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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 21.50 WIB

Studi Ungkap Dampak Remote Work terhadap Kesehatan Mental, Ada Fakta yang Tak Terduga 

ilustrasi dari pinterest @forbes
ilustrasi dari pinterest @forbe
 
JawaPos.com - Remote work atau kerja jarak jauh terus memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap kesehatan mental.
 
Ulasan terbaru Psychology Today menyebut bahwa bekerja dari rumah memang dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis bagi sebagian orang, tetapi ada satu faktor penting yang membuat hasilnya tidak sesederhana itu.
 
Penelitian yang menemukan bahwa pekerja jarak jauh cenderung mengalami tingkat kesepian, stres, dan kelelahan emosional yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja secara langsung di kantor.
 
Berkurangnya interaksi tatap muka dapat membuat seseorang kehilangan dukungan sosial sehari-hari yang selama ini membantu menjaga kesejahteraan mental.
 
Namun, para peneliti juga menemukan sebuah "twist" penting. Dampak negatif remote work ternyata tidak dialami oleh semua orang.
 
Kesehatan mental lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial, dukungan dari atasan dan rekan kerja, serta tingkat fleksibilitas yang dimiliki pekerja.
 
Dengan kata lain, bukan lokasi bekerja yang menjadi masalah utama, melainkan apakah seseorang tetap merasa terhubung dengan lingkungan kerjanya.
 
Bagi sebagian pekerja, sistem kerja jarak jauh justru memberikan manfaat besar. Fleksibilitas waktu, berkurangnya durasi perjalanan ke kantor, serta kesempatan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan dapat membantu menurunkan tingkat stres.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan mampu menjaga komunikasi yang baik dan memberikan dukungan yang memadai, manfaat tersebut dapat mengimbangi bahkan melampaui dampak negatif dari bekerja secara terpisah.
 
Karena itu, para ahli menilai perusahaan tidak cukup hanya menyediakan opsi bekerja dari rumah.
 
Organisasi juga perlu membangun budaya kerja yang mendukung, seperti komunikasi yang rutin, kesempatan berkolaborasi, serta perhatian terhadap kesejahteraan psikologis karyawan.
 
Langkah-langkah tersebut dinilai mampu mengurangi rasa terisolasi yang kerap muncul pada pekerja remote.
 
Kesimpulannya, kerja jarak jauh bukanlah penyebab langsung memburuknya kesehatan mental.
 
Pengalaman setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kualitas hubungan sosial dan lingkungan kerja yang mendukung.
 
Dengan sistem komunikasi yang sehat serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, remote work tetap dapat menjadi model kerja yang produktif sekaligus menjaga kesejahteraan mental pekerja.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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