8 Frasa Kerja yang Sopan Namun Tegas untuk Menegur Rekan Kerja Tanpa Risiko Dipecat

JawaPos.com – Psikologi komunikasi di tempat kerja sering melibatkan cara halus untuk menegur rekan kerja tanpa memicu konflik terbuka.

Banyak karyawan menghadapi drama kantor namun bingung menentukan sikap agar tidak berujung pada masalah dengan atasan.

Beberapa frasa tertentu terbukti mampu menegaskan batasan terhadap rekan kerja tanpa membuat pengucapnya berisiko dipecat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (13/8), berikut delapan frasa kerja yang sopan namun tegas dan sering dipakai dalam etika komunikasi profesional.

1. Sesuai email saya sebelumnya

Frasa ini biasa digunakan untuk menyindir rekan kerja yang tidak membaca pesan dengan saksama.

Pakar tempat kerja Chris Donnelly menjelaskan bahwa maksud sebenarnya adalah menegaskan bahwa lawan bicara sebenarnya belum membaca pesan tersebut.

Ucapan ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa informasi sudah disampaikan sebelumnya sehingga tanggung jawab tidak lagi berada di pihak pengirim.