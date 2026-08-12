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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.04 WIB

Bukan Sekadar Minum Air Lemon, Ini 5 Kebiasaan Pagi untuk Bantu Kontrol Berat Badan

ilustrasi lemak perut. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi lemak perut. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki lemak berlebih di area perut bukan hanya berkaitan dengan penampilan. Lemak yang menumpuk di sekitar perut juga dapat berkaitan dengan peningkatan risiko sejumlah masalah kesehatan.

Karena itu, menjaga berat badan sebaiknya tidak dilakukan dengan mengandalkan satu metode atau minuman tertentu. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, mulai dari pola makan hingga aktivitas fisik, justru lebih penting untuk membantu mencapai berat badan yang sehat.

Rutinitas pagi dapat menjadi waktu yang tepat untuk membangun kebiasaan tersebut.

Dilansir English jagran, berikut beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dimasukkan ke dalam rutinitas pagi untuk mendukung pengelolaan berat badan.

1. Awali Hari dengan Air Putih

Setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan asupan cairan. Minum air putih setelah bangun dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sebelum memulai aktivitas.

Jika menyukai air lemon, Anda tetap bisa menambahkannya sebagai pemberi rasa. Namun, air lemon sendiri tidak terbukti secara khusus dapat membakar lemak perut.

Yang lebih penting adalah menjadikan air putih sebagai pilihan minuman utama dan membatasi minuman yang tinggi gula serta kalori.

2. Sisihkan Waktu untuk Bergerak

Pagi hari bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas fisik, baik berjalan cepat, jogging, bersepeda, senam, maupun latihan kekuatan.

Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan energi dan berperan dalam pengelolaan berat badan.

NIDDK merekomendasikan orang dewasa sehat menargetkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu, yang dapat dibagi dalam beberapa hari. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya dua hari dalam seminggu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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