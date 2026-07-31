Atasi Jerawat dengan Pola Makan Sehat, Ini 5 Makanan yang Direkomendasikan

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang sering dialami banyak orang, terutama saat cuaca panas. Produksi minyak atau sebum yang meningkat dapat menyumbat pori-pori sehingga memicu munculnya jerawat maupun komedo. Selain faktor cuaca, kondisi ini juga dipengaruhi oleh hormon, stres, gaya hidup, dan pola makan.
Merawat kulit dengan produk skincare memang penting, tetapi kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi sehari-hari. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat sekaligus mendukung proses perbaikan dari dalam tubuh.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa makanan yang kaya seng (zinc), antioksidan, dan nutrisi penting lainnya yang dipercaya dapat membantu mengurangi jerawat serta menjaga kulit tampak lebih cerah secara alami. Berikut daftarnya.
Biji labu merupakan salah satu sumber seng yang baik. Mineral ini berperan dalam membantu mengontrol produksi minyak berlebih pada kulit sekaligus mendukung proses penyembuhan jerawat. Selain itu, kandungan asam lemak omega-3 dan antioksidan di dalamnya juga membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas.
Kacang arab atau chickpeas tidak hanya kaya akan protein, tetapi juga mengandung seng yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Nutrisi tersebut membantu pembentukan kolagen, mempercepat regenerasi kulit, serta mendukung proses memudarkan bekas jerawat secara alami.
Quinoa dikenal sebagai sumber protein nabati lengkap yang juga mengandung seng dan vitamin B. Kandungan nutrisi tersebut dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan hormon sekaligus meredakan peradangan pada kulit, sehingga cocok dikonsumsi oleh pemilik kulit yang rentan berjerawat.
Berbagai jenis jamur, termasuk jamur shiitake, mengandung seng dan selenium yang berfungsi sebagai antioksidan. Kombinasi nutrisi tersebut membantu melindungi sel-sel kulit dari stres oksidatif sekaligus mendukung kesehatan kulit secara menyeluruh.
Bayam merupakan sayuran hijau yang kaya akan vitamin A, antioksidan, dan seng. Vitamin A berperan dalam membantu mengontrol produksi sebum sehingga dapat mengurangi risiko penyumbatan pori-pori. Konsumsi bayam secara rutin juga mendukung kesehatan kulit agar tetap segar dan bercahaya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!