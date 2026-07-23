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Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 Juli 2026 | 20.55 WIB

Jangan Diabaikan, 5 Efek Begadang yang Dapat Mengganggu Kesehatan

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kebiasaan tidur larut malam semakin sering terjadi di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat banyak orang menghabiskan waktu hingga larut untuk menggunakan perangkat elektronik.

Aktivitas seperti menonton tayangan, bermain media sosial, atau menjelajah internet sering membuat seseorang menunda waktu istirahat.

Akibatnya, jam tidur menjadi tidak teratur dan tubuh kesulitan mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Kebiasaan terjaga hingga dini hari juga dapat membuat seseorang merasa lelah ketika harus beraktivitas pada pagi hari.

Jika berlangsung terus-menerus, pola tidur yang buruk dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik maupun kesehatan secara keseluruhan. 

Mengutip English Jagran, terdapat lima perubahan yang dapat terjadi pada tubuh ketika seseorang sering tidur larut malam atau melakukan kebiasaan begadang.

1. Penambahan berat badan

Tidur larut malam dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pola tidur yang tidak teratur mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, menyebabkan makan berlebihan dan pilihan makanan yang buruk.

Selain itu, kurang tidur mengurangi motivasi untuk beraktivitas fisik, yang menyebabkan gaya hidup kurang gerak dan peningkatan penyimpanan kalori sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan.

2. Fungsi kekebalan tubuh yang melemah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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