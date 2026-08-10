Jangan Anggap Sepele, 5 Dampak Begadang yang Bisa Mengubah Kondisi Tubuh

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kebiasaan tidur larut malam semakin sering dilakukan, terutama di tengah kehidupan yang tidak lepas dari penggunaan perangkat digital.
Ponsel, tablet, dan komputer kerap membuat seseorang terus terjaga untuk menonton tayangan, bermain media sosial, bekerja, maupun menjelajahi internet. Akibatnya, waktu tidur menjadi semakin mundur dan tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tidur larut malam dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh. Dampaknya bukan hanya membuat tubuh terasa lelah keesokan harinya, tetapi juga dapat berkaitan dengan perubahan berat badan, daya tahan tubuh, hingga kemampuan berpikir.
Dilansir English Jagran, berikut lima perubahan yang dapat terjadi pada tubuh ketika seseorang sering tidur terlalu larut.
Kurang tidur dapat memengaruhi mekanisme tubuh yang mengatur rasa lapar dan kenyang.
Ketika pola tidur berantakan, seseorang bisa lebih mudah merasa lapar dan terdorong mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak. Pilihan makanan yang kurang sehat juga dapat semakin sulit dihindari ketika tubuh sedang lelah.
Di sisi lain, rasa lelah akibat kurang tidur dapat membuat seseorang menjadi kurang aktif bergerak. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, keseimbangan antara asupan energi dan aktivitas fisik dapat terganggu sehingga berat badan berpotensi meningkat.
Tidur memiliki peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Kebiasaan tidur yang tidak cukup atau tidak teratur dapat mengganggu proses pemulihan tubuh.
Kurang tidur secara terus-menerus dapat memengaruhi produksi dan aktivitas sejumlah komponen yang berperan dalam respons imun. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menghadapi berbagai gangguan kesehatan dapat ikut terdampak.
Karena itu, menjaga jadwal tidur yang teratur menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh tetap prima.
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