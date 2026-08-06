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Risma Azzah Fatin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.53 WIB

5 Pelajaran Hidup Sulit yang Membentuk Generasi Z Menjadi Pribadi Tangguh

Ilustrasi Generasi Z (Freepik) - Image

Ilustrasi Generasi Z (Freepik)

JawaPos.com – Generasi Z dinilai tetap menghadapi berbagai pelajaran hidup yang tidak mudah meskipun tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi.

Kemajuan tersebut memang memberikan banyak keuntungan, tetapi tidak serta-merta mampu menghilangkan tantangan yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Proses menuju kedewasaan menjadi salah satu pelajaran hidup paling berat yang harus dilalui oleh Generasi Z melalui pengalaman secara langsung. Seperti generasi-generasi sebelumnya, mereka tetap dituntut belajar menghadapi kegagalan, mengambil keputusan, serta membangun ketangguhan untuk menjalani berbagai dinamika kehidupan.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 pelajaran hidup pahit yang dijalani Gen Z dengan cara sulit salah satunya menjadi dewasa.

1.     Tantangan Adanya Internet

Internet merupakan pedang sebagai perlindungan terutama bagi Generasi Z. Dunia daring ini juga memiliki sisi gelap misinformasi, perundungan siber, dan tekanan terus-menerus untuk menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial.

Itu adalah beban yang tidak terlihat namun sangat besar yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Generasi Z belajar dengan cara yang sulit bahwa meskipun internet dapat menjadi alat untuk kebaikan, internet juga dapat menjadi sumber tekanan jika tidak ditangani dengan hati-hati.

Ini adalah pelajaran yang keras tentang pentingnya literasi digital dan kesehatan mental di era internet.

Editor: Novia Tri Astuti
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