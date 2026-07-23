Jika Anda Melihat 7 Tanda Ini pada Pasanganmu, Pasanganmu Adalah Orang yang Tepat Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan orang yang tepat / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terbesar yang akan memengaruhi kebahagiaan seseorang dalam jangka panjang. Tidak sedikit orang yang bertanya-tanya, "Apakah dia benar-benar orang yang tepat untukku?" Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika hubungan mulai memasuki tahap yang lebih serius.

Menariknya, psikologi modern menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak hanya dibangun atas dasar rasa cinta atau ketertarikan fisik. Ada sejumlah indikator yang dapat membantu seseorang mengenali apakah pasangannya memiliki karakter yang mendukung hubungan jangka panjang.



Hubungan yang kuat bukanlah hubungan yang bebas dari masalah, melainkan hubungan yang mampu menghadapi masalah bersama. Psikolog menemukan bahwa kualitas komunikasi, rasa aman, saling menghargai, dan kemampuan bertumbuh bersama jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (23/7), terdapat tujuh tanda bahwa pasanganmu kemungkinan adalah orang yang tepat menurut berbagai temuan dalam ilmu psikologi.



1. Kamu Merasa Aman Menjadi Dirimu Sendiri



Salah satu ciri hubungan yang sehat adalah munculnya rasa aman secara emosional. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan perhatian atau mempertahankan hubungan.



Di depan pasangan, kamu bisa menunjukkan kelemahan, mengakui kesalahan, bahkan berbagi ketakutan tanpa khawatir akan dihakimi. Sebaliknya, pasanganmu menerima dirimu apa adanya sambil tetap mendukungmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai psychological safety, yaitu keadaan ketika seseorang merasa diterima tanpa rasa takut ditolak karena menjadi dirinya sendiri.



Jika kamu merasa bisa tertawa lepas, menangis, bercerita, dan menjadi diri sendiri tanpa harus memakai "topeng", itu adalah pertanda hubungan yang sehat.



2. Konflik Tidak Berakhir dengan Saling Menyakiti



Tidak ada hubungan yang selalu harmonis setiap saat. Perbedaan pendapat adalah hal yang normal.



Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah cara menyelesaikan konflik.



Pasangan yang tepat tidak menggunakan penghinaan, ancaman, kekerasan verbal, atau manipulasi saat bertengkar. Mereka berusaha memahami sudut pandang satu sama lain dan mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik (repair attempts) merupakan salah satu prediktor terbesar keberhasilan hubungan jangka panjang.



Jadi, bukan seberapa sering kalian bertengkar yang penting, melainkan bagaimana kalian berdamai setelahnya.



3. Dia Mendukung Pertumbuhanmu



Pasangan yang baik tidak merasa terancam ketika kamu berkembang.



Sebaliknya, dia justru merasa bangga melihatmu berhasil.



Misalnya:



Mendukungmu mengejar pendidikan.

Memberikan semangat ketika membangun karier.

Menghargai hobimu.

Tidak membatasi pergaulan secara berlebihan.

Ikut merayakan setiap pencapaianmu.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat mendorong mutual growth, yaitu pertumbuhan kedua individu secara bersamaan.



Hubungan bukanlah tentang saling mengendalikan, melainkan saling menguatkan.



4. Komunikasi Terasa Jujur dan Terbuka



Komunikasi adalah fondasi utama dalam hubungan.



Pasangan yang tepat mampu mengatakan apa yang dirasakan tanpa menyakiti, sekaligus mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi.



Ketika ada masalah, mereka memilih berbicara daripada menghilang (silent treatment) atau memendam semuanya.



Mereka juga mampu mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus.



Psikologi menyebut keterampilan ini sebagai healthy communication, yang terbukti berkaitan erat dengan kepuasan hubungan dalam jangka panjang.



Semakin terbuka komunikasi, semakin kecil kemungkinan kesalahpahaman berkembang menjadi konflik besar.



