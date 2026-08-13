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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.55 WIB

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor, Psikolog Ingatkan Bercanda Jangan Bikin Sakit Hati

Kondisi ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca insiden kebakaran, Selasa (11/8). (Dok Polres Kukar) - Image

Kondisi ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca insiden kebakaran, Selasa (11/8). (Dok Polres Kukar)

JawaPos.com - Psikolog Dian Wisnuwardhani mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam bercanda terhadap orang lain.

Faktor ini kemungkinan alasan di balik tindakan ekstrem pegawai outsourcing Diskominfo Kutai Kartanegara (Kukar) berinisial MFA yang membakar kantornya karena mukanya sering dijadikan stiker WhatsApp sebagai bahan olokan.

"Memang kita perlu hati-hati kalau kita bercanda itu kita harus tahu batasnya. Bagaimana orang merespons terhadapnya atau bagaimana orang merespons itu berbeda-beda," ujar Dian saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (13/8).

"Jadi memang kita perlu hati-hati jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kita tahu itu menyakiti kan, ya kita sebaiknya minta maaf," sambungnya.

Jika seseorang seperti MFA sampai melakukan pelampiasan emosi sampai dengan membakar kantornya sendiri, Dian menyebut bahwa hal itu sudah termasuk dalam kategori agresivitas.

"Agresivitas itu bisa terjadi karena kondisi stres yang timbul, lalu menghadapi frustrasinya menjadi tidak bisa dengan regulasi emosi yang dimiliki," tuturnya.

Artinya, ia mengatakan bahwa kondisi MFA saat itu sudah tak bisa lagi menahan rasa frustrasi yang dialaminya.

"Akhirnya dia menjadi marah sekali gitu dan tidak bisa menahan emosi negatifnya untuk keluar," pungkas Dian.

Sebelumnya, Seorang pegawai outsourcing Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantornya sendiri, Selasa (11/8) pagi.
Aksi nekat ini didasari rasa sakit hati karena kerap dijadikan bahan olokan dan stiker di grup percakapan internal kantor.

Editor: Sabik Aji Taufan
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