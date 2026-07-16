7 Keyakinan Keliru yang Menghalangi Anda dari Sebuah Hubungan yang Serius Sesungguhnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menginginkan hubungan yang sehat, stabil, dan penuh komitmen. Namun, tidak sedikit yang terus mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan serius. Menariknya, penyebabnya tidak selalu karena bertemu dengan orang yang salah. Dalam banyak kasus, hambatan terbesar justru berasal dari keyakinan yang sudah tertanam di dalam diri.

Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang memandang cinta dan hubungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, lingkungan keluarga, pengalaman traumatis, hingga hubungan-hubungan sebelumnya. Keyakinan yang terbentuk sejak lama sering kali dianggap sebagai kebenaran, padahal sebenarnya hanya asumsi yang belum tentu sesuai dengan realitas.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat tujuh keyakinan keliru yang sering menjadi penghalang seseorang untuk membangun hubungan yang benar-benar sehat dan serius.

1. "Kalau Dia Benar-benar Jodoh, Hubungan Akan Selalu Mudah"

Banyak film romantis menggambarkan bahwa pasangan yang ditakdirkan akan menjalani hubungan tanpa konflik. Padahal, psikologi hubungan menunjukkan hal yang berbeda.

Penelitian dari John Gottman, salah satu pakar hubungan paling berpengaruh di dunia, menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian alami dari setiap hubungan. Bahkan pasangan yang paling bahagia pun tetap mengalami perbedaan pendapat.

Perbedaannya bukan pada seberapa sering mereka bertengkar, tetapi bagaimana mereka menyelesaikan konflik tersebut.

Ketika seseorang percaya bahwa hubungan yang sehat harus selalu berjalan mulus, ia cenderung menganggap setiap masalah sebagai tanda bahwa mereka salah memilih pasangan. Akibatnya, hubungan mudah berakhir sebelum memiliki kesempatan untuk berkembang.