8 Frasa Ini Sering Diucapkan Orang dengan Sopan Santun dalam Percakapan Menurut Psikologi

Frasa orang dengan etiket dan sopan santun baik dalam percakapan menurut psikologi (Magnific/ stockking)
JawaPos.com – Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa etiket seseorang sering terlihat dari cara ia berbicara sehari-hari.
Sopan santun yang tertanam sejak kecil biasanya muncul secara otomatis dalam percakapan santai.
Beberapa frasa sederhana ternyata menjadi penanda kuat bahwa seseorang tumbuh dengan didikan yang baik.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (13/8), berikut delapan frasa yang mencerminkan psikologi kesopanan dan etiket dalam percakapan sehari-hari.
1. Bagaimana kabarmu?
Menanyakan kabar orang lain bisa dilakukan sekadar basa-basi atau dengan ketulusan yang sesungguhnya.
Orang yang benar-benar beretiket biasanya menanyakan hal ini karena rasa peduli yang tulus, bukan formalitas semata.
Kebiasaan ini kerap dianggap sepele karena banyak orang mengucapkannya secara otomatis tanpa berpikir panjang.
Namun bagi mereka yang dibesarkan dengan nilai kesopanan, pertanyaan ini menjadi cara nyata menunjukkan perhatian dan mempererat hubungan.
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