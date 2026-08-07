Tren Jasa Pengiriman, Ketahui 4 Barang yang Sering Dibeli Masyarakat tapi Bobotnya di Bawah 300 gram

JawaPos.com – Jasa pengiriman barang menjadi salah satu layanan yang berkembang pesat. Tentunya ini seiring dengan gaya hidup masyarakat yang membeli barang online. Uniknya, ternyata ada beberapa barang mungil yang sering dibeli masyarakat dengan bobot di bawah 300 gram.

Sehingga muncul tren pengiriman minipack atau barang ‘mungil’. Produk seperti fesyen, skincare, aksesori, hingga alat tulis kini lebih sering dibeli secara online karena lebih mudah dan efisien.

Diungkapkan Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, tren pengiriman barang berbobot kecil memengaruhi kebutuhan layanan. Data internal Lion Parcel menunjukkan, banyak barang yang umum dikirim masyarakat ternyata memiliki bobot di bawah 300 gram.

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Tapi, tantangannya adalah, meski barangnya sangat ringat tapi tetap dikenakan biaya kirim 1 kilogram. Padahal sebenarnya, beberapa barang yang dibeli tidak lebih dari 300 gram tapi konsumen tidak mengetahuinya.

“Sayangnya, banyak pelanggan tidak mengetahui berat asli paket yang akan dikirimkan. Padahal, masyarakat dapat memilih layanan pengiriman yang lebih sesuai dengan karakteristik barangnya,” ujar Kenny di Jakarta baru-baru ini.

Kenny mengungkapkan, setidaknya ada jenis barang yang sering dikirim dan ternyata memiliki berat di bawah 300 gram. Dengan informasi ini masyarakat diharapkan bisa memilih jasa pengiriman yang sesuai.

1. Dokumen & Buku

Dokumen seperti surat, invoice, maupun berkas perusahaan umumnya memiliki bobot di bawah 300 gram. Begitu pula dengan berbagai jenis buku yang sering dibeli secara online, seperti buku saku atau buku tulis, yang sebagian besar juga memiliki berat di bawah 300 gram. Dengan mengetahui karakteristik paket tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang sesuai agar biaya pengiriman lebih hemat karena tidak dikenakan tarif minimum 1 kilogram.



2. Fesyen & Aksesori