Mudah Ditemukan di Rumah, Ini 4 Bahan Alami untuk Meredakan Ruam

ilustrasi kulit ruam dan gatal. (freepik)
JawaPos.com - Ruam dan rasa gatal merupakan keluhan kulit yang cukup sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini dapat muncul karena berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, paparan lingkungan, kulit sensitif, hingga iritasi tertentu.
Saat kulit terasa tidak nyaman, sebagian orang memilih menggunakan bahan alami sebagai langkah awal untuk membantu meredakan gejala. Selain mudah ditemukan, beberapa bahan tersebut juga relatif terjangkau dan dapat digunakan sebagai perawatan sederhana di rumah.
Namun, penting untuk memahami bahwa reaksi kulit setiap orang dapat berbeda. Penggunaan bahan alami tetap perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi pemilik kulit sensitif atau jika ruam disertai gejala lain yang lebih serius.
Dengan perawatan yang tepat, beberapa bahan alami dipercaya dapat membantu menenangkan kulit dan mengurangi rasa tidak nyaman akibat gatal maupun ruam.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat bahan alami yang dapat dicoba untuk membantu meredakan ruam dan gatal pada kulit.
1. Oatmeal
Mandi oatmeal jadi salah satu perawatan paling efektif yang bisa Anda coba.
Anda hanya perlu mengambil sekitar 2 cangkir oatmeal mentah dan mencampurnya dengan air hangat.
Oatmeal adalah pilihan terbaik karena sifat antiinflamasi dan memiliki beberapa khasiat menenangkan terbaik, yang akan meredakan gatal.
2. Lidah buaya
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