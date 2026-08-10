Susah Tidur Malam? Coba 6 Makanan Ini Sebelum Beranjak ke Tempat Tidur

JawaPos.com – Memilih makanan yang dikonsumsi menjelang waktu tidur ternyata dapat menjadi salah satu bagian dari kebiasaan hidup yang mendukung kualitas istirahat.

Sejumlah makanan mengandung nutrisi yang berkaitan dengan proses tubuh dalam mengatur tidur dan relaksasi. Salah satunya adalah triptofan, asam amino yang digunakan tubuh dalam proses pembentukan serotonin dan melatonin.

Meski demikian, makanan bukanlah pengganti pengobatan insomnia. Jika kesulitan tidur berlangsung terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga medis.

Selain menjaga pola tidur, berikut beberapa makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kualitas tidur, sebagaimana dilansir dari English Jagran.

1. Kiwi Kiwi merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Buah ini juga dikenal mengandung serotonin, senyawa yang berperan dalam proses pengaturan suasana hati dan tidur.

Kiwi dapat dikonsumsi sebagai camilan ringan menjelang tidur. Namun, tetap perhatikan jumlahnya dan jangan menjadikan satu jenis makanan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi gangguan tidur.

Pola makan sehari-hari yang seimbang dengan buah, sayuran, sumber protein, serta serat tetap lebih penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh.

2. Pisang Pisang menjadi salah satu buah yang praktis disantap kapan saja. Buah ini mengandung berbagai vitamin dan mineral, termasuk kalium, serta menyediakan sejumlah triptofan.