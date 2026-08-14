Tak Perlu Selalu Mengandalkan Kopi, Ini 5 Cara Bikin Pikiran Tetap Fokus

Trik Jaga Konsentrasi Meski Tanpa Harus Minum Kopi (freepik.com)
JawaPos.com – Kopi sering menjadi pilihan banyak orang ketika membutuhkan tambahan semangat untuk memulai aktivitas. Kandungan kafeinnya memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, tetapi menjaga konsentrasi sebenarnya tidak harus selalu bergantung pada minuman berkafein.
Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat membantu tubuh dan otak tetap siap menjalani berbagai aktivitas. Mulai dari bergerak aktif, memberikan waktu istirahat, hingga memperhatikan makanan yang dikonsumsi.
Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu mendukung produktivitas tanpa harus menjadikan kopi sebagai satu-satunya andalan.
Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara yang dapat dicoba untuk membantu mempertahankan fokus dan konsentrasi.
Aktivitas fisik bukan hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh, tetapi juga dapat mendukung fungsi otak.
Berolahraga dapat membantu meningkatkan aktivitas saraf dan membuat tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Ketika tubuh aktif bergerak, berbagai proses dalam tubuh yang berkaitan dengan kewaspadaan dan suasana hati juga ikut terstimulasi.
Tak perlu melakukan olahraga berat. Jalan santai, peregangan, atau yoga dengan intensitas ringan hingga sedang bisa menjadi pilihan, terutama ketika pikiran mulai terasa jenuh setelah bekerja atau belajar.
Dengan tubuh yang lebih rileks dan pikiran yang lebih segar, seseorang dapat lebih mudah kembali berkonsentrasi.
Ketika pekerjaan atau aktivitas belajar mulai terasa monoton, mendengarkan musik bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan jeda bagi pikiran.
Musik dapat membantu memperbaiki suasana hati dan memberikan efek relaksasi. Bagi sebagian orang, musik tertentu juga dapat meningkatkan motivasi ketika mengerjakan tugas.
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Jawa Pos
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