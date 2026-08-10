Belajar Tak Lagi Bikin Ngantuk, Ini 5 Trik Efektif yang Bisa Dicoba Siswa

JawaPos.com – Rasa kantuk saat belajar menjadi salah satu gangguan yang cukup sering dialami siswa. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat konsentrasi menurun, materi sulit dipahami, hingga mengurangi efektivitas waktu belajar.

Munculnya rasa mengantuk tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur. Pola belajar yang terlalu lama tanpa jeda, kurang bergerak, dehidrasi, hingga tekanan menghadapi ujian juga dapat membuat tubuh dan pikiran lebih cepat lelah.

Karena itu, siswa perlu menerapkan strategi belajar yang tidak hanya berfokus pada lamanya waktu belajar, tetapi juga menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa kantuk saat belajar.

1. Pastikan tubuh cukup terhidrasi Kurang minum dapat membuat tubuh terasa lemas dan konsentrasi terganggu. Karena itu, menyediakan air putih di dekat tempat belajar bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Minum secara berkala selama belajar dapat membantu menjaga kebugaran dan mendukung fungsi kognitif. Dengan tubuh yang terhidrasi dengan baik, siswa pun dapat lebih mudah mempertahankan fokus selama mempelajari materi.

2. Jangan memaksakan belajar berjam-jam tanpa jeda Belajar dalam waktu yang terlalu panjang justru dapat membuat otak mengalami kelelahan. Ketika konsentrasi mulai menurun, rasa kantuk biasanya semakin sulit ditahan.

Cobalah membagi waktu belajar menjadi beberapa sesi. Setelah menyelesaikan satu sesi, gunakan sekitar 10–15 menit untuk beristirahat sebelum kembali belajar.

Jeda tersebut dapat membantu pikiran kembali segar sehingga siswa lebih siap menerima informasi berikutnya.