kita terasa jauh lebih besar daripada situasinya.



Bukan berarti perasaan tersebut tidak valid.



Namun, penting untuk membedakan antara apa yang benar-benar terjadi sekarang dan apa yang pengalaman masa lalu membuat kita takut akan terjadi.



4. Karena Hubungan yang Tidak Konsisten Bisa Membuat Emosi Menjadi Sangat Intens



Ada hubungan yang terasa luar biasa justru karena pengalaman positif dan negatifnya datang secara tidak konsisten.



Suatu hari pasangan sangat perhatian.



Hari berikutnya dia menjadi dingin.



Kemudian dia kembali sangat romantis.



Setelah itu muncul konflik lagi.



Pola seperti ini dapat membuat seseorang terus menunggu momen ketika hubungan kembali terasa indah.



Secara psikologis, ketidakpastian semacam itu dapat membuat perhatian seseorang semakin terfokus pada hubungan.



Anda mungkin mulai berpikir:



"Kapan dia akan kembali seperti dulu?"



"Apakah kali ini semuanya akan berubah?"



"Mungkin sebenarnya dia masih sangat mencintaiku."



"Kalau aku lebih sabar, mungkin hubungan ini akan menjadi lebih baik."



Perasaan positif yang muncul setelah periode negatif juga dapat terasa sangat kuat karena kontrasnya.



Setelah mengalami konflik berat, perhatian kecil dari pasangan mungkin terasa luar biasa.



Setelah merasa diabaikan, satu pesan sederhana seperti "Aku kangen kamu" bisa terasa sangat berarti.



Namun, perlu berhati-hati.



Hubungan yang sehat bukan sekadar hubungan yang memiliki momen bahagia yang sangat tinggi. Konsistensi juga penting.



Hubungan yang stabil mungkin tidak selalu terasa seperti roller coaster emosional. Justru ketenangan, rasa aman, dan dapat diprediksinya perilaku pasangan sering kali menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat.



Jika seseorang terus-menerus merasa harus melewati fase buruk terlebih dahulu agar mendapatkan kembali fase indah, pola tersebut patut diperhatikan.



5. Karena Kita Sering Mengidealkan Seseorang yang Kita Cintai



Ketika jatuh cinta, manusia cenderung melihat pasangan melalui sudut pandang yang lebih positif.



Kita mengingat sisi baiknya.



Kita memaafkan kekurangannya.



Kita menafsirkan beberapa perilaku negatif dengan cara yang lebih lunak.



Hal ini merupakan bagian yang cukup normal dalam hubungan.



Masalah muncul ketika gambaran ideal tentang pasangan terlalu jauh dari kenyataan.



Seseorang mungkin berkata:



"Dia sebenarnya orang baik."



"Dia hanya sedang stres."



"Dia sebenarnya sayang kepadaku."



"Dia berubah karena sedang punya masalah."



Kadang-kadang pernyataan tersebut memang benar.



Tetapi jika digunakan terus-menerus untuk membenarkan perilaku yang menyakiti, seseorang bisa mulai mengabaikan realitas hubungan.



Misalnya, pasangan sering merendahkan Anda, tetapi Anda terus berpegang pada kenangan ketika dia pernah sangat perhatian.



Akibatnya, Anda tidak hanya berhubungan dengan orang yang ada di depan Anda saat ini. Anda juga berhubungan dengan versi pasangan yang Anda harapkan akan kembali.



Ini bisa membuat hubungan terasa sangat baik sekaligus sangat buruk.



Baiknya berasal dari kenangan, harapan, dan momen positif yang memang pernah terjadi.



Buruknya berasal dari pola perilaku yang sedang terjadi sekarang.



Karena itu, salah satu cara melihat hubungan secara lebih objektif adalah bertanya:



"Jika saya menilai hubungan ini berdasarkan pola perilaku beberapa bulan terakhir, bukan berdasarkan beberapa momen terbaiknya, apa yang sebenarnya saya lihat?"



Pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan antara harapan dan kenyataan.



6. Karena Seseorang Bisa Merasa Aman dalam Satu Aspek, tetapi Tidak Aman dalam Aspek Lain



Hubungan tidak selalu bisa dikategorikan hanya sebagai "baik" atau "buruk".



Sebuah hubungan dapat memberikan keamanan dalam beberapa hal sekaligus menciptakan ketidakamanan dalam hal lain.



Contohnya, pasangan mungkin sangat mendukung karier Anda, tetapi buruk dalam berkomunikasi ketika terjadi konflik.



Atau pasangan sangat romantis dan perhatian, tetapi tidak menghormati batas pribadi.



Bisa juga seseorang merasa sangat dekat secara emosional, tetapi tidak memiliki kesamaan dalam tujuan hidup.



Inilah alasan mengapa penilaian terhadap hubungan sering kali tidak sederhana.



Anda mungkin berkata:



"Aku bahagia bersamanya."



Dan kalimat itu bisa benar.



Namun, kalimat berikut juga mungkin benar:



"Aku sering merasa terluka dalam hubungan ini."



Dua pernyataan tersebut dapat hidup berdampingan.



Tidak semua hal harus dipaksa menjadi hitam atau putih.



Yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar bagian positif dan negatif tersebut memengaruhi kesejahteraan emosional Anda.



Hubungan yang sehat bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Namun, kekurangan tersebut seharusnya masih memungkinkan adanya rasa hormat, keamanan, kebebasan, komunikasi, dan ruang untuk memperbaiki diri.



Jika aspek negatif terus mendominasi dan membuat seseorang kehilangan harga diri, hidup dalam ketakutan, atau merasa harus mengorbankan dirinya agar hubungan tetap bertahan, situasinya perlu dievaluasi dengan lebih serius.



