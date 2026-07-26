Menurut Feng Shui, Hindari 5 Barang Ini Jika Ingin Rumah Terasa Lebih Positif

JawaPos.com – Pernah merasa kondisi keuangan sulit berkembang meski sudah berusaha mengatur pengeluaran dengan baik? Dalam kepercayaan Feng Shui, lingkungan tempat tinggal dipercaya dapat memengaruhi aliran energi, termasuk energi yang berkaitan dengan keberuntungan dan kemakmuran.

Feng Shui merupakan filosofi kuno dari Tiongkok yang membahas keseimbangan energi dalam suatu ruang. Menurut kepercayaan ini, beberapa benda tertentu di dalam rumah dianggap dapat menciptakan energi kurang harmonis yang berpotensi menghambat datangnya keberuntungan.

Meski tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang, banyak orang masih menggunakan prinsip Feng Shui sebagai cara untuk menata rumah agar terasa lebih nyaman dan memiliki suasana yang lebih positif.

Mengutip ulasan dari YourTango, berikut lima barang rumah tangga yang dalam kepercayaan Feng Shui disebut dapat mengganggu aliran energi kemakmuran dan keberuntungan di rumah.

1. Peralatan Rusak

Peralatan, perabotan, atau barang elektronik yang rusak memiliki feng shui yang buruk.

Peralatan tersebut tidak hanya melambangkan stagnasi, kurangnya energi atau produktivitas, dan pengabaian, tetapi juga energi buruk yang merusak kelimpahan.

2. Kekacauan di dekat pintu masuk

Jika pintu masuk rumah terhalang oleh sepatu, tas, atau barang-barang, Anda menghalangi peluang dan kekayaan baru untuk masuk.