Jangan Anggap Sepele, Ini 7 Tanda Anda Kekurangan Vitamin B7

ilustrasi orang dengan rambut rontok. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Biotin atau yang dikenal sebagai vitamin B7 merupakan salah satu vitamin yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks dan mudah larut dalam air. Nutrisi ini memiliki peran penting dalam membantu tubuh mengolah karbohidrat, lemak, serta protein menjadi energi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas dan fungsi sel.
Meski kasus kekurangan biotin tergolong jarang karena vitamin ini tersedia dalam beragam jenis makanan, kondisi tersebut tetap bisa terjadi. Saat kadar biotin dalam tubuh menurun, sejumlah gejala dapat mulai muncul sebagai bentuk peringatan. Tanda-tanda tersebut umumnya terlihat pada kesehatan kulit, rambut, kuku, hingga memengaruhi fungsi sistem saraf.
Mengutip laporan NDTV, berikut tujuh tanda yang dapat mengindikasikan tubuh mengalami kekurangan biotin.
1. Rambut rontok
Meskipun kerontokan sekitar 50 hingga 100 helai rambut per hari adalah normal, peningkatan kerontokan rambut secara tiba-tiba atau penipisan rambut dapat menjadi tanda bahaya.
Biotin sangat penting untuk produksi keratin, protein utama yang membentuk rambut.
Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan penyakit radang usus atau masalah pencernaan kronis mungkin kesulitan menyerap biotin, yang menyebabkan penipisan rambut lebih cepat.
2. Gangguan pencernaan dan hilang nafsu makan
Gangguan pada rantai metabolisme dapat menyebabkan mual dan penurunan nafsu makan yang signifikan.
Tanpa kadar biotin yang cukup, enzim pencernaan yang bertanggung jawab untuk memecah makronutrien tidak dapat beroperasi secara efisien.
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