7. Karena Konflik yang Tidak Diselesaikan Akan Terus Membawa Beban Emosional



Masalah dalam hubungan tidak selalu hilang hanya karena pertengkarannya sudah selesai.



Terkadang pasangan berhenti bertengkar tanpa benar-benar menyelesaikan masalah.



Mereka mungkin kembali berbicara seperti biasa, tetapi luka emosional masih tersimpan.



Kemudian konflik lain terjadi.



Masalah lama muncul kembali.



Perasaan yang sebelumnya belum selesai ikut terbawa.



Lama-kelamaan hubungan menjadi seperti memiliki tumpukan masalah yang tidak pernah benar-benar dibereskan.



Akibatnya, pertengkaran kecil dapat memicu reaksi yang sangat besar.



Bukan karena masalah hari ini begitu serius, tetapi karena masalah hari ini menyentuh banyak luka yang belum terselesaikan.



Contohnya, pasangan lupa melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan.



Secara objektif, mungkin itu hanya satu kesalahan.



Tetapi bagi Anda, kejadian tersebut bisa terasa seperti:



"Ini selalu terjadi."



"Kamu memang tidak pernah mendengarkanku."



"Aku sudah berkali-kali mengatakan hal yang sama."



Reaksi tersebut muncul karena masalah sekarang terhubung dengan pengalaman sebelumnya.



Inilah pentingnya penyelesaian konflik.



Menyelesaikan konflik bukan berarti menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.



Tujuannya adalah memahami masalah, mengakui dampaknya, menemukan solusi, dan mengubah pola yang menyebabkan masalah tersebut.



Tanpa proses itu, hubungan bisa memiliki banyak momen bahagia di permukaan tetapi tetap menyimpan ketegangan di bawahnya.



8. Karena Cinta yang Kuat Tidak Selalu Berarti Hubungan yang Sehat



Ini mungkin alasan yang paling sulit diterima.



Perasaan cinta dan kualitas hubungan adalah dua hal yang berbeda.



Anda bisa sangat mencintai seseorang dan tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat.



Anda bisa merindukan seseorang yang sering menyakiti Anda.



Anda bisa merasa bahagia ketika bersamanya sekaligus merasa sangat hancur setelah konflik.



Cinta menjelaskan perasaan.



Tetapi hubungan yang sehat juga membutuhkan rasa hormat, kepercayaan, batasan yang sehat, komunikasi, tanggung jawab, dan keamanan emosional.



Karena itu, jangan menggunakan intensitas perasaan sebagai satu-satunya ukuran kualitas hubungan.



"Dia membuatku merasakan sesuatu yang sangat kuat."



belum tentu berarti:



"Dia adalah pasangan yang baik untukku."



Hubungan yang sehat tidak harus selalu terasa dramatis.



Kadang-kadang hubungan yang sehat justru terasa sederhana.



Anda bisa menjadi diri sendiri.



Anda tidak takut menyampaikan pendapat.



Anda tidak harus terus menebak-nebak perasaan pasangan.



Kesalahan bisa dibicarakan.



Batas pribadi dihormati.



Konflik tidak berubah menjadi penghinaan.



Dan ketika terjadi masalah, kedua pihak memiliki kemauan untuk memperbaikinya.



Itulah perbedaan antara hubungan yang sekadar intens dan hubungan yang benar-benar sehat.



Jadi, Apakah Hubungan yang Terasa Baik Sekaligus Buruk Harus Diakhiri?



Tidak selalu.



Setiap hubungan memiliki tantangan. Perasaan campur aduk juga tidak otomatis berarti hubungan tersebut harus berakhir.



Namun, penting untuk melihat pola, bukan hanya momen.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya merasa aman menjadi diri sendiri?

Apakah pasangan menghargai batasan saya?

Apakah konflik dapat diselesaikan tanpa penghinaan atau ancaman?

Apakah kami sama-sama bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan?

Apakah masalah yang sama terus berulang tanpa perubahan?

Apakah saya lebih sering merasa tenang atau justru cemas?

Apakah hubungan ini membantu saya berkembang atau perlahan membuat saya kehilangan diri sendiri?

Apakah saya bertahan karena hubungan ini sehat, atau karena saya terus berharap pasangan kembali menjadi seperti dulu?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memberikan jawaban instan.



Namun, pertanyaan itu dapat membantu Anda melihat hubungan secara lebih objektif.



Sebuah hubungan bisa terasa sangat baik sekaligus sangat buruk karena manusia bukan makhluk yang sederhana. Cinta dapat hidup berdampingan dengan konflik. Kedekatan dapat muncul bersamaan dengan rasa takut. Kebahagiaan dapat bercampur dengan kekecewaan.



Yang perlu diperhatikan bukan apakah hubungan Anda pernah mengalami hari buruk.



Hampir semua hubungan pasti pernah mengalaminya.



Yang jauh lebih penting adalah pola yang terbentuk dari waktu ke waktu.



Apakah setelah konflik ada perbaikan?



Apakah kesalahan diakui?



Apakah kebutuhan masing-masing didengarkan?



Apakah rasa hormat tetap ada bahkan ketika sedang marah?



Dan yang tidak kalah penting, apakah Anda masih merasa menjadi diri sendiri di dalam hubungan tersebut?



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang sempurna dan tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memungkinkan dua orang menghadapi masalah tanpa harus menghancurkan satu sama lain.



Karena pada akhirnya, cinta seharusnya bukan hanya membuat seseorang merasa sangat bahagia ketika semuanya berjalan baik.



