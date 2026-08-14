6 Keyakinan Keliru Orang yang Selalu Merasa Tertinggal Secara Finansial Menurut Psikologi

Keyakinan keliru orang yang selalu merasa tertinggal secara finansial menurut psikologi (Magnific/ tirachardz)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan tertinggal secara finansial sering muncul dari perbandingan yang didasarkan pada asumsi semata.
Uang memiliki cara aneh membuat seseorang merasa gagal meski sebenarnya telah melakukan semua hal dengan benar.
Bahkan dengan pekerjaan stabil dan tabungan yang cukup, perasaan tertinggal tetap dapat muncul tanpa alasan jelas.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (14/8), berikut enam keyakinan keliru yang biasa dipercaya orang yang selalu merasa tertinggal secara finansial dalam hidupnya.
1. Meyakini semua orang telah menguasai keuangannya
Media sosial membuat perbandingan finansial menjadi hal yang hampir mustahil untuk dihindari sepenuhnya.
Banyak orang menyimpulkan bahwa semua orang di sekitarnya menjalani hidup mewah dengan penuh kepastian.
Padahal foto liburan yang diunggah bisa jadi hasil tabungan panjang atau bantuan dari keluarga terdekat.
Orang yang tampak mapan secara finansial sebenarnya sering menghadapi ketidakpastian yang tidak terlihat oleh orang lain.
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Jawa Pos
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