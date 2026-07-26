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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.47 WIB

9 Gaya Hidup yang Dianggap Generasi Alpha Keliru dari Generasi Lebih Tua

Gaya hidup yang dianggap generasi alpha keliru dari generasi lebih tua. (Magnific) - Image

Gaya hidup yang dianggap generasi alpha keliru dari generasi lebih tua. (Magnific)

JawaPos.com – Gaya hidup generasi muda saat ini menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup mencolok dibanding generasi sebelumnya.

Generasi Alpha yang lahir antara tahun 2010 hingga 2024 mulai menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai kebiasaan lama.

Meski belum banyak dibahas, generasi ini akan segera mengambil alih posisi sebagai kelompok termuda di dunia kerja.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), berikut sembilan hal yang dianggap keliru oleh Generasi Alpha dari cara pandang generasi yang lebih tua.

1. Menganggap kesehatan mental sebagai hal yang harus dirahasiakan

Anak muda sudah lama menolak anggapan bahwa kesehatan mental merupakan topik yang tabu dibicarakan.

Generasi Alpha tampaknya menjadi kelompok yang benar-benar mampu menghapus stigma tersebut secara menyeluruh.

Mereka menganggap kejujuran tentang kondisi mental sebagai hal yang wajar dan tidak perlu ditutupi.

Editor: Novia Tri Astuti
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