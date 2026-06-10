8 Makanan Pemicu Migrain dan Sakit Kepala Parah yang Perlu Diwaspadai demi Kesehatan

JawaPos.com - Migrain adalah kondisi kesehatan yang sangat menyiksa dan ternyata bisa dipicu oleh makanan-makanan tertentu yang sering dikonsumsi sehari-hari.

Kandungan tiramin, MSG, nitrat, dan berbagai zat lainnya dalam makanan tertentu terbukti memiliki hubungan langsung dengan munculnya serangan sakit kepala yang parah.

Mengenali makanan pemicu migrain secara spesifik adalah langkah paling efektif yang bisa dilakukan untuk mengurangi frekuensi dan intensitas serangan yang terjadi.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut delapan makanan yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu migrain dan sakit kepala hebat bagi mereka yang rentan terhadap kondisi ini.

1. Roti yang baru dipanggang

Produk ragi yang baru dipanggang seperti roti, bagel, dan donat masih panas bisa menjadi pemicu sakit kepala bagi sebagian orang yang sensitif.

Yang perlu dihindari bukanlah semua jenis roti, melainkan khusus produk yang baru keluar dari oven dan belum sempat mendingin sama sekali.

Solusi sederhana yang bisa dicoba adalah membekukan roti terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar proses fermentasi aktif dalam roti sudah terhenti.

2. Pisang dan alpukat yang terlalu matang