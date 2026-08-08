Jika Anda Ingin Membangun Rasa Percaya Diri dengan Mudah, Cobalah 5 Jenis Hobi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun rasa percaya diri / foto: Magnific/scphotograph

JawaPos.com - Rasa percaya diri sering kali dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ada orang yang terlihat mudah berbicara di depan banyak orang, berani mencoba hal baru, dan tidak terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Sementara itu, ada pula yang lebih sering meragukan diri sendiri, takut melakukan kesalahan, atau merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap. Cara seseorang memandang dirinya dapat berkembang melalui pengalaman, kebiasaan, dan berbagai aktivitas yang dilakukan secara konsisten.



Menariknya, Anda tidak selalu membutuhkan perubahan besar untuk mulai membangun kepercayaan diri. Salah satu cara yang relatif sederhana adalah memiliki hobi yang memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar, berkembang, menghadapi tantangan, dan merasakan kemajuan.



Hobi mungkin terlihat seperti kegiatan untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi, jika dipilih dengan tepat, hobi dapat menjadi ruang latihan psikologis yang membantu seseorang mengenali kemampuan dirinya sendiri.



Anda tidak harus langsung menjadi ahli. Justru proses dari tidak bisa menjadi sedikit lebih bisa itulah yang dapat memberikan pengalaman penting: “Ternyata saya mampu belajar.”



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (8/8), jika Anda sedang berusaha menjadi lebih percaya diri, berikut lima jenis hobi yang menarik untuk dicoba.



1. Olahraga: Melatih Tubuh Sekaligus Membangun Keyakinan Diri



Olahraga merupakan salah satu hobi yang cukup kuat kaitannya dengan rasa percaya diri.



Anda tidak harus langsung memilih olahraga yang berat. Berjalan kaki, berlari, bersepeda, berenang, yoga, latihan kekuatan, bermain badminton, atau mengikuti kelas olahraga bisa menjadi pilihan.



Mengapa olahraga dapat membantu kepercayaan diri?



Salah satu alasannya adalah karena olahraga memberikan pengalaman yang sangat konkret tentang perkembangan. Pada awalnya, Anda mungkin hanya mampu berlari selama 10 menit. Beberapa minggu kemudian, Anda mungkin mampu berlari selama 20 atau 30 menit.



Perubahan kecil tersebut memberikan bukti nyata bahwa usaha yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perkembangan.



Dalam psikologi, pengalaman berhasil menyelesaikan sesuatu dapat berperan penting dalam membentuk keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Ketika Anda berkali-kali mengalami bahwa Anda mampu menghadapi tantangan, keyakinan terhadap kemampuan diri juga dapat ikut berkembang.



Olahraga juga dapat membuat seseorang merasa lebih terhubung dengan tubuhnya.



Ketika tubuh terasa lebih kuat, koordinasi meningkat, atau stamina bertambah, Anda mendapatkan pengalaman bahwa tubuh Anda bukan sesuatu yang harus terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, melainkan sesuatu yang dapat dilatih dan dikembangkan.



Yang terpenting, jangan menjadikan olahraga sebagai kompetisi dengan orang lain.



Jika tujuan Anda adalah membangun kepercayaan diri, lebih bermanfaat membandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda beberapa minggu atau beberapa bulan lalu.



Misalnya:



Dulu tidak pernah berolahraga, sekarang rutin dua kali seminggu.

Dulu mudah menyerah setelah 10 menit, sekarang mampu bertahan 20 menit.

Dulu takut mencoba kelas olahraga, sekarang berani datang sendiri.

Dulu merasa tubuh terlalu lemah, sekarang mulai merasakan peningkatan kekuatan.



Kemajuan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru dapat menjadi fondasi kepercayaan diri yang lebih realistis.



2. Hobi Kreatif: Belajar Menunjukkan Diri Tanpa Terlalu Takut Penilaian



Jika Anda termasuk orang yang sering takut dinilai oleh orang lain, hobi kreatif bisa menjadi pilihan yang menarik.



