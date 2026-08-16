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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.23 WIB

7 Pelajaran Pahit Masa Kecil Penyebab Rasa Malu Berlebihan saat Dewasa Menurut Psikologi

Pelajaran pahit masa kecil penyebab rasa malu berlebihan saat dewasa menurut psikologi. (Magnific) - Image

Pelajaran pahit masa kecil penyebab rasa malu berlebihan saat dewasa menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa tidak percaya diri sering kali berakar dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan.

Sebagian orang tumbuh dengan keyakinan keliru tentang dirinya akibat pelajaran keras yang diterima sejak usia dini.

Keyakinan tersebut kemudian membuat mereka terus-menerus merasa malu dalam berbagai situasi sosial di kesehariannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), berikut tujuh pelajaran pahit masa kecil yang biasa menjadi penyebab rasa malu berlebihan saat seseorang dewasa.

1. Diajarkan bahwa ada yang salah dengan dirinya

Seseorang yang selalu merasa malu biasanya tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap dirinya sendiri.

Mengubah perilaku demi terlihat sesuai standar tertentu jarang berhasil membuat seseorang benar-benar merasa lebih percaya diri.

Anak yang dibesarkan untuk mudah merasa malu diajarkan bahwa perilakunya dianggap berbeda dari orang kebanyakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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