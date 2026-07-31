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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 17.17 WIB

Rahasia Pencernaan Sehat, Ini 5 Makanan yang Wajib Dicoba

ilustrasi makanan untuk kesehatan pencernaan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan untuk kesehatan pencernaan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Gangguan pencernaan seperti sembelit dan perut kembung sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari. Sembelit membuat frekuensi buang air besar menjadi lebih jarang atau sulit, sementara kembung menimbulkan sensasi penuh dan tidak nyaman pada perut. Jika dibiarkan, kedua kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup.

Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah dengan memperbaiki pola makan. Mengonsumsi makanan yang kaya serat, mengandung nutrisi penting, dan mendukung kerja sistem pencernaan dapat membantu mengurangi keluhan sekaligus menjaga usus tetap sehat.

Berikut lima makanan yang dikenal baik untuk membantu meredakan kembung, mencegah sembelit, dan meningkatkan kesehatan pencernaan.

1. Biji Chia

Biji chia merupakan sumber serat yang sangat baik. Dalam satu ons atau sekitar 28 gram, biji ini mengandung sekitar 10 gram serat yang membantu menambah volume feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Konsumsi biji chia secara rutin juga dapat membantu menjaga buang air besar tetap teratur.

2. Jahe

Jahe telah lama dikenal sebagai bahan alami yang bermanfaat bagi sistem pencernaan. Kandungan senyawa antiinflamasi di dalamnya dapat membantu mengurangi rasa kembung dan ketidaknyamanan pada perut. Selain itu, jahe juga mendukung proses pengosongan lambung sehingga makanan dapat bergerak lebih lancar melalui saluran cerna.

3. Sayuran Hijau

Sayuran hijau, seperti bayam dan kangkung, kaya akan serat serta memiliki kandungan air yang tinggi. Kombinasi keduanya membantu melunakkan feses, mempermudah proses buang air besar, dan menjaga fungsi pencernaan tetap optimal. Menambahkan sayuran hijau ke dalam menu harian juga baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

4. Apel

Apel mengandung pektin, yaitu serat larut yang berperan dalam menjaga kesehatan usus. Pektin dapat membantu melancarkan buang air besar sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan. Mengonsumsi apel secara utuh juga memberikan manfaat serat yang lebih maksimal.

5. Bit

Bit termasuk salah satu sayuran yang kaya serat dan sering dikaitkan dengan manfaat untuk melancarkan pencernaan. Konsumsi bit secara rutin dapat membantu mengurangi risiko sembelit, mendukung buang air besar yang lebih teratur, serta meredakan rasa kembung. Selain itu, bit juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk mendukung fungsi hati dan kesehatan tubuh.

Menerapkan pola makan yang kaya serat dan mencukupi kebutuhan cairan setiap hari merupakan langkah penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Jika keluhan sembelit atau kembung berlangsung dalam waktu lama atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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