Contohnya adalah menggambar, melukis, menulis, fotografi, membuat kerajinan tangan, memasak, membuat musik, merajut, desain grafis, atau membuat video.



Hobi kreatif memiliki keunikan karena hasilnya merupakan sesuatu yang berasal dari ide dan keputusan Anda sendiri.



Pada awalnya, Anda mungkin merasa hasil karya Anda biasa saja.



Gambar pertama mungkin terlihat kaku. Tulisan pertama mungkin terasa kurang bagus. Foto pertama mungkin belum memiliki komposisi yang menarik. Masakan pertama mungkin bahkan gagal.



Namun, di sinilah manfaat psikologisnya.



Anda belajar bahwa melakukan sesuatu tidak harus selalu menghasilkan kesempurnaan.



Banyak orang yang kurang percaya diri terjebak dalam pola berpikir seperti:



“Kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik, lebih baik saya tidak mencobanya.”



Hobi kreatif dapat membantu membalik pola tersebut menjadi:



“Saya tidak harus langsung hebat. Saya bisa belajar sambil melakukannya.”



Perubahan cara berpikir seperti ini sangat berharga.



Ketika Anda terbiasa membuat sesuatu meskipun hasilnya belum sempurna, Anda perlahan belajar menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan kritik.



Misalnya, seseorang yang mulai menulis secara rutin mungkin awalnya hanya menulis untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan, ia berani membagikan tulisannya kepada teman. Kemudian ia mungkin berani mempublikasikannya secara online.



Setiap tahap memberikan tantangan psikologis yang berbeda.



Dan setiap kali berhasil melewati tantangan tersebut, seseorang memperoleh pengalaman baru tentang dirinya:



“Saya ternyata bisa menunjukkan sesuatu yang saya buat sendiri.”



Itulah salah satu alasan mengapa hobi kreatif dapat menjadi lebih dari sekadar hiburan.



3. Belajar Bahasa atau Keterampilan Baru: Membuktikan Bahwa Otak Anda Bisa Berkembang



Apakah Anda pernah ingin belajar bahasa asing, memainkan alat musik, memasak, mengedit video, atau mempelajari keterampilan baru tetapi selalu menundanya?



Jika iya, mungkin inilah saatnya mencoba.



Belajar keterampilan baru memang membuat seseorang merasa tidak kompeten pada tahap awal.



Ketika pertama kali belajar bahasa asing, Anda mungkin hanya mengetahui beberapa kata.



Ketika pertama kali memainkan gitar, jari Anda mungkin terasa kaku.



Ketika pertama kali belajar fotografi, Anda mungkin bingung dengan berbagai pengaturan kamera.



Namun, pengalaman menjadi pemula sebenarnya sangat berguna untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan kegagalan.



Anda mulai memahami bahwa tidak bisa sekarang bukan berarti tidak akan pernah bisa.



Ini adalah perbedaan yang penting.



Orang yang memiliki rasa percaya diri yang sehat bukan berarti selalu merasa dirinya hebat. Mereka juga bisa merasa gugup, bingung, atau melakukan kesalahan. Perbedaannya adalah mereka tidak selalu mengartikan kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Belajar keterampilan baru memberikan kesempatan untuk melihat perkembangan secara bertahap.



Hari pertama mungkin hanya memahami satu konsep.



Minggu berikutnya mulai bisa melakukan sesuatu sendiri.



Sebulan kemudian mampu menyelesaikan tugas yang sebelumnya terasa sulit.



Enam bulan kemudian mungkin sudah cukup percaya diri untuk menunjukkan hasilnya kepada orang lain.



Proses tersebut menciptakan pengalaman bahwa kemampuan dapat dibangun melalui latihan.



Dan semakin banyak pengalaman seperti itu yang Anda miliki, semakin mudah bagi Anda untuk menghadapi tantangan baru.



