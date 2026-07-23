Public Speaking Lebih Efektif, Terapkan 8 Tips dari Perspektif Psikologi

JawaPos.com – Kemampuan berbicara di depan umum dapat dipelajari dan terus ditingkatkan, bukan semata-mata bergantung pada bakat alami.

Dalam kajian psikologi, rasa gugup yang sering muncul saat melakukan public speaking dipandang sebagai respons yang wajar dan dapat dikelola dengan strategi yang tepat.

Memahami cara kerja pikiran serta mengendalikan emosi menjadi salah satu kunci untuk membangun rasa percaya diri ketika menyampaikan gagasan kepada banyak orang.

Pendekatan psikologis juga membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih jelas, tenang, dan efektif sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima audiens.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat delapan tips yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan publik menurut perspektif psikologi.

1. Kekuatan jeda dalam berbicara

Jeda strategis merupakan elemen penting yang sering diabaikan dalam penyampaian pesan di hadapan audiens.

Ketika seseorang merasa gugup, naluri alami akan mendorong untuk berbicara dengan cepat dan tanpa henti, namun pendekatan ini justru mengurangi kredibilitas.

Penggunaan jeda yang tepat waktu memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mencerna informasi yang baru saja disampaikan.