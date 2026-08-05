Tren Plant-based Milk, Berikut 3 Minuman Kopi Campur Susu Kedelai yang Bisa Kamu Coba 

JawaPos.com – Tren gaya hidup sehat dengan tetap meminum kopi kini sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Salah satunya memilih kopi dengan campuran Plant-based Milk atau susu nabati yang bebas laktosa.

Tren Plant-based Milk atau susu nabati dalam minuman kopi memang menjadi alternatif bagi mereka yang ingin lebih sehat tapi tetap bisa merasakan manis. Biasanya susu nabati yang digunakan meliputi oat, almond, dan kedelai.

Diungkapkan Willy Low, Regional Director MILKLAB, penggunaan plant-based milk dalam specialty beveragesmemang terus berkembang sebagai bagian dari eksplorasi cita rasa dan kreativitas para barista. Terlebih, semakin banyak masyarakat yang menjadikan coffee rave dan café hopping sebagai bagian dari gaya hidup.

Untuk itu, lewat MILKLAB Coffee Rave, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat kopi dan membentuk vibrant coffee culture di Indonesia.

Dalam Coffee Rave ini, tentunya ada signature beverages yang menggunakan plant-based milk. Seperti kolaborasinya dengan Emilia Coffe Italiano GBK yang menyajikan 3 minuman istimewa. Yakni Ogura Latte, Ogura Mont Blanc, and Ogura Matcha.

“Indonesia memiliki salah satu coffee culture yang paling dinamis di kawasan Asia. Kami ingin mengajak lebih banyak coffee lovers untuk mengeksplorasi, menemukan berbagai signature beverages yang unik,” ujar Willy di Jakarta baru-baru ini.

Tak hanya itu, aktivasi ini juga memadukan specialty coffee, signature beverages berbasis plant-based milk, penampilan DJ, dan mempertemukan berbagai komunitas dalam satu pengalaman yang imersif.

3 Menu Minuman dengan Susu Kedelai

Perkembangan industri kopi dengan munculnya banyak kafe yang unik membuat preferensi konsumen ikut berubah. Pencinta kopi kini tidak hanya mencari kualitas kopi yang baik, tetapi juga pengalaman yang menyeluruh. Mulai dari konsep kafe, suasana, pelayanan, hingga inovasi menu yang ditawarkan.