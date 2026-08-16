7 Pelajaran Pahit Masa Kecil Penyebab Rasa Malu Berlebihan saat Dewasa Menurut Psikologi

Pelajaran pahit masa kecil penyebab rasa malu berlebihan saat dewasa menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa tidak percaya diri sering kali berakar dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan.
Sebagian orang tumbuh dengan keyakinan keliru tentang dirinya akibat pelajaran keras yang diterima sejak usia dini.
Keyakinan tersebut kemudian membuat mereka terus-menerus merasa malu dalam berbagai situasi sosial di kesehariannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), berikut tujuh pelajaran pahit masa kecil yang biasa menjadi penyebab rasa malu berlebihan saat seseorang dewasa.
1. Diajarkan bahwa ada yang salah dengan dirinya
Seseorang yang selalu merasa malu biasanya tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap dirinya sendiri.
Mengubah perilaku demi terlihat sesuai standar tertentu jarang berhasil membuat seseorang benar-benar merasa lebih percaya diri.
Anak yang dibesarkan untuk mudah merasa malu diajarkan bahwa perilakunya dianggap berbeda dari orang kebanyakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa