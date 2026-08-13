7 Tanda Dirimu Memiliki Kepribadian Berkualitas Tinggi Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Ada perbedaan besar antara menjadi seorang manusia biasa dan menjadi manusia berkualitas tinggi.

Perbedaan ini terletak pada cara seseorang berperilaku, memperlakukan orang lain, dan memandang dunia.

Menurut psikologi, ada tanda-tanda jelas yang dapat mengetahui apakah Anda orang yang berkualitas tinggi atau tidak, seperti dilansir geediting.

1. Keaslian

Hakikat keaslian adalah menjadi diri sendiri dan tidak berpura-pura untuk menyenangkan orang lain atau agar sesuai dengan norma masyarakat.

Inti dari keaslian yakni menerima kekurangan, mengakui kelebihan, serta tidak takut mengungkapkan pikiran dan perasaan.

Orang yang autentik tidak akan berpura-pura atau menipu.

2. Empati

Empati lebih dari sekadar bersimpati terhadap situasi orang lain. Ini soal menempatkan diri Anda pada posisi mereka, memahami perspektif, dan menanggapi dengan kebaikan.