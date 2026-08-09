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Rabbany Wanadriani
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.53 WIB

6 Makna di Balik Mimpi Banjir, dari Emosi Terpendam hingga Awal Baru

ilustrasi orang mimpi banjir. (Freepik) - Image

ilustrasi orang mimpi banjir. (Freepik)

JawaPos.com - Mimpi sering kali dikaitkan dengan pengalaman, pikiran, dan perasaan yang sedang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejumlah penafsiran mimpi, air kerap digunakan sebagai simbol yang berhubungan dengan emosi.

Karena itu, kemunculan banjir dalam mimpi dapat dimaknai sebagai gambaran mengenai perasaan yang sedang memuncak, perubahan besar dalam kehidupan, hingga persoalan yang selama ini mungkin belum diselesaikan.

Mengutip Dhwani Astro, mimpi tentang banjir dapat dikaitkan dengan sejumlah kondisi yang berhubungan dengan perjalanan emosional dan pertumbuhan pribadi. Berikut enam di antaranya.

1. Menggambarkan emosi yang sulit dikendalikan

Banjir dalam mimpi dapat menjadi simbol ketika seseorang merasa emosinya sudah terlalu penuh. Air yang terus naik atau meluap bisa menggambarkan perasaan yang selama ini disimpan dan belum mendapatkan ruang untuk disalurkan.

Dalam penafsiran tersebut, mimpi seperti ini dapat menjadi pengingat agar seseorang mulai mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Mengabaikan emosi dalam waktu lama justru dapat membuat pikiran semakin terbebani.

2. Ada perasaan yang ingin dikeluarkan

Mimpi banjir juga dapat dikaitkan dengan emosi yang selama ini dipendam. Rasa kecewa, marah, sedih, atau frustrasi yang tidak tersampaikan bisa muncul dalam bentuk simbol air yang mengalir deras.

Kondisi tersebut dapat menjadi dorongan untuk mulai mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat. Berbicara kepada orang yang dipercaya, menuliskan isi pikiran, atau memberi waktu kepada diri sendiri untuk memahami emosi dapat menjadi salah satu cara untuk menghadapinya.

3. Menandakan perubahan besar dalam kehidupan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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