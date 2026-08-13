Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.51 WIB

8 Frasa Ini Sering Diucapkan Orang dengan Sopan Santun dalam Percakapan Menurut Psikologi

Frasa orang dengan etiket dan sopan santun baik dalam percakapan menurut psikologi (Magnific/ stockking) - Image

Frasa orang dengan etiket dan sopan santun baik dalam percakapan menurut psikologi (Magnific/ stockking)

JawaPos.com – Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa etiket seseorang sering terlihat dari cara ia berbicara sehari-hari.

Sopan santun yang tertanam sejak kecil biasanya muncul secara otomatis dalam percakapan santai.

Beberapa frasa sederhana ternyata menjadi penanda kuat bahwa seseorang tumbuh dengan didikan yang baik.

Dilansir dari laman YourTango pada  Kamis (13/8), berikut delapan frasa yang mencerminkan psikologi kesopanan dan etiket dalam percakapan sehari-hari.

1. Bagaimana kabarmu?

Menanyakan kabar orang lain bisa dilakukan sekadar basa-basi atau dengan ketulusan yang sesungguhnya.

Orang yang benar-benar beretiket biasanya menanyakan hal ini karena rasa peduli yang tulus, bukan formalitas semata.

Kebiasaan ini kerap dianggap sepele karena banyak orang mengucapkannya secara otomatis tanpa berpikir panjang.

Namun bagi mereka yang dibesarkan dengan nilai kesopanan, pertanyaan ini menjadi cara nyata menunjukkan perhatian dan mempererat hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Anak Dibesarkan untuk Bersikap Sopan di Atas Segalanya, Biasanya Menemukan 8 Kebenaran Menyakitkan Ini di Usia 60-an Menurut Psikologi - Image
Parenting

Anak Dibesarkan untuk Bersikap Sopan di Atas Segalanya, Biasanya Menemukan 8 Kebenaran Menyakitkan Ini di Usia 60-an Menurut Psikologi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 18.04 WIB

7 Pertanyaan Sederhana yang Bisa Menyelamatkan Hubungan yang Hampir Hancur Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Pertanyaan Sederhana yang Bisa Menyelamatkan Hubungan yang Hampir Hancur Menurut Psikologi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.29 WIB

Ingin Mengatasi Masalah Kepercayaan dalam Sebuah Hubungan? Lakukan 6 Cara Ampuh Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Mengatasi Masalah Kepercayaan dalam Sebuah Hubungan? Lakukan 6 Cara Ampuh Menurut Psikologi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore