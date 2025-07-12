Wow, Ternyata Jalan Mundur Juga Miliki Banyak Manfaat Kesehatan Tubuh Lho

JawaPos.com – Berjalan mundur atau retro walking adalah bentuk olahraga yang bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental.

Karena menantang otak dan tubuh Anda dengan cara baru, olahraga ini sering digunakan dalam terapi fisik dan rehabilitasi.

Dilansir ndtv, berikut 9 manfaat yang bisa Anda dapatkan dari berjalan mundur.

1. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi

Berjalan mundur memaksa otak dan tubuh Anda untuk bekerja sama dengan cara baru, meningkatkan koordinasi neuromuskular.

Seiring waktu, hal ini dapat membantu mengurangi risiko jatuh, terutama pada lansia dan meningkatkan stabilitas secara keseluruhan.

2. Memperkuat otot kaki

Berjalan mundur mengaktifkan otot-otot yang berbeda dibandingkan dengan berjalan maju, terutama betis, paha depan, dan paha belakang.

Hal ini memberikan beban lebih besar pada tubuh bagian bawah sehingga meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.