4. Hobi yang Melibatkan Orang Lain: Melatih Keberanian Sosial Secara Bertahap



Jika masalah utama Anda adalah rasa gugup ketika berada di sekitar orang lain, pilihlah hobi yang memungkinkan Anda bertemu dan berinteraksi dengan orang baru.



Misalnya:



bergabung dengan komunitas olahraga,

mengikuti klub buku,

mengikuti kelas memasak,

komunitas fotografi,

kelas bahasa,

kelompok hiking,

komunitas musik,

kegiatan sukarelawan,

atau klub berdasarkan minat tertentu.



Hobi seperti ini memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan sosial dalam situasi yang relatif alami.



Anda tidak perlu memulai dengan menjadi orang yang paling banyak berbicara.



Cukup mulai dengan hal kecil.



Menyapa seseorang.



Bertanya tentang kegiatan.



Memperkenalkan diri.



Memberikan pendapat.



Mengikuti percakapan.



Atau sekadar datang ke sebuah kegiatan sendirian.



Bagi orang yang terbiasa merasa cemas dalam situasi sosial, tindakan-tindakan kecil tersebut bisa menjadi pencapaian tersendiri.



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin menjadi lebih percaya diri adalah menunggu sampai merasa percaya diri terlebih dahulu sebelum bertindak.



Padahal, dalam banyak situasi, prosesnya justru bisa berlangsung sebaliknya:



bertindak → mendapatkan pengalaman → menyadari bahwa Anda mampu → rasa percaya diri meningkat.



Karena itu, jangan menunggu sampai rasa takut hilang sepenuhnya.



Jika Anda ingin menjadi lebih nyaman bersosialisasi, Anda bisa mulai dengan situasi sosial yang tingkat tantangannya masih dapat Anda toleransi.



Misalnya, daripada langsung mengikuti acara besar yang penuh orang asing, mulailah dari komunitas kecil yang memiliki minat sama.



Lingkungan yang memiliki kesamaan minat biasanya membuat percakapan lebih mudah dimulai karena sudah ada topik yang bisa dibicarakan.



5. Hobi yang Menghasilkan Sesuatu: Membangun Rasa Kompeten



Jenis hobi terakhir adalah aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang dapat Anda lihat, gunakan, atau selesaikan.



Contohnya adalah berkebun, memasak, membuat furnitur sederhana, membuat kerajinan, merawat tanaman, membuat proyek DIY, coding sebagai hobi, atau memperbaiki benda-benda sederhana.



Mengapa hobi semacam ini dapat membantu?



Karena hasilnya relatif mudah diamati.



Anda menanam sesuatu, kemudian melihatnya tumbuh.



Anda memasak sesuatu, kemudian melihat hasil akhirnya.



Anda membuat sebuah proyek, kemudian melihat proyek tersebut selesai.



Anda memperbaiki sesuatu, kemudian benda tersebut kembali berfungsi.



Pengalaman seperti ini dapat memberikan rasa kompetensi.



Rasa kompeten berarti memiliki pengalaman bahwa Anda mampu melakukan sesuatu dan menghasilkan hasil tertentu.



Ini berbeda dengan sekadar mengatakan kepada diri sendiri:



“Saya orang yang hebat.”



Kalimat afirmasi mungkin terasa menyenangkan, tetapi pengalaman nyata sering kali memberikan dasar yang lebih kuat untuk kepercayaan diri.



Ketika Anda menyelesaikan proyek kecil, Anda mempunyai bukti.



Ketika Anda berhasil mempelajari teknik baru, Anda mempunyai bukti.



Ketika tanaman yang Anda rawat tumbuh dengan baik, Anda mempunyai bukti.



Dari berbagai pengalaman kecil tersebut, perlahan terbentuk keyakinan:



“Saya bisa mempelajari sesuatu, menyelesaikan sesuatu, dan memperbaiki sesuatu.”



Keyakinan seperti ini dapat terbawa ke bidang kehidupan lain.