5. Kamu Lebih Tenang, Bukan Lebih Cemas



Perhatikan bagaimana perasaanmu setelah bersama pasangan.



Apakah kamu lebih sering merasa tenang?



Atau justru selalu cemas?



Hubungan yang sehat biasanya memberikan rasa nyaman, bukan rasa takut kehilangan setiap saat.



Kamu tidak terus-menerus memikirkan:



Apakah dia akan meninggalkanku?

Mengapa dia belum membalas pesan?

Apakah dia sedang berbohong?



Memang sesekali rasa cemas adalah hal yang wajar. Namun bila hubungan secara umum menghadirkan ketenangan, itu merupakan indikator adanya kepercayaan yang kuat.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang stabil membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional.



6. Nilai Hidup Kalian Selaras



Tidak semua pasangan harus memiliki hobi yang sama.



Namun, memiliki nilai hidup yang sejalan sering kali jauh lebih penting.



Misalnya:



Pandangan tentang keluarga.

Cara mengelola keuangan.

Komitmen terhadap kesetiaan.

Cara mendidik anak.

Tujuan hidup di masa depan.



Perbedaan kecil masih bisa dikompromikan.



Tetapi jika nilai inti bertolak belakang, hubungan biasanya akan menghadapi konflik yang lebih berat seiring waktu.



Keselarasan nilai membantu pasangan mengambil keputusan penting tanpa harus terus-menerus bertentangan.



7. Dia Konsisten, Bukan Hanya Manis di Awal



Banyak orang bisa bersikap romantis pada awal hubungan.



Namun psikologi menunjukkan bahwa konsistensi jauh lebih penting dibandingkan intensitas sesaat.



Pasangan yang tepat menunjukkan perilaku yang relatif stabil.



Dia:



Menepati janji.

Hadir saat kamu membutuhkan.

Menghargai waktumu.

Bertanggung jawab atas tindakannya.

Tidak hanya muncul ketika sedang ingin.



Konsistensi membangun rasa percaya.



Dan kepercayaan merupakan fondasi dari hubungan jangka panjang yang sehat.



Mengapa Ketujuh Tanda Ini Penting?



Psikologi hubungan menekankan bahwa cinta bukan hanya tentang emosi, tetapi juga tentang perilaku sehari-hari.



Hubungan yang sehat dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten:



Mendengarkan dengan penuh perhatian.

Menghormati perbedaan.

Memberikan dukungan.

Menjaga komunikasi.

Menunjukkan komitmen.



Ketika perilaku-perilaku ini muncul secara alami, hubungan cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dan peluang bertahan lebih lama.



Tidak Ada Pasangan yang Sempurna



Perlu diingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna.



Pasangan yang tepat bukan berarti tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah membuatmu kecewa.



Yang terpenting adalah bagaimana kalian sama-sama mau belajar, memperbaiki kesalahan, dan bertumbuh bersama.



Hubungan yang sehat tidak diukur dari minimnya konflik, melainkan dari kemampuan kedua pihak untuk saling memahami, memaafkan, dan terus membangun kepercayaan.



Kesimpulan



Menentukan apakah seseorang adalah pasangan yang tepat memang tidak bisa hanya berdasarkan satu atau dua tanda. Namun, jika pasanganmu membuatmu merasa aman menjadi diri sendiri, mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa, mendukung perkembanganmu, berkomunikasi secara terbuka, menghadirkan ketenangan, memiliki nilai hidup yang sejalan, serta menunjukkan sikap yang konsisten, maka hubungan tersebut memiliki banyak karakteristik yang dalam psikologi dikaitkan dengan hubungan yang sehat dan berpotensi langgeng.





Pada akhirnya, hubungan terbaik bukanlah hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang membuat kedua orang di dalamnya tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Cinta yang sehat tidak hanya membuat hati berbunga-bunga, tetapi juga menghadirkan rasa aman, saling percaya, dan komitmen untuk berjalan bersama menghadapi berbagai tantangan kehidupan.***