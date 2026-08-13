Jika Anda Ingin Membuat Hewan Peliharaan Semakin Menyayangi Anda, Lakukan 8 Cara Sederhana Ini

seseorang yang semakin disayangi hewan peliharaanya / foto: Magnific/tonodiaz

JawaPos.com - Memiliki hewan peliharaan bukan hanya tentang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Bagi banyak orang, hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari keluarga. Mereka menemani saat rumah terasa sepi, menyambut ketika kita pulang, dan terkadang mampu membuat suasana hati menjadi jauh lebih baik hanya dengan tingkah lucunya.

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada hewan peliharaan yang terlihat begitu dekat dengan pemiliknya, sementara yang lain cenderung menjaga jarak?



Jawabannya tidak selalu berkaitan dengan jenis atau karakter hewan. Hubungan yang kuat biasanya dibangun melalui interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Hewan belajar mengenali suara, aroma, kebiasaan, bahasa tubuh, dan cara pemilik memperlakukannya. Semakin aman dan nyaman mereka merasa bersama Anda, semakin besar kemungkinan mereka membangun kepercayaan.



Kabar baiknya, Anda tidak membutuhkan cara yang rumit untuk membuat hubungan tersebut semakin erat. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin sering kali memberikan dampak paling besar.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), terdapat delapan cara yang dapat Anda lakukan setiap hari untuk membuat hewan peliharaan semakin dekat dan menyayangi Anda.



1. Luangkan Waktu Khusus untuk Bermain



Salah satu cara paling sederhana untuk membangun kedekatan adalah bermain bersama.



Jangan menganggap bermain hanya sebagai aktivitas untuk menghabiskan energi. Bagi hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, bermain juga merupakan kesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun rasa percaya kepada pemiliknya.



Anda tidak harus menyediakan waktu berjam-jam. Beberapa menit permainan yang dilakukan secara rutin sudah dapat menjadi momen berharga.



Gunakan mainan yang sesuai dengan jenis hewan dan karakternya. Ada hewan yang senang mengejar, ada yang lebih menikmati permainan mencari benda, sementara yang lain mungkin lebih menyukai permainan sederhana bersama pemiliknya.



Yang paling penting adalah hadir sepenuhnya saat bermain. Hindari bermain sambil terus sibuk melihat ponsel atau melakukan pekerjaan lain. Biarkan hewan peliharaan merasakan bahwa saat tersebut memang khusus untuk mereka.



Lama-kelamaan, mereka akan mengasosiasikan kehadiran Anda dengan pengalaman yang menyenangkan.



2. Berbicara dengan Suara yang Lembut



Mungkin terdengar sederhana, tetapi cara Anda berbicara kepada hewan peliharaan dapat memengaruhi bagaimana mereka memandang Anda.



Hewan dapat mengenali suara pemiliknya. Mereka juga dapat membaca perubahan nada suara dan bahasa tubuh. Karena itu, berbicara dengan nada lembut dan tenang dapat membantu menciptakan suasana yang aman.



Anda bisa menyapa mereka ketika bangun tidur, memanggil namanya saat memberikan makanan, atau berbicara kepada mereka ketika sedang bersantai.



Tentu saja, hewan peliharaan tidak memahami semua kata yang Anda ucapkan seperti manusia. Namun, mereka dapat belajar menghubungkan kata-kata tertentu dengan pengalaman, nada suara, dan situasi tertentu.



Daripada sering berteriak ketika mereka melakukan kesalahan, cobalah menggunakan pendekatan yang tenang dan konsisten. Hubungan yang dibangun dengan rasa takut mungkin membuat hewan patuh dalam situasi tertentu, tetapi kepercayaan jauh lebih penting untuk menciptakan kedekatan jangka panjang.



3. Berikan Sentuhan yang Mereka Sukai



Sentuhan dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat kuat antara manusia dan hewan.



Membelai kepala, mengusap punggung, atau menggaruk bagian tubuh tertentu dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan. Akan tetapi, setiap hewan mempunyai batas kenyamanan yang berbeda.



Perhatikan respons mereka.



Jika mereka mendekat, tubuh terlihat rileks, atau bahkan meminta Anda terus membelai, kemungkinan besar mereka menikmati interaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka menjauh, tubuh menjadi tegang, atau menunjukkan tanda tidak nyaman, berikan mereka ruang.



Inilah bagian penting yang sering dilupakan pemilik hewan: kasih sayang bukan berarti memaksa kontak fisik.



Dengan menghormati batasan mereka, Anda justru mengajarkan bahwa berada di dekat Anda adalah sesuatu yang aman. Dari sana, kepercayaan dapat tumbuh secara alami.



4. Jadilah Orang yang Konsisten



Hewan peliharaan menyukai rutinitas karena rutinitas membantu mereka memahami apa yang akan terjadi.



Jika memungkinkan, buatlah pola harian yang relatif konsisten. Misalnya, waktu makan, bermain, berjalan-jalan, dan beristirahat dilakukan pada waktu yang kurang lebih sama setiap hari.



Konsistensi juga berlaku dalam cara Anda memberikan aturan.



Jika suatu perilaku dilarang hari ini, tetapi diperbolehkan besok, hewan akan kesulitan memahami apa yang sebenarnya Anda inginkan. Akibatnya, mereka bisa menjadi bingung.



Sebaliknya, aturan yang jelas dan konsisten membuat lingkungan terasa lebih dapat diprediksi.



Hewan yang merasa aman dan memahami rutinitas rumah biasanya lebih mudah membangun kepercayaan kepada pemiliknya.



5. Berikan Penghargaan Ketika Mereka Melakukan Hal yang Benar



Hewan peliharaan perlu mengetahui perilaku apa yang Anda sukai.



Ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, Anda dapat memberikan pujian, perhatian, permainan, atau penghargaan yang sesuai. Dengan begitu, mereka belajar menghubungkan perilaku tersebut dengan pengalaman positif.



Misalnya, ketika hewan datang setelah dipanggil, bersikap tenang, atau mengikuti perintah sederhana, berikan respons positif.



Namun, jangan hanya memberikan perhatian ketika mereka melakukan kesalahan.



Jika sebagian besar interaksi Anda berupa teguran, hewan bisa mengasosiasikan kehadiran Anda dengan pengalaman negatif. Sebaliknya, jika mereka sering mendapatkan pengalaman positif ketika berada bersama Anda, hubungan emosional akan menjadi lebih kuat.



Intinya bukan sekadar memberikan hadiah, melainkan membantu hewan memahami bahwa bekerja sama dengan Anda adalah pengalaman yang menyenangkan.



6. Perhatikan Bahasa Tubuh Mereka



Hewan tidak dapat menjelaskan perasaannya menggunakan kata-kata. Karena itu, pemilik perlu belajar memahami bahasa tubuh mereka.



Perhatikan perubahan perilaku sederhana.



Apakah mereka mendekat ketika Anda duduk? Apakah mereka terlihat rileks ketika berada di dekat Anda? Apakah mereka menghindar ketika Anda mencoba menyentuhnya? Apakah mereka menunjukkan tanda ketakutan atau stres?



Semakin baik Anda memahami sinyal tersebut, semakin mudah Anda mengetahui kapan harus mendekat dan kapan harus memberikan ruang.



Kebiasaan ini juga membantu Anda menghindari interaksi yang tidak mereka sukai.



Hubungan yang baik bukan hanya tentang membuat hewan mengikuti keinginan pemilik. Hubungan tersebut juga membutuhkan kemampuan pemilik untuk mendengarkan tanpa kata-kata.



7. Libatkan Mereka dalam Aktivitas Sehari-hari



Hewan peliharaan sering kali senang berada di dekat pemiliknya, bahkan ketika tidak sedang melakukan sesuatu yang istimewa.



Jika situasinya aman, biarkan mereka menemani Anda ketika sedang membaca, menonton televisi, merapikan rumah, atau sekadar duduk santai.



Tidak semua momen bersama harus diisi dengan bermain.



Terkadang, duduk bersama dalam suasana tenang sudah cukup untuk memperkuat ikatan. Hewan belajar bahwa kehadiran Anda merupakan bagian normal dari lingkungan yang aman dan nyaman.



Untuk anjing, aktivitas seperti berjalan-jalan bersama juga dapat menjadi kesempatan luar biasa untuk membangun hubungan. Bagi kucing, duduk bersama atau menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mendekat atas kemauan sendiri dapat menjadi bentuk interaksi yang sangat berarti.



Yang penting adalah memberi mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda.



8. Rawat Kebutuhan Mereka dengan Penuh Perhatian



Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan melalui pelukan atau permainan.



Memberikan makanan yang sesuai, menyediakan air bersih, menjaga kebersihan tempat tinggal, memperhatikan kondisi tubuh, serta memastikan kebutuhan aktivitas mereka terpenuhi juga merupakan bentuk kasih sayang.



Hewan peliharaan mungkin tidak memahami bahwa Anda membeli makanan untuk mereka atau membersihkan tempat tidurnya. Namun, mereka dapat merasakan pola perawatan yang konsisten.



Ketika kebutuhan dasar mereka selalu diperhatikan, mereka belajar bahwa Anda adalah sosok yang dapat dipercaya.



Perhatikan juga perubahan perilaku atau kondisi fisik yang tidak biasa. Jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, konsultasikan dengan dokter hewan agar kebutuhan mereka dapat ditangani dengan tepat.



Merawat hewan dengan baik berarti tidak hanya memikirkan bagaimana membuat mereka menyayangi kita, tetapi juga memastikan mereka sehat, aman, nyaman, dan memiliki kualitas hidup yang baik.



Jangan Memaksakan Kedekatan



Ada satu hal penting yang perlu diingat: setiap hewan memiliki kepribadian yang berbeda.



Ada hewan yang sangat manja dan selalu ingin berada di dekat pemiliknya. Ada pula yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk merasa nyaman. Sebagian mungkin senang dipeluk, sementara yang lain lebih suka duduk di samping Anda tanpa disentuh.



Karena itu, jangan mengukur kasih sayang hanya dari seberapa sering hewan peliharaan meminta untuk digendong atau dipeluk.



Kedekatan dapat ditunjukkan dengan banyak cara.



Mereka mungkin memilih tidur di dekat Anda, mengikuti Anda dari satu ruangan ke ruangan lain, datang ketika dipanggil, terlihat santai ketika berada di sekitar Anda, atau sekadar memilih berada di ruangan yang sama.



Semua itu dapat menjadi bagian dari hubungan yang sedang berkembang.



Kuncinya Adalah Konsistensi, Bukan Kesempurnaan



Membuat hewan peliharaan semakin dekat dengan Anda bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu hari.



Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali biasanya lebih bermakna.



Luangkan waktu bermain. Bicara dengan lembut. Hormati batasan mereka. Berikan penghargaan atas perilaku baik. Perhatikan bahasa tubuh. Rawat kebutuhan mereka. Dan yang paling penting, hadir secara konsisten.



Seiring berjalannya waktu, berbagai interaksi sederhana tersebut akan membentuk pengalaman positif yang membuat hewan merasa aman bersama Anda.



Pada akhirnya, tujuan memelihara hewan bukan sekadar membuat mereka menyayangi kita. Hubungan yang paling indah adalah ketika manusia dan hewan sama-sama merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika berada satu sama lain.