Mengapa Hobi Bisa Membantu Membangun Percaya Diri?



Pada dasarnya, kepercayaan diri tidak hanya berasal dari memikirkan hal-hal positif tentang diri sendiri.



Kepercayaan diri juga dapat berkembang melalui pengalaman.



Bayangkan seseorang yang selalu mengatakan kepada dirinya bahwa ia mampu berbicara di depan umum, tetapi tidak pernah mencoba berbicara di depan siapa pun.



Sebaliknya, ada orang yang merasa gugup, tetapi perlahan mencoba berbicara dalam kelompok kecil. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa rasa gugup tersebut ternyata dapat dilewati.



Orang kedua mungkin memiliki fondasi kepercayaan diri yang lebih kuat karena ia mempunyai pengalaman nyata.



Inilah alasan hobi bisa menjadi alat yang menarik.



Hobi menyediakan lingkungan dengan tekanan yang relatif lebih rendah untuk mencoba, gagal, belajar, dan berkembang.



Anda tidak sedang mengikuti ujian.



Anda tidak harus langsung menjadi yang terbaik.



Anda hanya sedang belajar sesuatu yang Anda pilih sendiri.



Jangan Memilih Hobi Hanya Karena Terlihat Keren



Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan.



Jika tujuan Anda adalah meningkatkan kepercayaan diri, jangan memilih hobi hanya karena menurut Anda hobi tersebut terlihat keren atau populer.



Pilih sesuatu yang benar-benar membuat Anda tertarik.



Jika Anda membenci olahraga, memaksakan diri berlari setiap pagi mungkin justru membuat Anda merasa gagal.



Jika Anda tidak suka tampil, memaksa diri membuat konten setiap hari mungkin terasa terlalu berat.



Jika Anda lebih nyaman bekerja sendiri, mungkin hobi individual seperti menulis, berkebun, menggambar, atau memasak lebih cocok sebagai langkah awal.



Tidak ada satu hobi yang cocok untuk semua orang.



Yang paling penting adalah hobi tersebut memberikan kombinasi antara minat, tantangan, latihan, dan perkembangan.



Fokus pada Proses, Bukan Kesempurnaan



Salah satu penghambat terbesar rasa percaya diri adalah perfeksionisme.



Seseorang mungkin ingin mulai menggambar, tetapi berhenti karena merasa gambarnya jelek.



Ingin berolahraga, tetapi berhenti karena tidak melihat perubahan tubuh dengan cepat.



Ingin belajar bahasa, tetapi malu karena pengucapannya masih salah.



Ingin bergabung dengan komunitas, tetapi takut tidak ada orang yang menyukainya.



Jika Anda terus menunggu sampai merasa cukup baik, Anda mungkin tidak pernah benar-benar memulai.



Karena itu, ubahlah ukuran keberhasilan.



Jangan hanya bertanya:



“Apakah saya sudah hebat?”



Coba tanyakan:



“Apakah saya sedikit lebih baik daripada sebelumnya?”



Pertanyaan kedua jauh lebih realistis.



Anda tidak perlu berubah menjadi orang yang sangat percaya diri dalam semalam.



Cukup kumpulkan pengalaman-pengalaman kecil yang membuktikan bahwa Anda mampu berkembang.



Mulailah dari Tantangan yang Sedikit Lebih Sulit



Hobi juga akan lebih bermanfaat jika tingkat kesulitannya sesuai.



Jika terlalu mudah, Anda mungkin merasa bosan.



Jika terlalu sulit, Anda mungkin merasa tidak mampu.



Carilah tantangan yang membuat Anda sedikit gugup tetapi masih terasa mungkin untuk dilakukan.



Misalnya, jika Anda ingin belajar fotografi:



Minggu pertama: belajar menggunakan kamera.



Minggu kedua: memotret objek sederhana.



Minggu ketiga: belajar komposisi.



Minggu keempat: membagikan beberapa foto kepada teman.



