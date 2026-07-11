Menurut Feng Shui, 5 Barang di Rumah Ini Diyakini Dapat Menghambat Datangnya Rezeki

ilustrasi barang-barang yang membuat bangkrut. (freepik)
JawaPos.com - Pernah merasa kondisi keuangan sulit berkembang meski sudah berusaha mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik? Dalam kepercayaan Feng Shui, tata letak maupun keberadaan beberapa benda di dalam rumah dipercaya dapat memengaruhi aliran energi yang berkaitan dengan keberuntungan dan rezeki.
Feng Shui, sebagai filosofi tradisional Tiongkok, meyakini bahwa benda-benda tertentu dapat menghambat energi positif jika dibiarkan berada di tempat yang kurang tepat. Karena itu, memperhatikan kondisi rumah dianggap sebagai salah satu cara untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis.
Mengutip YourTango, berikut lima barang rumah tangga yang dalam perspektif Feng Shui diyakini dapat menghambat kelancaran rezeki dan kondisi finansial.
1. Peralatan Rusak
Peralatan tersebut tidak hanya melambangkan stagnasi, kurangnya energi atau produktivitas, dan pengabaian, tetapi juga energi buruk yang merusak kelimpahan.
2. Kekacauan di dekat pintu masuk
Jika pintu masuk rumah terhalang oleh sepatu, tas, atau barang-barang, Anda menghalangi peluang dan kekayaan baru untuk masuk.
Pintu masuk yang bersih dan terbuka sama dengan jalan yang jelas menuju kelimpahan dan keberuntungan.
3. Tanaman atau bunga mati
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