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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 17.53 WIB

Atasi Jerawat dengan Pola Makan Sehat, Ini 5 Makanan yang Direkomendasikan

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang sering dialami banyak orang, terutama saat cuaca panas. Produksi minyak atau sebum yang meningkat dapat menyumbat pori-pori sehingga memicu munculnya jerawat maupun komedo. Selain faktor cuaca, kondisi ini juga dipengaruhi oleh hormon, stres, gaya hidup, dan pola makan.

Merawat kulit dengan produk skincare memang penting, tetapi kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi sehari-hari. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat sekaligus mendukung proses perbaikan dari dalam tubuh.

Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa makanan yang kaya seng (zinc), antioksidan, dan nutrisi penting lainnya yang dipercaya dapat membantu mengurangi jerawat serta menjaga kulit tampak lebih cerah secara alami. Berikut daftarnya.

1. Biji Labu

Biji labu merupakan salah satu sumber seng yang baik. Mineral ini berperan dalam membantu mengontrol produksi minyak berlebih pada kulit sekaligus mendukung proses penyembuhan jerawat. Selain itu, kandungan asam lemak omega-3 dan antioksidan di dalamnya juga membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas.

2. Kacang Arab

Kacang arab atau chickpeas tidak hanya kaya akan protein, tetapi juga mengandung seng yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Nutrisi tersebut membantu pembentukan kolagen, mempercepat regenerasi kulit, serta mendukung proses memudarkan bekas jerawat secara alami.

3. Quinoa

Quinoa dikenal sebagai sumber protein nabati lengkap yang juga mengandung seng dan vitamin B. Kandungan nutrisi tersebut dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan hormon sekaligus meredakan peradangan pada kulit, sehingga cocok dikonsumsi oleh pemilik kulit yang rentan berjerawat.

4. Jamur

Berbagai jenis jamur, termasuk jamur shiitake, mengandung seng dan selenium yang berfungsi sebagai antioksidan. Kombinasi nutrisi tersebut membantu melindungi sel-sel kulit dari stres oksidatif sekaligus mendukung kesehatan kulit secara menyeluruh.

5. Bayam

Bayam merupakan sayuran hijau yang kaya akan vitamin A, antioksidan, dan seng. Vitamin A berperan dalam membantu mengontrol produksi sebum sehingga dapat mengurangi risiko penyumbatan pori-pori. Konsumsi bayam secara rutin juga mendukung kesehatan kulit agar tetap segar dan bercahaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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