Setelah itu, Anda bisa mencoba proyek yang lebih menantang.



Prinsipnya sederhana: naikkan tingkat kesulitan sedikit demi sedikit.



Dengan cara tersebut, Anda menciptakan serangkaian pengalaman berhasil yang dapat memperkuat keyakinan terhadap kemampuan diri.



Jangan Mengukur Diri dari Kecepatan Orang Lain



Media sosial sering membuat proses perkembangan terlihat tidak realistis.



Anda melihat seseorang yang sudah mahir bermain gitar, memiliki tubuh atletis, menghasilkan lukisan yang indah, berbicara bahasa asing dengan lancar, atau memiliki banyak pengikut.



Kemudian Anda membandingkannya dengan diri sendiri yang baru mulai belajar.



Perbandingan tersebut jelas tidak seimbang.



Anda sedang membandingkan awal perjalanan Anda dengan hasil perjalanan orang lain.



Jika ingin menggunakan orang lain sebagai inspirasi, gunakan mereka untuk mendapatkan ide, bukan sebagai alat untuk menghukum diri sendiri.



Lebih baik mencatat perkembangan pribadi.



Apa yang belum bisa Anda lakukan bulan lalu tetapi sekarang sudah bisa?



Apa yang dulu membuat Anda takut tetapi sekarang terasa biasa?



Apa keterampilan kecil yang sudah Anda kuasai?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu Anda melihat perkembangan yang mungkin sebelumnya tidak Anda sadari.



Cara Memulai dalam 30 Hari



Anda tidak perlu mencoba kelima hobi sekaligus.



Pilih satu yang paling menarik bagi Anda.



Kemudian buat target sederhana selama 30 hari.



Misalnya:



Minggu pertama: mencoba hobi tersebut selama 15–20 menit beberapa kali.



Minggu kedua: mempelajari satu keterampilan dasar.



Minggu ketiga: menyelesaikan satu proyek kecil.



Minggu keempat: menunjukkan hasil kepada seseorang atau mencoba tantangan berikutnya.



Setelah setiap sesi, tuliskan tiga hal:



Apa yang saya lakukan?

Apa yang saya pelajari?

Apa yang sekarang bisa saya lakukan yang sebelumnya belum bisa?



Catatan sederhana tersebut dapat membantu Anda melihat perkembangan dengan lebih jelas.



Dan jangan meremehkan pencapaian kecil.



Datang ke kelas untuk pertama kali adalah pencapaian.



Menyelesaikan satu bab buku adalah pencapaian.



Berani menunjukkan hasil karya adalah pencapaian.



Menyelesaikan latihan meskipun sedang tidak percaya diri juga merupakan pencapaian.



Pada Akhirnya, Percaya Diri Dibangun dari Bukti



Rasa percaya diri bukan berarti Anda tidak pernah merasa takut, gugup, atau ragu.



Orang yang percaya diri pun tetap dapat mengalami semua itu.



Perbedaannya adalah mereka semakin yakin bahwa mereka mampu menghadapi perasaan tersebut.



Karena itu, jika Anda ingin membangun rasa percaya diri, jangan hanya berusaha meyakinkan diri bahwa Anda hebat.



Berikan diri Anda kesempatan untuk mendapatkan bukti.



Belajar sesuatu.



Mencoba sesuatu.



Gagal.



Memperbaikinya.



Mencoba lagi.



Kemudian melihat bahwa Anda berkembang.



Lima jenis hobi di atas—olahraga, aktivitas kreatif, belajar keterampilan baru, hobi sosial, dan hobi yang menghasilkan sesuatu—dapat menjadi ruang latihan yang sederhana untuk proses tersebut.



Anda tidak perlu menemukan hobi yang sempurna.



Anda hanya perlu menemukan satu aktivitas yang cukup Anda sukai untuk terus dilakukan.



Karena sering kali, rasa percaya diri tidak muncul sebelum kita bertindak.



