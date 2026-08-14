Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.08 WIB

6 Keyakinan Keliru Orang yang Selalu Merasa Tertinggal Secara Finansial Menurut Psikologi

Keyakinan keliru orang yang selalu merasa tertinggal secara finansial menurut psikologi (Magnific/ tirachardz) - Image

Keyakinan keliru orang yang selalu merasa tertinggal secara finansial menurut psikologi (Magnific/ tirachardz)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan tertinggal secara finansial sering muncul dari perbandingan yang didasarkan pada asumsi semata.

Uang memiliki cara aneh membuat seseorang merasa gagal meski sebenarnya telah melakukan semua hal dengan benar.

Bahkan dengan pekerjaan stabil dan tabungan yang cukup, perasaan tertinggal tetap dapat muncul tanpa alasan jelas.

Dilansir dari laman YourTango pada  Jumat (14/8), berikut enam keyakinan keliru yang biasa dipercaya orang yang selalu merasa tertinggal secara finansial dalam hidupnya.

1. Meyakini semua orang telah menguasai keuangannya

Media sosial membuat perbandingan finansial menjadi hal yang hampir mustahil untuk dihindari sepenuhnya.

Banyak orang menyimpulkan bahwa semua orang di sekitarnya menjalani hidup mewah dengan penuh kepastian.

Padahal foto liburan yang diunggah bisa jadi hasil tabungan panjang atau bantuan dari keluarga terdekat.

Orang yang tampak mapan secara finansial sebenarnya sering menghadapi ketidakpastian yang tidak terlihat oleh orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Membicarakan Uang Dapat Mendukung Kesejahteraan Finansial, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Membicarakan Uang Dapat Mendukung Kesejahteraan Finansial, Apa Sajakah Itu?

Jumat, 14 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Tak Disangka Bisa Kaya Raya, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial - Image
Zodiak

Tak Disangka Bisa Kaya Raya, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.21 WIB

Rezeki Tak Putus-Putus, 17 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat - Image
Zodiak

Rezeki Tak Putus-Putus, 17 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore