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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.08 WIB

5 Kebiasaan Orang dengan Akuntabilitas dan Integritas Rendah Menurut Psikologi

Kebiasaan orang dengan akuntabilitas dan integritas rendah menurut psikologi. (Magnific) - Image

Kebiasaan orang dengan akuntabilitas dan integritas rendah menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi mengungkap pola pikir orang yang hidup tanpa akuntabilitas dalam menjalani hubungan sehari-hari.

Mereka biasanya memiliki integritas rendah karena enggan bertanggung jawab atas tindakan dan perasaannya sendiri.

Pola ini muncul lewat kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele namun mencerminkan cara berpikir yang mendalam.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut lima kebiasaan yang biasa dilakukan orang dengan sikap semacam itu.

1. Percaya bisa mengendalikan hidup lewat kemarahan

Orang tanpa akuntabilitas sering percaya bahwa kemarahan dapat memberi mereka kendali atas orang lain.

Mereka menganggap sikap menyalahkan sebagai cara efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Sebuah penelitian di jurnal Communication Monographs menunjukkan hal ini sering berhasil secara sementara.

Editor: Novia Tri Astuti
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